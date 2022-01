تقرير يكشف عن أكثر النوادي الأوروبية في كرة القدم حصولاً على ركلات الجزاء

وطن – كشف تقرير أجراه المركز الدولي “CIES”، المتخصص في مجال الدراسات الرياضية، عن أكثر الأندية الأوروبية حصولاً على ركلات الجزاء في الدوريات الأوروبية الكبرى في رياضة كرة القدم العام الماضي.

وكشف التقرير، على أن نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” يعد أكثر من حصل على ركلات الجزاء. على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الأوروبية الخمسة لكرة القدم في قارة أوروبا.

