فيفي عبده تتعرض لموقف محرج بافتتاح مهرجان القاهرة (فيديو) - وطن يغرد خارج السرب
فيفي عبده تتعرض لموقف محرج خلال سيرها على "ريد كاربت" في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
فيفي عبده كادت تسقط علىالريد كاربت بسبب فستانها
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فيفي عبده تتعرض لموقف محرج بافتتاح مهرجان القاهرة (فيديو)

بفستانها مكشوف الصدر!

كتب أنس السالم
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تعرضت الراقصة المصرية فيفي عبده لموقف محرج، خلال سيرها على “ريد كاربت” في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

وتعثرت فيفي عبده، وكادت أن تسقط بسبب فستانها الطويل ذو اللون الأسود الطويل، الذي يعلوه فرو عند منطقة الصدر.

وقالت فيفي عبده في تصحريات على هامش المهرجان أنها شاركت في المهرجان من قبل بفيلم يحمل اسم “امرأة واحدة لا تكفي”.

وكان الفيلم من بطولة فيفي عبده والفنان أحمد زكي.

“التطعيم للجميع”

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، إن الشعار الذي سترفعه هذه الدورة هو “التطعيم للجميع”.

وأضافت أنه بسادة سيتم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

وأشارت نائب المدير التنفيذي للمهرجان إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح.

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وشددت على أنّه في حالة ثبوت عدم تلقيهم اللقاح ، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة المقبلة.

وتقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،  في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وخلال فعاليات المهرجان يتم تكريم عدد كبير من رموز الفن المصري والعالم.

وصية فيفي عبده

وقبل ايام، قالت فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج “أسرار النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على إذاعة نجوم إف إم، إنها فكرت في الذهاب إلى المقبرة الخاصة بها، والجلوس فيها بعض الوقت.

وأوضحت فيفي عبده أن هذه الفكرة جاءتها حتى تعتاد على ذلك قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها تتوجه أحيانا إلى المقابر وتتحدث مع التربي.

وكشف الراقصة عدة وصايا قالتها لحارس المقبرة في حال موتها.

وقالت: “أوصيت التربي دلوقتي وبقوله انت هتعيش معايا باقي عمري. ووصيته يروق عليا ويرش النبات بالمياه كل فترة”.

وأشارت فيفي إلى أنها طلبت من التربي وضع الماء في أكواب من بلاستيك. موضحة: “عشان المياه متنزلش عليا تحت”.

وأضافت: “رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا. وطلع عليا شائعة إني توفيت ولكن حبيت نفسي لما شوفت الناس بتترحم عليا رغم صعوبة الشائعات”.

(المصدر: القاهرة 24 – وطن)

 

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أنس السالم

كاتب ومحرر صحفي من فلسطين.
مدير تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب

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