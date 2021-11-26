الاتفاق النووي الإيراني .. أسباب ترجح فشل المحادثات

نشر موقع “ميدل ايست اي” البريطانيّ، مقالاً، تطرقت فيه الى الاتفاق النووي الإيراني، ولماذا من المرجح أن تفشل المحادثات.

وقال مقال الكاتب “شهیر شهیدثالث” بعد توقف دام خمسة أشهر، من المقرر استئناف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 . وهو الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 في فيينا في 29 نوفمبر.

بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة وإعادة فرض العقوبات القديمة، إلى جانب أكثر من 1500 جديدة. بدأت إيران، رداً على ذلك، في تجاهل القيود المفروضة على برنامجها النووي التي نصت عليها الصفقة.

وعقدت ست جولات من المحادثات بهدف إحياء الاتفاق المكسور خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة إيران المعتدل حسن روحاني ومجموعة 4 + 1 (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا). إلى جانب ممثل عن الاتحاد الأوروبي.

ويتوجيه من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، انضمت إيران إلى المحادثات بشرط ألا تكون هناك مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

في يونيو / حزيران، بعد انتخاب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً. تبنت الحكومة الإيرانية تكتيكات تأخير لاستئناف المحادثات.

خطأ خامنئي

منذ إبرام الاتفاق النووي في عام 2015 وحتى مغادرة روحاني وكبير دبلوماسييه محمد جواد ظريف منصبهما في أغسطس الماضي، شن المتشددون هجمات متضافرة ومنسقة عليهم مع احتلال الصفقة مركز الصدارة.

جادل المتشددون، الذين يسيطرون الآن على جميع فروع الحكومة الثلاثة، أن إدارة روحاني كانت مستعدة للغاية للانصياع للأمريكيين.

قال حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان اليومية المتشددة وممثل خامنئي، في عام 2016 ، قبل أن يتولى دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة: “في المقابل. أعطى الأعداء لإيران عملات معدنية مزيفة بموجب الاتفاق النووي”.

وفي العام نفسه ، قال محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك، إن الصفقة كانت “حصيلة دبلوماسيتنا. التي يعتمد جزء كبير منها على الالتزامات التي قطعها العدو الذي لا يُعتمد عليه والذي لا يلين”.

خامنئي ، الذي نادرا ما يعترف علنا ​​بارتكاب أخطاء ، قال بعد الانسحاب الأمريكي إن توقيع الاتفاق كان “خطأ”: “أنا شخصيا ارتكبت خطأ في هذه المفاوضات. نتيجة لإصرار المسؤولين ، سمحت [بالصفقة] “.

المصداقية تحت التهديد

حتى قبل أن ينسف ترامب الصفقة، اتهم علي باقري كاني، “المتشدد” الذي سيقود فريق التفاوض الإيراني في المحادثات المقبلة روحاني وفريقه بالتراجع في مواجهة الترهيب لقبولها في المقام الأول.

الآن، على هذه الخلفية، كيف يمكن للمتشددين بقيادة خامنئي العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي وتبرير مثل هذه الخطوة إلى قاعدتهم الاجتماعية؟.

لكنه يحصل أسوأ من ذلك في أيام احتضار رئاسة روحاني. أعلن رئيس أركانه أنه بعد ست جولات من المحادثات. أصبح الأمريكيون مستعدين لرفع 1040 عقوبة تتعارض مع الصفقة.

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لكن مئات العقوبات الأخرى تحت عنوان رعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ الباليستية وأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ستبقى سارية.

لتجنب توجيه ضربة قاسية لمصداقيتهم ومصداقيتهم بقاعدتهم الاجتماعية المحافظة. وقبل كل شيء لمنع التشكيك في وضع القائد، اختار المتشددون رفض العودة إلى الصفقة الأصلية ، ناهيك عن قبول المزيد من العقوبات.

في 31 أكتوبر / تشرين الأول ، أوضح الحرس الثوري – أحد مركزي القوة الرئيسيين في إيران ، إلى جانب خامنئي ومكتبه – في أجهزته السياسية، صبح صادق ، أن نهج إيران الجديد لإحياء الاتفاق النووي سيشمل الإصرار على “الإزالة الفعالة لجميع العقوبات القاسية. ضمان من قبل الدول الغربية للوفاء الكامل بالتزاماتها والتأكيدات بأنها لن تنتهك الصفقة وتتخلى عنها مرة أخرى. و تنفيذ آلية للتحقق من رفع العقوبات.”

وأضافت: “الاتفاق الذي يقبله الفريق النووي الإيراني الجديد يجب أن يفي بهذه الشروط الثلاثة”.

الديمقراطيون في ورطة

في الولايات المتحدة ، الرئيس جو بايدن والديمقراطيون هم الآن المستضعفون في انتخابات 2022 ، وربما 2024. وفقًا لاستطلاعات ABC News / Washington Post ، فإن التقدم الحالي للجمهوريين هو “الأكبر … في 110 استطلاعات ABC / Post التي طرحت هذا السؤال منذ نوفمبر 1981”.

قد يؤدي الاستسلام لشروط الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بإلغاء العقوبات غير المتعلقة بالمسألة النووية إلى تعريض بايدن والديمقراطيين لخطر وصفهم بأنهم من استرضاء الإدارة المتشددة ورئيسي. المرتبط بالإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988.

على هذه الجبهة، دافع رئيسي عن أفعاله، وقال للصحفيين: “إذا دافع قاض أو مدع عام عن أمن الشعب ، فينبغي الثناء عليه”.

بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع فريق بايدن أن يضمن قانونًا أن الولايات المتحدة لن تترك الصفقة مرة أخرى.

يصرح القسم 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012 للرئيس بإصدار إعفاءات من العقوبات قابلة للتجديد على قطاعي النفط والبنوك الإيرانية. والتي ستُطبق على العقوبات المفروضة على الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران.

سيكون لدى أي رئيس أمريكي في المستقبل سلطة رفض تجديد الإعفاءات ، كما فعل ترامب ، ولا يمكن لبايدن إلغاء هذا التفويض.

يمكن للحكومات الأوروبية أن تقدم تأكيدات على أن الصفقة سوف يتم دعمها، حتى لو انسحبت الولايات المتحدة.

الالتفاف على العقوبات الأمريكية

بعد انسحاب ترامب، حاولت فرنسا وألمانيا وبريطانيا جاهدة الالتفاف على العقوبات الأمريكية. من خلال وضع آلية لدعم الأنشطة التجارية بين الشركات الأوروبية وإيران.

لكنها لم تقلع أبدًا، لأن البنوك والشركات الأوروبية لم تكن مستعدة للمخاطرة بفرض حظر من السوق الأمريكية أو فرض عقوبات فلكية نتيجة لانتهاك العقوبات الأمريكية.

من وجهة نظر المتشددين الإيرانيين، من غير المفهوم أن الحكومات لا تستطيع إجبار القطاع الخاص في بلادها على التجارة مع إيران وتجاهل العقوبات الأمريكية. ستتعامل الحكومة في إيران بسهولة مع وضع مماثل داخل البلاد.

في مقال نشر في يوليو، أوضح صبح صادق أن إيران ستوسع برنامجها النووي وتقدمه إلى أن “يواجه نهج بايدن المخملي مصير خط عمل ترامب الحديدي”.

في الشهر الماضي، أوضح الحرس الثوري بشكل أكثر وضوحًا أن “هدف إيران المتمثل في تبني الدبلوماسية الصبورة” وتأخير استئناف المحادثات، كان “إقناع الأطراف الرئيسية” بقبول الشروط الإيرانية.

هذه المرة، فإن احتمال فشل المحادثات مرتفع نسبيًا . مما قد يؤدي إلى مستوى محفوف بالمخاطر من التصعيد في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وربما حتى الحرب.

وختم الكاتب بالقول: “حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى العداء المتبادل بينهما وتحركات خامنئي لعرقلة الانفراج . فإن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يصبح الاتفاق النووي غير مستقر وينهار مرة أخرى.

(المصدر: ميدل ايست اي – ترجمة وتحرير وطن)