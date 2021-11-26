إغراق حليمة بولند بالذهب في سلطنة عمان يثير جدلاً! (شاهد) - وطن يغرد خارج السرب
Galleryحياتنا

إغراق حليمة بولند بالذهب في سلطنة عمان يثير جدلاً! (شاهد)

كتب سالم حنفي
0

تداول ناشطون عمانيون عبر موقع “تويتر” مجموعة من الصور للإعلامية الكويتية حليمة بولند، معربين عن استيائهم من هذا الاهتمام المبالغ فيه بها بعد قدومها الى سلطنة عمان للتكريم.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد وثقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند حالة الاهتمام الكبير بها من قبل من التقتهم خلال زيارتها الى سلطنة عمان، حيث وثقت ارتداءها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان، عبر حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“.

وعلقت “بولند” على الصورة بالقول: ”شكرا أهل عُمان ع الدلع، غرقوني بالذهب“.

ووفقا للصور، ظهرت حليمة بولند وهي شبه مغطاة بالذهب التقليدي العماني من قمة رأسها إلى القلائد والحزام. في الوقت الذي قامت فيه امرأة بإلباسه لها.

حليمة بولند تفقد حقيبتها

وأثارت الإعلامية الكويتية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصولها إلى السلطنة، قبل يومين من الآن، بعدما أعلنت عن فقدان حقيبتها.

كما خرجت الإعلامية الكويتية في فيديو، لتعلن فقدانها حقيبتها في المطار أثناء قدومها إلى السلطنة، ما تسبب ”بتكدرها“، على حد قولها. رغم أنها حضرت للسلطنة لتشهد تكريمها.

وإثر ذلك، أعلنت ”مطارات عمان“ في بيان عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أن ”التعامل مع الحقائب في مطارات الدولة يتم وفق أعلى المعايير والتقنيات. وعلى أسس مهنية“.

ولفتت إلى أنه ”تم العثور على الحقيبة مع أحد الأشخاص، الذي أخذها عن طريق الخطأ“.

لتعود ”بولند“ لاحقا، وتوضح أنها تمكنت من استرداد حقيبتها المفقودة.

قصيدة في حليمة بولند 

ومع فقدانها حقيبتها، وثقت قيام الشاعر العماني مطر البريكي بامتداحها بقصيدة يواسيها فيها بفقدان الحقيبة.

وقال ”البريكي“ في قصيدة إنهم ”على استعداد لتعويضها بمطار وطائرة، بدلا من حقيبتها المفقودة“.

كما جاء في الأبيات التي قالها الشاعر العماني: ”من كويت العز لعمان السلام، جت حليمة من فرحها طايره، لا يكدر خاطرك فرض الكرام، ولا تكوني بين أهلك حايرة، ون فقدتيها جنطك في الزحام، يا حليمة لك مطار وطايرة“.

 

وكانت حليمة بولند قد علقت في مطلع الفيديو بالقول: ”فدوة الشنطة ومافيها وراعيتها لأجل عمان“.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يمتدح فيها الشاعر مطر البريكي، الإعلامية ”بولند“، حيث سبق أن أثار جدلا وانتقادات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قصيدة امتدح فيها ”بولند“ في عام 2018.

اقرأ أيضاً: مارينا العبيدي ملكة جمال العرب لعام 2021 .. من هي العراقية الفاتنة؟

كما طالبها – آنذاك – بعدم مغادرة البلاد حتى يستفيدوا من مياه الأمطار، معلقا بالقول: ”تعرفي صرلنا سنتين نصلي استسقاء. جيتي انتي اليوم وغرقت الدنيا، فلا تروحين من عمان“، فردَّت عليه قائلة: ”الحمد لله رب العالمين رزق الله يخليكم“.

وانهالت الانتقادات في حينها على البريكي، واستنكروا عليه قولهم إن ”حليمة سببا في المطر“. وطالبوه بضرورة الاستغفار من الله عما صدر منه.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)

 

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

[ratemypost]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

قد يعجبك ايضا
الهدهد

وساطة عُمانية للإفراج عن وزير الدفاع اليمني السابق وسينتقل لهذا البلد

الهدهد

كاتب عُماني يدعو لسنّ قانون يمنع تعدد الزوجات .. ما علاقة شيخ الأزهر!

الهدهد

هكذا حاول مهربو مخدرات توريط سلطنة عمان بتهريب شحنة “شبو” للكويت

الهدهد

شركة عمانية تستحوذ على شركة MTN اليمنية وموقع أمني إماراتي يشكك!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More