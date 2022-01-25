معجب يهاجم الراقصة جوهرة على المسرح ويسحبها من شعرها بسبب رفضها طلبه! (فيديو)

وطن- تعرضت الراقصة الروسية جوهرة، إلى موقف محرج حين قام أحد المعجبين بها. بالاشتباك معها وشد شعرها أمام الجميع.

وظهرت جوهرة بفيديو متداول، وهي تنزل عن المسرح بعدما انتهت من فقرتها في حفل زفاف أحيته. لتتفاجأ بمجهول يسحبها من شعره.

وسقطت الراقصة الروسية على الأرض بينما هرع حراس الأمن لإبعاد المجهول عنها.

مدير أعمال جوهرة يكشف التفاصيل!

وكشف مدير أعمال جوهرة تفاصيل ما حدث، قائلاً إنها كانت تحيي حفل زفاف أمس. وفجأة خرج لها أحد الحاضرين مُصرًا على التقاط صورة تذكارية معها أثناء تقديمها فقرتها”.

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وأضاف في تصريح لصحيفة “القاهرة 24” :” تدخل الحراس الشخصيين لمنعه من إيقاف فقرتها. فقرر المعجب الذي تحول لمتهجم، لشد شعر جوهرة والاشتباك معها انتقامًا منها لتدخل الحراس”.

وأكد مدير أعمال الراقصة إنها خرجت من تلك الواقعة بخير، ولكن كان الموقف غريبا من نوعه.

من هي الراقصة جوهرة!؟

الاسم الحقيقي للراقصة و الفنانة الشهيرة المعروفة باسمها الفني “جوهرة” هو في حقيقة الأمر ايكاترينا أندريفا، و هي روسية الجنسية و تبلغ من العمر 31 عام.

بدأت العمل في مجال الرقص الشرقي بجمهورية مصر العربية بتاريخ 31 يناير الماضي، حيث كان العديد من المصريين يبحثون عن اسمها الحقيقي متغاضين عن شهرتها باسمها الفني.

جوهرة، راقصة استعراضية روسية و صاحبة مدرسة رقص شرقي في العاصمة الروسية موسكو تحمل اسمها “مدرسة جوهرة للرقص الشرقي”.

جوائز محلية وعالمية

عملت جوهرة أو ايكاترينا أندريفا في الترجمة و الاعلانات و تدريس الرقص الشرقي، حيث أن سيرتها الذاتية مليئة بالعديد من التغيرات و الأعمال المختلفة.

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وحصلت جوهرة، ايكاترينا اندريفا، خلال مسيرتها الفنية و العملية الطويلة و المتنوعة على بعض الجوائز البارزة المحلية و الدولية التي تفتخر بها.

كانت غالبية الجوائز في مجال الرقص بأنواعه و الرقص الشرقي على وجه الخصوص، وإليكم قائمة بجوائز و انجازات الراقصة جوهرة:

-المركز الثاني في بطولة العالم في رقص الفولك بعام 2010.

-جائزة مهرجان الرقص الشرقي الدولي “فرعون” عام 2011.

-جائزة مهرجان الرقص الشرقي الدولي للسلام عام 2011.

-بطلة روسيا في الرقص الكلاسيكي “إيدو” عام 2010.

المصدر: (وطن – متابعات)