“الكاف” يتخذ قراره الحاسم بشأن تنظيم مونديال كأس العالم كل عامين

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، قراره بتأييد خطوة مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم. ” الفيفا” بإجراء دراسة جدوى حول إمكانية تنظيم مونديال كأس العالم كل عامين بدلاً من تنظيمه كل أربع أعوام كما هو الحال الآن.

الكاف ومونديال كأس العالم

وأيدت الجمعية العمومية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال اجتماعها في مقرها في العاصمة. المصرية القاهرة اليوم الجمعة، قرار مشروع تنظيم مونديال كأس العالم كل عامين بدلاً من أربع أعوام، على غرار كأس الأمم الأفريقية.

ويعد هذا القرار الأول الذي حظي بالتأييد من قبل الاتحاد .الأفريقي لكرة القدم، للمشروع الذي أثار الجدل بتنظيم. كأس العالم كل عامين بدلاً من الانتظار لأربع أعوام.

🔴 [LIVE]المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم – الجمعية العمومية غير العادية https://t.co/JwyMUTuO1R — CAF Media (@CAF_Media) November 26, 2021

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كما وجاء تأييد هذا المشروع من قبل الاتحاد الأفريقي. ” الكاف”، قبل شهر من القمة الافتراضية عبر تقنية الزوم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، من أجل مناقشة هذا الأمر من دون إجراء تصويت عليه، في ظل التحفظات العديد عليه بشأنه في أوروبا.

السعودية وطرح المشروع

وكان أول من طرح فكرة تنظيم مشروع مونديال كأس العالم كل عامين. بدلاً من أربع أعوام، الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي تقدم بها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”. من أجل دراستها والموافقة عليها.

وكالة فرانس برس: الإتحاد الإفريقي لكرة القدم #كاف بات أول اتحاد قاري يعلن تأييده لفكرة تنظيم كأس العالم كل عامين كما أيدت جمعيته العمومية خلال اجتماعها في القاهرة اليوم الجمعة تنظيم مسابقة الدوري السوبر الإفريقي pic.twitter.com/ny93fp3ErR — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2021

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مونديال كأس العالم

وتعد مسابقة كأس العالم ” المونديال” من أهم المسابقات. الذي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وتقام البطولة كل أربع سنوات كرة واحدة، كما ويشارك فيها 32 منتخباً وطنياً من كافة دول العالم.

وتقسم تلك المنتخبات المشاركة إلى ثماني مجموعات، يتنافسون فيما بينهم على مدار شهر كامل، من أجل تتويج منتخب وحيد بلقب كأس العالم، كما ويعد منتخب البرازيل من أكثر دول العالم تتويجاً بهذه البطولة 5 مرات، يليها منتخب ألمانيا وإيطاليا 4 مرات، ثم منتخب فرنسا والأوروغواي والأرجنتين مرتين.

يشار إلى أن أول نسخة لمونديال كأس العالم نظمت في عام 1930 في دولة الأوروغواي بعد إعلان استقلالها التي توجت بها على حساب دولة الأرجنتين.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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