تقرير يكشف عن أكثر النوادي الأوروبية في كرة القدم حصولاً على ركلات الجزاء

وطن – كشف تقرير أجراه المركز الدولي “CIES”، المتخصص في مجال الدراسات الرياضية، عن أكثر الأندية الأوروبية حصولاً على ركلات الجزاء في الدوريات الأوروبية الكبرى في رياضة كرة القدم العام الماضي.

ركلات الجزاء ونادي مانشستر يونايتد

وكشف التقرير، على أن نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” يعد أكثر من حصل على ركلات الجزاء. على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الأوروبية الخمسة لكرة القدم في قارة أوروبا.

Manchester United handed the most frequent penalty kicks in the Premier League as Chelsea trail https://t.co/V1sko1yBVc — Man United News (@ManUtdMEN) January 18, 2022

كما وبين التقرير، بأن فريق مانشستر يونايتد قد حصل على 11 ركلة جزاء خلال موسم 2020-2021، والتي جاء بمعدل ركلة جزاء كل 299 دقيقة، وسجل النجم البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط. فريق الشياطين الحمر تسعة أهداف من أصل عشرة، بينما أحرز الإسباني خوان ماتا ركلتي جزاء أخرى للفريق الإنجليزي.

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مانشستر يونايتد وركلات الجزاء الصحيحة

وأوضح التقرير الذي نشره المركز الدولي السويسري”CIES”، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد نفذ ركلات الجزاء بنجاح بنسبة 78% في 133 مباراة، كما ويليه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بمعدل ركلة جزاء واحدة كل 305 دقيقة.

وجاء فريق تشيلسي الإنجليزي في المركز الثالث من قائمة الفرق الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء، برصيد ركلة جزاء واحدة كل 319 دقيقة، كما وحصل فريق البلوز خلال موسم 2020-2021 على سبع ركلات جزاء بمعدل نجاح في تسجيل الأهداف داخل شباك المنافسين 93%.

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وفي المركز الرابع من القائمة آتى حامل لقب الدوري الإنجليزي. ومتصدره الحالي فريق مانشستر سيتي، بمعدل ركلة جزاء واحدة كل 434 دقيقة أي بمعدل تسجيل باتجاه شباك المرمى بنسبة 64%.

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كما ويمتلك فريق ليفربول النسبة الأفضل بمعدل 95% في تسجيل ركلات الجزاء صحيحة في الدوري الإنجليزي خلال موسم عام 2020-2021، فيما لم يتم منح فريق مانشستر يونايتد منذ توالي المدرب الألماني رالف رانغينك. قيادة تدريب الشياطين الحمر بعد رحيل النرويجي أولي سولشاير من ال11 من شهر ديسمبر الماضي.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)