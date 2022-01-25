موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار والقناة الناقلة في كأس أمم أفريقيا 2022

وطن – يلتقي منتخب مصر المواجهة القوية والصعبة أمام نظيره كوت ديفوار. مساء يوم الأربعاء، في قمة دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “جابوما”.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2022

وستنطلق المباراة القوية والحاسمة بين منتخب مصر وكوت ديفوار، في تمام الساعة السادسة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، الأردن، السودان، سوريا، لبنان، ليبيا.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر وتونس المغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة في كأس أمم أفريقيا 2022

وستبث مباراة منتخب مصر أمام منافسه ساحل العاج ” كوت ديفوار” عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN SPORTS MAX HD1” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة

وسيعلق على مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار .في منافسات كأس أمم أفريقيا 2022، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

🔴 🎥 | المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادا للقاء كوت ديفوار بعد غد 🇪🇬 ….. ⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/mOzCSwGPBz — EFA.eg (@EFA) January 24, 2022

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المباراة الحاسمة أمام نظيره كوت ديفوار بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

🔴 المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الأربعاء .. 🇪🇬 ⬇️⬇️ أدى المنتخب الوطني اليوم تدريبًا مغلقًا في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب چابوما انيكسي المخصص للتدريبات استعدادًا للقاء كوت ديفوار في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ( السادسة في القاهرة ) #EFA pic.twitter.com/YgjWpiXII5 — EFA.eg (@EFA) January 24, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من اللاعبين، أحمد حجازي، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: محمد النني، حمدي فتحي، عمر السولية، كما وسيعتمد المدرب. في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

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تشكيلة منتخب كوت ديفوار

كما وسيلعب المدرب الفرنسي باتريس بوميل في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منتخب كوت ديفوار، حيث سيتواجد في حراسة المرمى سيلفان غبوهوو.

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أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: سيرج اورييه، سيمون ديلي، غيسلان كونان، أوديلون كوسونو، وسيأتي في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرانك كيسى، جان سيري، إبراهيم سنجاري، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ماكس جراديل، سيباستيان هالير، نيكولاس بيبى.

(المصدر: وطن + تويتر)