خلال خضوعها لعملية قيصيرية .. لبنانية تلد وهي تغنّي “سألوني الناس” لفيروز

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة لبنانية تخضع لعملية قيصرية داخل غرفة العمليات وهي بكامل وعيها وتردد أغنية فيروز “سألوني الناس عنك يا حبيبي”.

وعندما وصلت السيدة عبارة “ولا أول مرة ما بنكون سوا”، يستدير الطبيب الذي يجري لها العملية ويردد العبارة معها.

وبعد لحظات يستخرج الطبيب المولود ويعرضه على والدته وهو يقول لها “قديه مهضومة”. ولوحظ أن المولود لم يصدر أي صوت بكاء كالمعتاد لدى المواليد الجدد.

وتعليقاً على الفيديو قال الدكتور “ريتشارد خراط” في لقاء لـ”لبنان 24″ ” أنه نشر هذا المقطع المصور لعملية الولادة القيصرية من أجل بث نوع من الحالة الايجابية في هذه الظروف القاسية التي تمر على لبنان.

كما أضاف: أن “المريضة أتت بحالة طارئة وهي تملك صوتاً رائعاً. وقد ساعد هذا الأمر على حصول الولادة بطريقة سلسة.

فيديو سيدة لبنانية تلد وهي تغني يغزو السوشال ميديا

ونال الفيديو استحسان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أشادوا بطريقة الطبيب في إجراء العمليات وبالسيدة وصبرها وقمة تحملها لآلام الولادة.

وقت تكون المريضة صوتها رائع

و تغني لفيروز هيّي وعم تولّد بحالة طارئة

هيّي بتنسى الخوف و بتنسّيك كل شي سلبي عم يصير..🤞#hope #Always pic.twitter.com/co65GJXQqe — Dr Richard k kharrat (@RichardKharatMD) January 23, 2022

وأعاد الإعلامي اللبناني نيشان نشر الفيديو عبر حسابه في انستغرام وعلق عليه قائلاً :” في غرفة العمليات سيدة تغني لفيروز وهي تلد طفلتها ما أروعها من لحظة وما أجمل صوتها وطبيبها كتلة طاقة إيجابية” وعلق nichan ab : ما قدرت شوف إلا لبنان بالفيديو…ألم وأمل…”نعم” للحياة” لا” للموت”.

وعلق الطبيب ريتشارد خراط الذي أجرى العملية في تغريدة له على تويتر: “وقت تكون المريضة صوتها رائع وتغني لفيروز هيي وعم تولد بحالة طارئة. هيي بتنسى الخوف وبتنسيك كل شي سلبي عم يصير”.

وكان الفيديو فرصة لمن مررن بتجارب ولادة مثيلة.

كما قالت إحداهن متوجهة بكلامها للدكتور خراط: “بدك تسمع صوتي انا بولادتي ما أحلاه كان واصل لمالطا”.

بينما قالت رانيا جبر :”أنا ما خليت شتيمة بالحكيم الالماني ويقلي عارفك عم تبهدليني”.

كما كان د. خراط قد أجرى عملية ولادة لمريضة في شهر آب أغسطس 2019 وهو يردد أغنية “بكتب اسمك يابلادي على الشمس الي ما بتغيب”.

وعلق بعد خروج الطفلة بسلامة “وهيدي زهراء خلْقِت علحن “بكتب اسمك يا بلادي”.

(المصدر: لبنان 24 – وطن – تويتر)