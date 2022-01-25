علاقة صادمة بين الهواتف المحمولة وخصوبة الرجال!

وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا . حذر من خلاله خبراء كوريين جنوبيين من أن الهواتف المحمولة لها تأثير سلبي على خصوبة الرجال ومن المحتمل أن تقود إلى العقم.

حسب ترجمة “وطن”، نقلا عن الصحيفة، حذر الباحثون كذلك من المخاطر التي تشكلها أجهزة الهواتف المحمولة. على عدد الحيوانات المنوية عند الرجال. وكيف يمكن ذلك أن يؤثر على جودتها. وبالتالي على خصوبة الرجال.

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إذ يرى هؤلاء الباحثين أن الموجات الكهرومغناطيسية تلحق الضرر بالحيوانات المنوية. ويؤكدون أيضا إنه يجب على الرجال تقليل استخدام هواتفهم المحمولة.

وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال تحليل 18 دراسة شملت 4280 عينة من الحيوانات المنوية.

نتائج تزرع الشك

إلا أن أحد العلماء المختصين في الحيوانات المنوية، ألان باسي. وهو أستاذ طب بجامعة شيفيلد، شكك في استنتاجات الباحثين الكوريين الجنوبيين.

وقال في هذا السياق:”هذه الحياة العصرية ليست بالضرورة جيدة للحيوانات المنوية. إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان اللوم يقع على استعمال الهواتف المحمولة.”

مضيفا “هذه الدراسة لا تزال منقوصة. ولا تضيف الكثير من الوضوح للنقاش المستمر منذ عشر سنوات.”

مواصلا “إنه سؤال لم يتم حله بعد. ولكن إذا كان الرجال يشعرون بالقلق، فعليهم الاحتفاظ بهواتفهم في حقائبهم.”

الحل؟ التقليل من استخدام الهاتف المحمول

من جهته، قال كبير الباحثين الدكتور يون هاك كيم من جامعة بوسان الوطنية: “يجب على مستخدمي الهواتف الخلوية. خاصة الذكور أن يسعوا لتقليل استخدام الهواتف المحمولة لحماية الحيوانات المنوية لديهم.”

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وأضاف بالقول “ستكون هناك حاجة لدراسات إضافية. لتحديد تأثير التعرض للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من طرز الهواتف المحمولة الجديدة في البيئة الرقمية الحالية.”

وللتذكير، يعاني حوالي واحد من كل ستة أزواج في المملكة المتحدة من صعوبة في الإنجاب.

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)