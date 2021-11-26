إغراق حليمة بولند بالذهب في سلطنة عمان يثير جدلاً! (شاهد)

تداول ناشطون عمانيون عبر موقع “تويتر” مجموعة من الصور للإعلامية الكويتية حليمة بولند، معربين عن استيائهم من هذا الاهتمام المبالغ فيه بها بعد قدومها الى سلطنة عمان للتكريم.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد وثقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند حالة الاهتمام الكبير بها من قبل من التقتهم خلال زيارتها الى سلطنة عمان، حيث وثقت ارتداءها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان، عبر حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“.

وعلقت “بولند” على الصورة بالقول: ”شكرا أهل عُمان ع الدلع، غرقوني بالذهب“.

وهذا الذهب الذي أغرقتوا به (حليمه بولند) صنع في عمان بعد . الله يهديكم بس الإنسان يعطي كما يشأ لا دخل لنا والضيف يكرم وهذا من عادات العماني . ولاكن الملاحظ تسابق الرجال وحتى كبار السن نحوا هذه المرأة لألتقاط الصور معاها من هيه هذه لا عالمة دين ولا صانعة قنبلة ذريه #صنع_في_عمان pic.twitter.com/fE3w7nD561 — حب الوطـن ♥️🇴🇲💚🇸🇦 (@HN22HkY09u7Fqr2) November 25, 2021

ووفقا للصور، ظهرت حليمة بولند وهي شبه مغطاة بالذهب التقليدي العماني من قمة رأسها إلى القلائد والحزام. في الوقت الذي قامت فيه امرأة بإلباسه لها.

دراما حليمه بولند في عمان 😂😭 pic.twitter.com/tPyMyOmKIg — ‏﮼نوح،المقبالي | PalestinaLibera🇵🇸# (@onv239) November 25, 2021

حليمة بولند تفقد حقيبتها

وأثارت الإعلامية الكويتية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصولها إلى السلطنة، قبل يومين من الآن، بعدما أعلنت عن فقدان حقيبتها.

كما خرجت الإعلامية الكويتية في فيديو، لتعلن فقدانها حقيبتها في المطار أثناء قدومها إلى السلطنة، ما تسبب ”بتكدرها“، على حد قولها. رغم أنها حضرت للسلطنة لتشهد تكريمها.

وإثر ذلك، أعلنت ”مطارات عمان“ في بيان عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أن ”التعامل مع الحقائب في مطارات الدولة يتم وفق أعلى المعايير والتقنيات. وعلى أسس مهنية“.

ولفتت إلى أنه ”تم العثور على الحقيبة مع أحد الأشخاص، الذي أخذها عن طريق الخطأ“.

لتعود ”بولند“ لاحقا، وتوضح أنها تمكنت من استرداد حقيبتها المفقودة.

قصيدة في حليمة بولند

ومع فقدانها حقيبتها، وثقت قيام الشاعر العماني مطر البريكي بامتداحها بقصيدة يواسيها فيها بفقدان الحقيبة.

وقال ”البريكي“ في قصيدة إنهم ”على استعداد لتعويضها بمطار وطائرة، بدلا من حقيبتها المفقودة“.

كما جاء في الأبيات التي قالها الشاعر العماني: ”من كويت العز لعمان السلام، جت حليمة من فرحها طايره، لا يكدر خاطرك فرض الكرام، ولا تكوني بين أهلك حايرة، ون فقدتيها جنطك في الزحام، يا حليمة لك مطار وطايرة“.

شاعر عماني يهدي حليمة بولند قصيدة بمناسبة ضياع شنطتها في مطار مسقط pic.twitter.com/I9qzYiKN3M — خيطان تايمز (@KhaitanTimes) November 23, 2021

وكانت حليمة بولند قد علقت في مطلع الفيديو بالقول: ”فدوة الشنطة ومافيها وراعيتها لأجل عمان“.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يمتدح فيها الشاعر مطر البريكي، الإعلامية ”بولند“، حيث سبق أن أثار جدلا وانتقادات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قصيدة امتدح فيها ”بولند“ في عام 2018.

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كما طالبها – آنذاك – بعدم مغادرة البلاد حتى يستفيدوا من مياه الأمطار، معلقا بالقول: ”تعرفي صرلنا سنتين نصلي استسقاء. جيتي انتي اليوم وغرقت الدنيا، فلا تروحين من عمان“، فردَّت عليه قائلة: ”الحمد لله رب العالمين رزق الله يخليكم“.

وانهالت الانتقادات في حينها على البريكي، واستنكروا عليه قولهم إن ”حليمة سببا في المطر“. وطالبوه بضرورة الاستغفار من الله عما صدر منه.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)