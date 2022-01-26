أمن الدولة الأردنية يعاقب النائب السابق أسامة العجارمة بالسجن 12 عاما.. ما هي التهم المنسوبة إليه؟!

وطن – قضت محكمة أمن الدولة العليا الأردنية بسجن النائب السابق، أسامة العجارمة لمدة 12 عاما على التهم المنسوبة إليه، في حين قضت بسجن باقي المتهمين بالسجن لمدة 8 سنوات.

وجاء الحكم على “العجارمة” بتهمة “تهديد حياة الملك”. في حين عاقبت المحكمة أنصاره بتهمة إطلاق نار على القوات الأمنية وقطع للطرقات.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أمام المحكمة. في حين أمنت المكان قوات امنية كبيرة خوفا من ردود أفعال عائلته ومؤيديه الذي حضروا لحضور الجلسة.

الحكم على اسامة العجارمة 12 عام وبقية المتهمين 8سنوات أمام محكمة أمن الدولة قبل قليل pic.twitter.com/IBcrCIz4jH — الأردنية نت (@alurdunyya) January 26, 2022

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قد صادق في أغسطس/آب الماضي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم أسامة العجارمة وعدد من المتهمين.

وأسند النائب العام تهم اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة والتهديد الواقع على حياة الملك.

كما وجه النائب العام تهمة تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك. والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، ألقت القبض على النائب المفصول، أسامة العجارمة، في منتصف يونيو/حزيران الماضي بناء على مذكرة من أمن الدولة. وكانت منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان شهدت أعمال شغب يوم 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول. واندلعت أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة.

(المصدر: تويتر – وطن)