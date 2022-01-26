الهدهد

أمن الدولة الأردنية يعاقب النائب السابق أسامة العجارمة بالسجن 12 عاما.. ما هي التهم المنسوبة إليه؟!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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أسامة العجارمة watanserb.com
النائب المفصول أسامة العجارمة متهم باقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات والتهديد الواقع على حياة الملك

وطن – قضت محكمة أمن الدولة العليا الأردنية بسجن النائب السابق، أسامة العجارمة لمدة 12 عاما على التهم المنسوبة إليه، في حين قضت بسجن باقي المتهمين بالسجن لمدة 8 سنوات.

وجاء الحكم على “العجارمة” بتهمة “تهديد حياة الملك”. في حين عاقبت المحكمة أنصاره بتهمة إطلاق نار على القوات الأمنية وقطع للطرقات.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أمام المحكمة. في حين أمنت المكان قوات امنية كبيرة خوفا من ردود أفعال عائلته ومؤيديه الذي حضروا لحضور الجلسة.

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وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قد صادق في أغسطس/آب الماضي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم أسامة العجارمة وعدد من المتهمين.

وأسند النائب العام تهم اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة والتهديد الواقع على حياة الملك.

كما وجه النائب العام تهمة تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك. والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، ألقت القبض على النائب المفصول، أسامة العجارمة، في منتصف يونيو/حزيران الماضي بناء على مذكرة من أمن الدولة. وكانت منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان شهدت أعمال شغب يوم 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول. واندلعت أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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