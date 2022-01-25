لهذا السبب .. قد يُسجن مارك زوكربيرج ورؤساء وسائل التواصل الاجتماعي!

وطن – قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إنّ رؤساء وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، يواجهون، السجن إذا فشلوا في التعاون مع منظمي السلامة عبر الإنترنت.

وبحسب الصحيفة، ستتم محاكمة مارك زوكربيرج من فيسبوك ورؤساء التكنولوجيا الآخرين إذا لم يصوّبوا تصرفاتهم بموجب قانون جديد.

هذه الخطوة هي تحول كبير في السياسة من قبل الحكومة البريطانية، التي كانت حتى الآن تتحدى الدعوات لجعلهم مسؤولين جنائيا عن مواقعهم.

لكن وزيرة الثقافة الجديدة نادين دوريس تشدد الإجراءات وسط مخاوف من فشل يوتيوب وفيسبوك في إزالة المحتوى الضار.

ويطرح الوزراء مشروع قانون جديد للسلامة عبر الإنترنت. وهو يخلق واجبًا قانونيًا جديدًا للرعاية على عمالقة التكنولوجيا ليتم تنفيذه من قبل (أوفكوم OfCom: هيئة تنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة).

وأعلنت الحكومة البريطانيّة، بالفعل أن الشركات التي تتجاهلها ستتعرض لغرامات قد تصل إلى مليارات الجنيهات.

لكنها أبقت تهديد الملاحقة الجنائية احتياطيًا. وقالت إنها لن تطبق الإجراء إلا إذا فشل رؤساء التكنولوجيا بشكل مؤسف في الالتزام بالقانون الجديد.

وهذا يعني أنه يمكن محاكمة رؤساء “وادي السيلكون”، وحتى سجنهم إذا رفضت شركتهم التعاون مع Ofcom.

وقال أحد المطلعين على بواطن الأمور في صحيفة The Sun: “لقد كان السيف معلقًا فوقهم. لكن الآن سيدخل حيز التنفيذ”.

وقد أطلق عليه اسم قانون “نيك كليج”، على اسم نائب رئيس الوزراء السابق الذي يعمل الآن مع Facebook.

(المصدر: ذا صن – ترجمة وطن)