منتخب المغرب يرافق السنغال إلى دور الربع النهائي في كأس أمم أفريقيا (شاهد)

وطن- نجح منتخب المغرب برفقة السنغال من حجز تذكرة العبور إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، على حساب منتخب الرأس الأخضر ومالاوي في مواجهات قوية ومثيرة بين المنتخبات الأفريقية.

المغرب والفوز الثمين على مالاوي في كأس أمم أفريقيا 2022

وتمكن منتخب المغرب ” أسود الأطلس” من الصعود برفقة المنتخبات الأفريقية. المتأهلة إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد تحقيق الفوز الثمين على نظيره مالاوي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مثيرة وقوية.

وافتتح منتخب مالاوي هدف اللقاء المبكر في الدقيقة ال7 .عن طريق النجم المالاوي غابادينهو مهانغو بتسديدة مباغتة حارس المنتخب المغربي ياسين بونو الذي كان متقدماً عن شباك مرماه في المباراة.

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كما وأدرك منتخب المغرب ” أسود الأطلس” هدف التعادل. في الدقيقة الثانية من الوقت البديل على نهاية زمن الشوط الأول من توقيع النجم المغربي يوسف النصيري برأسية جميلة عانقت شباك المرمى المالاوي.

أشرف حكيمي وهدف تأهل منتخب المغرب

وجاء هدف الفوز والتأهل من توقيع النجم المهاري والعالمي أشرف حكيمي في الدقيقة ال70 بتسديدة صاروخية على شباك منتخب المالاوي من ضربة حرة مباشرة.

كما .وشهدت المباراة السيطرة والتفوق لمنتخب المغرب .” أسود الأطلس”، الذي قدم الأداء الأفضل له حتى الآن في البطولة الأفريقية بنسختها ال33 المقامة في دولة الكاميرون، من خلال الروح والعمل الجماعي. داخل أرضية الملعب وإهداره العديد من الكرات القاتلة باتجاه شباك المرمى المالاوي.

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كان ذلك على عكس المنتخب المالاوي الذي استبسل في الدفاع عن شباك مرماه. طيلة مجريات أحداث المباراة من الهجمات الخطيرة للمنتخب المغربي، مع اعتماده على الهجمات المرتدة السريعة والفردية في المباراة.

السنغال والفوز النظيف على الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2022

ونجح منتخب السنغال “أسود التيرانغا”. من التأهل إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد الفوز على نظيره الرأس الأخضر ” أسماك القرش الزرقاء” بهدفين نظيفين دون رد.

كما وأحرز منتخب السنغال أولى أهداف المباراة في شباك منافسه الرأس الأخضر في الدقيقة ال63. عن طريق النجم المهاري ساديو ماني، كما وعزز أسود التيرانغا. نتيجة التقدم في المباراة بالدقيقة الثانية من الوقت البديل من توقيع اللاعب شيخ أحمدو دينج.

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البطاقة الحمراء

كما وشهدت المباراة طرد نجم منتخب الرأس الأخضر باتريك أندرادي. بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال21، وكذلك طرد حارس المرمى دياس جوزيمار فوسينها في الدقيقة ال57 بعد الصدام العنيف مع قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني.

ورافق منتخب المغرب والسنغال في الصعود إلى دور الربع النهائي. من بطولة أمم أفريقيا 2022 كلاً من: الكاميرون، غامبيا، تونس، بوكينا فاسو في انتظار نتائج المنتخبات الأفريقية. المنافسة في دور الثمن النهائي من البطولة الأفريقية.

(المصدر: وطن + تويتر)