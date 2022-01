ميسي يدخل التاريخ على مستوى الأندية الأوروبية ولكن من الباب الأخر!

وطن – ما زال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعاني من النتائج. المخيبة للآمال لعشاقه ومحبيه في أنحاء العالم منذ انضمامه إلى النادي الباريسي بعد رحيله عن نادي برشلونة الإسباني الصيف الماضي.

وأفادت صحيفة “THE SUN”. البريطانية، بأن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، حقق رقماً سلبياً على مستوى جميع بطولات الدوريات الكبرى الأوروبية في رياضة كرة القدم، منذ قدومه إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وبينت الصحيفة، بأن الأرجنتيني ميسي يعد ثاني أسوأ الهدافين على مستوى جميع البطولات. في الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية، كما ويعاني من بداية محبطة ومخيبة للآمال مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

