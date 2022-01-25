الهدهد

رنا أيوب صحفية هندية تواجه تهديدات بالاغتصاب والقتل من ذباب السعودية .. ما السبب؟

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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رنا أيوب watanserb.com
رنا أيوب

وطن – تصدر اسم صحفية وناشطة هندية شهيرة تدعى رنا أيوب، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الهند، ضمن حملة ممنهجة ضدها تلقت فيها تهديدات بالقتل والاغتصاب بسبب تضامنها مع المدنيين في اليمن ومهاجمة التحالف الذي تقوده السعودية.

وكشفت رنا أيوب في تغريدة لها بتويتر أن وسم باسمها تصدر تويتر الهند، وتخطى عدد التغريدات فيه 26 ألف تغريدة.

وخاطبت إدارة تويتر في الهند بأن معظم هذه التغريدات تعسفية ضدها. كما شملت تهديدات لها بالاغتصاب والقتل، وكذلك اتهامات لها بدعم الإرهاب.

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ولفتت رنا إلى أن معظم التغريدات المهاجمة له بالوسم، هي من قبل اليمين الهندي والقوميين السعوديين الذين يهاجمونها بعد أن نشرت تغريدة تضامنية مع اليمن. ومطالبتها التحالف الذي تقوده السعودية هناك بوقف الحرب والانسحاب من اليمن.

تضامن النشطاء مع رنا أيوب

وعبر العديد من النشطاء والمشاهير حول العالم عن تضامنهم مع الصحفية الهندية رنا أيوب، ضد حملة التشويه ضدها والتهديدات التي تتعرض لها.

ومن جانبها دعمت الإعلامية اللبنانية غادة عويس، رنا وأعادت نشر تغريدتها معلقة عليها بالقول:”رنا أيوب صحافية هندية تتعرّض لحملة شنيعة من الذباب الالكتروني التابع لنظام ابن سلمان السعودي، فقط لانها طالبت التحالف بقيادة السعودية بوقف قتل اليمنيين.”

وتابعت غادة موضحة:”رنا من الصحافيات اللواتي يتعرضن يوميا لتهديدات بالاغتصاب والتعذيب والقتل. بسبب قيامها بعملها الصحافي في الهند.”

كما غردت الناشطة والمحللة السياسية رولا جبريل:”محمد بن سلمان في هذا الأمر مرة أخرى!. متضامنة مع صديقتي رنا أيوب.”

وتابعت:”إنها أشجع صحفية في الهند. مما يجعلها هدفًا لحملة كراهية وتهديدات بالاغتصاب والقتل من قبل الفاشيين الهندوس في الهند وكتائب محمد بن سلمان عبر الإنترنت.”

من جانبها أعلنت الشبكة العالمية للصحافة المستقلة عن تضامنها مع رنا أيوب، ضد حملة التشويه التي تتعرض لها.

وقالت في بيان لها على تويتر:”نتضامن مع رنا أيوب، إن التحرش بالنساء على الإنترنت وخاصة الصحفيات والناشطات هو أحد آفات عصرنا.”

وتابع بيان الشبكة:”لن نظل صامتين وندعو السلطات في الهند إلى التحقيق الكامل فيما إذا كانت هذه محاولة منسقة لتشويه سمعتها.”

ويشار إلى أنه ينظر إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

فقد بدأت الحرب الأهلية في اليمن في 2014 عندما استولى الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، وأطاحوا بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

مما دفع القوات التي تقودها السعودية إلى التدخل في العام التالي لدعم الحكومة.

وتقول جماعة الحوثي إنها تقاتل نظاماً فاسداً وعدواناً خارجياً.حسب تعبيرها

وخلف الصراع المستمر منذ سبع سنوات الملايين من اليمنيين الذين يعيشون على حافة المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة التي تصف الوضع في اليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم.

(المصدر: وطن – تويتر)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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