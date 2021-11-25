يعدُك بالرخاء فتنتهي بالعراء.. غادة عويس تحذر من أمر خبيث بعد التطبيع - وطن يغرد خارج السرب
غادة عويس تحذر من عصر الإستعمار الصهيوني بعد التطبيع
غادة عويس
الهدهد

يعدُك بالرخاء فتنتهي بالعراء.. غادة عويس تحذر من أمر خبيث بعد التطبيع

كتب باسل النجار
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حذرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، مما وصفته بـ”عصر الإستعمار الصهيوني” الذي يدخل المنطقة رويدا رويدا، في إشارة لاتفاقيات التطبيع التي تمت مؤخرا وقادتها الإمارات.

وقالت غادة عويس، في تغريدات لها بتويتر رصدتها (وطن) إنه بعد الخليج والمغرب والسودان والاتفاقيات هنا وهناك مع الاحتلال الإسرائيلي، تدخل المنطقة رويداً رويداً عصر الإستعمار الصهيوني.

وتابعت موضحة:”وهو أخبث أنواع الاستعمار غير المباشر.”

وعن تعريفها لمفهوم “الاستعمار غير المباشر”، قالت عويس إنه “ذاك الذي يعدك بالرخاء الاقتصادي. فينتهي أمرك بالعراء الاقتصادي والسياسي والبيئي والثقافي والاجتماعي والأمني والسيادي.” حسب قولها.

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كما أشارت مذيعة “الجزيرة” في تغريدة أخرى إلى تصريحات ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، الأخيرة التي برر فيها للتطبيع.

وقالت:”وما لم أفهمه هو ذاك الذي كان يدافع عن التطبيع على أساس أن إيران هي العدو وهي أخطر من إسرائيل. ثم يأتي اليوم وبعد ممارسته علاقة مع إسرائيل يقيم علاقة مع إيران!”.

التطبيع بقيادة الإمارات 

ومؤخرا شهدت المنطقة العربية توقيع الإمارات والبحرين والسودان، اتفاقيات تطبيع مع الكيان المحتل برعاية أمريكية.

ومضى الآن أكثر من عام على توقيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل في واشنطن اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية. رعاه وحضره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ التطبيع أبرمت الإمارات ودولة الاحتلال عدة اتفاقات تجارية كما ارتفع عدد الاستشمارات الإسرائيلية في البلد الخليجي.

محمد بن زايد يبرر موقفه من التطبيع

وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قد زعم قبل أيام بعد تسلمه جائزة “رجل الدولة” من معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، أن السبب الأول للتطبيع مع اسرائيل هو “للفلسطينيين أنفسهم.

وأن ثاني الأسباب هو “إرسال رسالة واضحة للعالم وللمنطقة أننا نسعى للسلام”، وفق زعمه.

بينما السبب الثالث -بحسب محمد بن زايد- هو “رسالة ورثناها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

مضيفا:”فقد كان صاحب رسالة سلام وصاحب رسالة محبة من بداية حياته في إنشاء هذه الدولة، وهذه هي رؤيته ونحن على هذا الطريق نسير”، بحسب تعبيره.

نشطاء يكذّبون ابن زايد 

وفي تعليقهم على الأسباب التي أوردها ولي عهد أبوظبي للتطبيع مع اسرائيل، تحديداً السبب المتعلق بما أسماه “الحرص على مصلحة الفلسطينيين”، اعتبر مغرّدون أن محمد بن زايد “يكذب”.حسب تعبيرهم

ودلل البعض على “كذب” ولي عهد أبوظبي، أن الفلسطينيين رفضوا تلك الاتفاقيات، في حين عززت الإمارات مصالحها باتفاقيات في شتى المجالات مع إسرائيل.

وخلال الشهرين الماضيين، زار 5 وزراء إسرائيليين، الإمارات، في الذكرى الأولى لاتفاق التطبيع، الذي جرى توقيعه بين البلدين، العام الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عزمه السفر إلى الإمارات “قريبا”؛ في زيارة ستكون الأولى من نوعها إلى البلد الخليجي.

(المصدر: وطن- تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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