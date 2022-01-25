ميسي يدخل التاريخ على مستوى الأندية الأوروبية ولكن من الباب الأخر!

وطن – ما زال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعاني من النتائج. المخيبة للآمال لعشاقه ومحبيه في أنحاء العالم منذ انضمامه إلى النادي الباريسي بعد رحيله عن نادي برشلونة الإسباني الصيف الماضي.

ميسي والرقم السلبي

وأفادت صحيفة “THE SUN”. البريطانية، بأن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، حقق رقماً سلبياً على مستوى جميع بطولات الدوريات الكبرى الأوروبية في رياضة كرة القدم، منذ قدومه إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

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وبينت الصحيفة، بأن الأرجنتيني ميسي يعد ثاني أسوأ الهدافين على مستوى جميع البطولات. في الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية، كما ويعاني من بداية محبطة ومخيبة للآمال مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي والنتائج السلبية

وشارك نجم فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في 17 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها إحراز 6 أهداف فقط حتى الآن، كما وكان هدف من أهدافه الستة. قد سجله في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

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وجاء الهدف الوحيد للأرجنتيني ليونيل ميسي من بين 44 تسديدة ضائعة. للاعب في منافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري، ليكون في ثاني ترتيب العام في البطولات الخمسة الكبرى في قارة أوروبا بما يتعلق بنسبة التسديدات التي لم تترجم إلى أهداف داخل شباك المرمى.

سيرجيو راموس سجل في الدوري الفرنسي هذا الموسم هدفا مع باريس (1 في 239 دقيقة) ⚽ مثلما سجل زميله ليونيل ميسي (هدف في 893 دقيقة)👀 pic.twitter.com/tQW4PwN65i — Yallakora (@Yallakoranow) January 25, 2022

كما وجاء النجم البرتغالي جواو كانسيلو مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الأسوأ بين الهدافين مقارنة بعدد التسديدات، حيث لم ينجح سوى في تسديدة واحد من 46 تسديدة مهدرة باتجاه شباك المرمى.

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وانضم ليونيل ميسي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .” البي أس جي” الصيف الماضي، بعد فشل نادي برشلونة التوصل إلى اتفاق مع البرغوث الأرجنتيني لتجديد عقده في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، وينتهي عقد اللاعب مع النادي الباريسي في صيف عام 2023.

(المصدر: وطن +THE SUN)