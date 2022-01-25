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وفاة مهاتير محمد صانع نهضة ماليزيا تقلب المواقع.. حقيقة أم شائعة؟

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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مهاتير محمد watanserb.com
رئيس وزراء ماليزيا الأسبق وباني نهضتها مهاتير محمد

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء مزعومة عن وفاة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق وباني نهضتها مهاتير محمد، وذلك بعد إعلان مرض مهاتير ودخوله في أزمة صحية قبل أيام.

وتصدر اسم مهاتير محمد محركات البحث بمواقع التواصل بعد انتشار هذه الأنباء، ما دفع أسرته للخروج عن صمتها وإصدار بيان رسمي تنفي فيه هذه الأنباء وتصفها بالشائعات.

وفي هذا السياق قالت مارينا مهاتير، ابنة رئيس الوزراء الماليزي السابق، إن والدها لا يزال يعالج في ‏المستشفى، وأن أسرته تواصلت معه.‏

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وشكرت أسرة مهاتير بحسب بيان مارينا، الناس على دعواتهم بالشفاء لوالدها.

كما أعربت مارينا عن أملها أن يتجاهل الناس الشائعات التي انتشرت حوله من قبل مصادر غير مطلعة، وفقا لوكالة “رويترز”.

وكانت مارينا ابنة مهاتير محمد صرحت، مساء السبت، أن حالة والدها مستقرة، وتستجيب بشكل جيد للعلاج بعد خضوعه لإجراء طبي في الثامن من يناير الجاري.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتيـر محمد (96 عاما) إلى معهد القلب القومي خلال الشهر الجاري.

وكان متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مـهاتير محمد، أعلن يوم السبت، نقله إلى وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.

هذا وأعلن معهد القلب الوطني في ماليزيا بديسمبر الماضي، أن رئيس الوزراء السابق مهـاتير محمد، سيخرج من المستشفى خلال أيام.

وذلك بعدما أنهى الفحوصات اللازمة داخل المستشفى، حيث كان يجري فحصا طبيا.

من هو مهاتير محمد؟

ويشار إلى أن مهـاتير بن محمد، هو سياسي ماليزي ورئيس وزراء ماليزيا السابع.

وأيضًا كان رابع رئيس وزراء لماليزيا في الفترة من 1981 إلى 2003، وتعد أطول فترة لرئيس وزراء في ماليزيا. وكذلك من أطول فترات الحكم في آسيا.

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وامتد نشاط مـهاتير السياسي لما يقرب من 40 عاما، منذ انتخابه عضواً في البرلمان الإتحادي الماليزي عام 1964. حتى استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2003.

باني النهضة الماليزية

وكان لمـهاتير محمد دور رئيسي في تقدم ماليزيا بشكل كبير. إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطّاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي. وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات.

وكان خلال فترة حكمه من أكثر القادة تأثيراً في آسيا. كما يعتبر من أكثر المعارضين للعولمة.

وبعد اعتزاله العمل السياسي أعلن عن خوضه من جديد للانتخابات العامة في ماليزيا ليفوز بأغلبية المقاعد. ويعلن عن تشكيل الوزارة ليصبح بذلك سابع رئيس وزراء لماليزيا. وبعمر 92 عاماً يصبح أكبر الحكام أعماراً في العالم.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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