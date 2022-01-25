بعد هبوط يوم الثلاثاء .. موجة ارتفاع عنيفة تضرب العملات الرقمية

وطن – شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا لأغلب العملات الرقمية المشفرة، كان أبرزها عملة البيتكوين التي وصلت إلى أقصى مستويات المقاومة عند 37 ألف دولار.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال تلك اللحظات بأكثر من 100 مليار دولار صعودا غلى مستويات 1.65 تريليون دولار مقابل ما يقرب من 1.549 تريليون دولار.

وعززت المكاسب القوية للبيتكوين والتي اقتربت من 9% خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء من موجة الارتفاع التي ضربت العملات البديلة.

وارتفعت البيتكوين الآن إلى مستويات قرب الـ37 ألف دولار. بينما قفزت قيمتها السوقية إلى 693 مليار دولار، بزيادة بلغت أكثر من 25 مليار دولار .

بينما لا تزال البيتكوين تنخفض منذ الوصول إلى ذروتها التاريخية قرب مستويات الـ70 ألف دولار أكتوبر الماضي 2021.

وتراجعت البيتكوين في حدود 13% خلال الأسبوع الماضي بينما انخفضت بنسبة 25% خلال ثلاثين يوما وبنسبة 23% منذ بداية العام الجاري 2022.

العملات البديلة

وبينما ارتفعت البيتكوين، انتفضت ثاني أكبر العملات الرقمية الايثريوم ETH/USD بحوالي 8% وصولا إلى مستويات 2.43 ألف دولار. بينما قفزت قيمتها السوقية إلى 290 مليار دولار.

كذلك ارتفعت كاردانو Cardano السادسة بنسية 5% إلى مستويات 1.04 دولار. بينما قفزت سولانا بأكثر من 12% وصولا إلى مستويات 92.7 دولار بقيمة سوقية 29.3 مليار دولار.

ولحقت بها بينانس كوين BNB/USD التي باتت رابع أكبر العملات الرقمية بعد تيثر USDT/USD المستقرة بنسبة 8%. وصولا إلى مستويات 373 دولار بقيمة سوقية 62 مليار دولار.

وارتفعت بولكا دوت وأفالانش Avalanche بأكثر من 12% وصولا إلى مستويات 18.2 دولار، ومستويات 64.3 دولار على التوالي. بينما ارتفعت شيبا إينو 7%.

قفي حين ارتفعت الريبل 7% وزادت تيرا لونا LUNAt/USD بأكثر من 10% وصولا إلى مستويات 66 دولار بقيمة سوقية 26.5 دولار، وزادت دوج كوين 6% إلى مستويات 0.136 دولار.

(المصدر: sa.investing – ترجمة خاصة)