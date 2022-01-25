سوري تزوج صديقه المتحول جنسيا والفرح أقيم باللاذقية.. لماذا هرب العريس من القاعة؟

وطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بتفاصيل خبر صادم متداول، يفيد بإقامة حفل زواج مثلي لشابين داخل قاعة أفراح بمحافظة اللاذقية.

وبحسب وسائل إعلام سورية فإن الجهات المختصة قامت منذ 10 أيام، بتشميع صالة أفراح نادي حطين في المدينة. بسبب استضافتها لعدد من الشبان بقصد إقامة حفل زفاف.

🔴سوريا

حفل زواج "مثلي" ينتهي بتوقيفات وتشميع صالة الأفراح أثار حفل زفاف في مدينة اللاذقية على الساحل السوري الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أنه بين مثلي الجنس وعابر جنسيا، الأمر الذي انتهى بسلسلة من التوقيفات وتشميع صالة الأفراح، وإنه حصل في صالة ناد رياضي. — الفضلي الفضلي (@Alfhadly55yyy) January 24, 2022

حيث يتبين فيما بعد أن العروس “شاب متحول جنسياً“.

لتقوم السلطات بإغلاق صالة الأفراح وتوقيف عدد من الموجودين في الحفل.

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من جانبه نقل موقع “أثر برس” عن مصادر وصفها بالمطلعة أنه بعد التحقيق في ملابسات الموضوع، اتضح أن العروس هو شاب قد أجرى عدة عمليات تحول جنسي.

هذا الأمر اضطر نادي “حطين الرياضي” في اللاذقية لإصدار بيان رسمي، أوضح فيه ملابسات الأمر.

وذكر بيان النادي أن ما يتم تداوله حيال المخالفة القانونية التي حدثت في “صالة الأفراح” والتي تقع في الطابق الثاني بالنادي، فإنه غير مسؤول عنها حيث أن القاعة مستثمرة تجارياً منذ سنوات طويلة وتعود مسؤوليتها بشكل كامل للمستثمر.

كما أكد النادي أنه لا علاقة نهائياً لكافة منسوبي وإداريي وكوادر النادي بهذا الأمر، وأن المسؤول عنها قانونياً بشكل كامل هو المستثمر.

https://www.facebook.com/HutteenSportClub/posts/4865937653428829

واختتم نادي حطين بيانه بالإشارة إلى أنه يتم التعامل مع الموضوع من قبل الجهات المختصة، ولم يتطرق أحد لأي شخص يخص نادي حطين الرياضي لا من قريب ولا بعيد.

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جدير بالإشارة أن القانون السوري لا يتضمن أي آليات بموضوع المتحولين جنسيا.

وحتى إذ أجريت العمليات الطبية للتغيير الجنسي، فلا يوجد قانون يجيز تحويل الهوية الشخصية من ذكر لأنثى أو العكس.

هذا ويجرم القانون السوري المثلية الجنسية ويفرض على من يأتيها عقوبات تصل للسجن 3 سنوات.

(المصدر: تويتر – وطن)