سمية الخشاب تؤدي وصلة رقص بطريقة هستيرية مرتدية “جمبسوت” من أجل حالة متابعيها النفسية! (فيديو)

وطن – أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلاً جديداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها فيديو رقص هستيري مرفقاً بنصيحة عجيبة.

وعبر “تويتر”، نشرت سمية الخشاب فيديو وهي ترتدي جمبسوت أسود يفصل جسدها. وأدت وصلة رقص هستيرية على أغنية الفنانة اللبنانية إلين خلف “مني ليك”.

بليز لما تتخنقوا اعملوا كده pic.twitter.com/qpNCVWWttP — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) January 24, 2022

وعقبت سمية: “بليز لما تتخنقوا اعملوا كده”.

سمية للطلاب: “ذاكروا كويس”

وفي الأمس، وجهت سمية نصيحة للطلاب بفترة امتحاناتهم بطريقة غريبة.

حيث شحذت الفنانة المصرية همم الطلاب بصورة جريئة ظهرت فيها بفستان تايجر قصير، ويكشف صدرها بشكل فاضح. وأقرب إلى قميص النوم.

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وعقبت سمية على الصورة التي نشرتها عبر “تويتر”: ” ذاكروا كويس”.

وهو ماعرض الفنانة المصرية لانتقادات وسخرية، فنشر أحدهم لقاء سابق لها وعقب: ” أنتي حتى مش عارفة الكليات وتخصصاتها انتي والمذيعة”.

سخرية وانتقادات

وعقبت أخرى ساخرة: “ع كدا دول هياكلًو الكتاب اكل موافقين والله جيد جدا ان شاء الله”.

وكتب مغرد: ” عنينا ع الامتياز وانتي عنيكي ع ابو هشيمة”.

وعقب آخر “هعلمك تبقى راجل” ساخراً: ” انا اتخرجت بس هرجع ازاكر”.

“هعلمك تبقى راجل”

وقبل أيام، انفعلت سمية على متابع نشر صورتها عبر “تويتر” مرفقاً إياها بتعليق غير لائق.

ونشر المتابع صورة جريئة لسمية الخشاب وأرفقها بتعليق جاء في نصه: “بأمانة لو شفتها في الشارع بالشكل دا هتعمل إيه. الإحتشام جميل جداً والله. ربنا يصلح حالك”.

وردت الفنانة المصرية عليه بالقول: ” لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر”.

فضح المتحرشين

واعتبرت سمية ما حدث معها تحرشاً صريحاً وهددت بفضح المتحرشين. وكتبت في تغريدة أخرى: “أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح. أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها”.

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وكتبت رداً على تعقيب آخر: “لا وشوفت مليون قصه عن التحرش في المواصلات. ولما واحده تيجي تمسكوا تعلموا الادب يقولولها خلاص ده راجل كبير ومعلش ويكتموا علي الموضوع. ولما واحده تحط ميك اب او تلبس اي حاجه مش علي هواهم يجلدوها، حاجه في منتهي القرف”.

المصدر: (وطن – تويتر)