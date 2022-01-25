رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار والقناة الناقلة في كأس أمم أفريقيا 2022

الفراعنة في مواجهة الفيلة في قمة دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2022 watanserb.com
مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2022

وطن – يلتقي منتخب مصر المواجهة القوية والصعبة أمام نظيره كوت ديفوار. مساء يوم الأربعاء، في قمة دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “جابوما”.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2022

وستنطلق المباراة القوية والحاسمة بين منتخب مصر وكوت ديفوار، في تمام الساعة السادسة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، الأردن، السودان، سوريا، لبنان، ليبيا.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر وتونس المغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة في كأس أمم أفريقيا 2022

وستبث مباراة منتخب مصر أمام منافسه ساحل العاج ” كوت ديفوار” عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN SPORTS MAX HD1” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة

وسيعلق على مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار .في منافسات كأس أمم أفريقيا 2022، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المباراة الحاسمة أمام نظيره كوت ديفوار بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من اللاعبين، أحمد حجازي، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: محمد النني، حمدي فتحي، عمر السولية، كما وسيعتمد المدرب. في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

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تشكيلة منتخب كوت ديفوار

كما وسيلعب المدرب الفرنسي باتريس بوميل في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منتخب كوت ديفوار، حيث سيتواجد في حراسة المرمى سيلفان غبوهوو.

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أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: سيرج اورييه، سيمون ديلي، غيسلان كونان، أوديلون كوسونو، وسيأتي في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرانك كيسى، جان سيري، إبراهيم سنجاري، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ماكس جراديل، سيباستيان هالير، نيكولاس بيبى.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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