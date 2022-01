رنا أيوب صحفية هندية تواجه تهديدات بالاغتصاب والقتل من ذباب السعودية .. ما السبب؟

وطن – تصدر اسم صحفية وناشطة هندية شهيرة تدعى رنا أيوب، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الهند، ضمن حملة ممنهجة ضدها تلقت فيها تهديدات بالقتل والاغتصاب بسبب تضامنها مع المدنيين في اليمن ومهاجمة التحالف الذي تقوده السعودية.

وكشفت رنا أيوب في تغريدة لها بتويتر أن وسم باسمها تصدر تويتر الهند، وتخطى عدد التغريدات فيه 26 ألف تغريدة.

26.4 thousand tweets, most are abusive, rape and death threats, calling me a terror sympathiser. Most tweets are by the Indian right wing & Saudi nationalists who are attacking me after i posted a tweet in solidarity with Yemen and calling out the Saudis. Hello @TwitterIndia pic.twitter.com/Cd1880betW — Rana Ayyub (@RanaAyyub) January 24, 2022

وخاطبت إدارة تويتر في الهند بأن معظم هذه التغريدات تعسفية ضدها. كما شملت تهديدات لها بالاغتصاب والقتل، وكذلك اتهامات لها بدعم الإرهاب.

ولفتت رنا إلى أن معظم التغريدات المهاجمة له بالوسم، هي من قبل اليمين الهندي والقوميين السعوديين الذين يهاجمونها بعد أن نشرت تغريدة تضامنية مع اليمن. ومطالبتها التحالف الذي تقوده السعودية هناك بوقف الحرب والانسحاب من اليمن.

تضامن النشطاء مع رنا أيوب

وعبر العديد من النشطاء والمشاهير حول العالم عن تضامنهم مع الصحفية الهندية رنا أيوب، ضد حملة التشويه ضدها والتهديدات التي تتعرض لها.

ومن جانبها دعمت الإعلامية اللبنانية غادة عويس، رنا وأعادت نشر تغريدتها معلقة عليها بالقول:”رنا أيوب صحافية هندية تتعرّض لحملة شنيعة من الذباب الالكتروني التابع لنظام ابن سلمان السعودي، فقط لانها طالبت التحالف بقيادة السعودية بوقف قتل اليمنيين.”

رنا أيوب صحافية هندية تتعرّض لحملة شنيعة من الذباب الالكتروني التابع لنظام ابن سلمان السعودي فقط لانها طالبت التحالف بقيادة السعودية بوقف قتل اليمنيين. رنا من الصحافيات اللواتي يتعرضن يوميا لتهديدات بالاغتصاب والتعذيب والقتل بسبب قيامها بعملها الصحافي في الهند. https://t.co/gwq6la2tSS — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 25, 2022

وتابعت غادة موضحة:”رنا من الصحافيات اللواتي يتعرضن يوميا لتهديدات بالاغتصاب والتعذيب والقتل. بسبب قيامها بعملها الصحافي في الهند.”

كما غردت الناشطة والمحللة السياسية رولا جبريل:”محمد بن سلمان في هذا الأمر مرة أخرى!. متضامنة مع صديقتي رنا أيوب.”

وتابعت:”إنها أشجع صحفية في الهند. مما يجعلها هدفًا لحملة كراهية وتهديدات بالاغتصاب والقتل من قبل الفاشيين الهندوس في الهند وكتائب محمد بن سلمان عبر الإنترنت.”

MBS is at it…Again! Always in solidarity with my friend @RanaAyyub: She is the bravest journalist in India—- which makes her a target of a hate campaign & rape/death threats, from both India’s Hindu fascists and MBS’ online troll factory. https://t.co/Z6hHiG0xqd — Rula Jebreal (@rulajebreal) January 25, 2022

من جانبها أعلنت الشبكة العالمية للصحافة المستقلة عن تضامنها مع رنا أيوب، ضد حملة التشويه التي تتعرض لها.

وقالت في بيان لها على تويتر:”نتضامن مع رنا أيوب، إن التحرش بالنساء على الإنترنت وخاصة الصحفيات والناشطات هو أحد آفات عصرنا.”

وتابع بيان الشبكة:”لن نظل صامتين وندعو السلطات في الهند إلى التحقيق الكامل فيما إذا كانت هذه محاولة منسقة لتشويه سمعتها.”

IPI stands in solidarity with @RanaAyyub. Online harassment of women, especially women journalists and activists, is one of the scourges of our time. We won't remain silent and call on authorities in #India to fully investigate if this is a coordinated attempt to discredit her. https://t.co/7cJKNZloI7 — IPI-The Global Network for Independent Journalism (@globalfreemedia) January 25, 2022

ويشار إلى أنه ينظر إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

فقد بدأت الحرب الأهلية في اليمن في 2014 عندما استولى الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، وأطاحوا بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

مما دفع القوات التي تقودها السعودية إلى التدخل في العام التالي لدعم الحكومة.

وتقول جماعة الحوثي إنها تقاتل نظاماً فاسداً وعدواناً خارجياً.حسب تعبيرها

وخلف الصراع المستمر منذ سبع سنوات الملايين من اليمنيين الذين يعيشون على حافة المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة التي تصف الوضع في اليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم.

