وساطة عُمانية للإفراج عن وزير الدفاع اليمني السابق وسينتقل لهذا البلد - وطن يغرد خارج السرب
وساطة قادتها سلطنة عمان أثمرت عن سماح الحوثيين لوزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي باتصال مع أسرته
وزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي معتقل لدى الحوثيين منذ 7 سنوات
الهدهد

وساطة عُمانية للإفراج عن وزير الدفاع اليمني السابق وسينتقل لهذا البلد

كتب سالم حنفي
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كشف موقع “اليمن مونيتور” بأن وساطة قادتها سلطنة عمان، أثمرت عن سماح الحوثيين لوزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي الأسير لديهم منذ قرابة السبع سنوات بإجراء اتصال هاتفي مع أسرته.

وقالت مصادر للموقع إن الحوثيين سمحوا أيضا للقائد العسكري اليمني فيصل رجب بالاتصال مع أسرته.

وفي نفس السياق، كشفت مصادر لموقع “يمن الغد”، بأن هناك ترتيبات للإفراج عن اللواء الصبيحي البالغ من العمر سبعين عاما بوساطة عمانية.

غير أن المصادر لم تعلق على تفاصيل صفقة الإفراج، وما إذا كان ذلك سيجري وفق صفقة تبادل أسرى أم لضغوط السلطنة التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع الحوثيين.

اشتراطات

ووفق تسريبات إعلامية نقلها الموقع، فإن الحوثيين وضعوا اشتراطات سابقة على الوزير الصبيحي تقضي بمنعه من مزاولة أي عمل عسكري أو سياسي، وأن يتوجه إلى سلطنة عمان ومنها إلى المنفى.

وتساءل مراقبون عن مصير السياسي اليمني البارز محمد قحطان وشقيق الرئيس اليمني منصور هادي في ظل استمرار الحوثيين اختطافهم ومنعهم من الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم.

واعتقل الحوثيون اللواء “الصبيحي” قبل ساعات من إعلان السعودية قيادة تحالف عربي لمواجهة الحوثيين، في 26 مارس/آذار2015م.

وطالبت الأمم المتحدة وقرارات لمجلس الأمن أكثر من مرة بالإفراج الفوري عنه ومعرفة مصيره.

وينص قرار مجلس الأمن 2216، على إطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم اللواء الصبيحي وزير الدفاع اليمني السابق إلى جانب ناصر منصور (شقيق الرئيس اليمني). والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد . ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.

وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

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ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين. ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب. وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس.

كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية. بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

(المصدر: يمن مونيتور – وطن)

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تعليق 1
  1. بنت صنعاء الأبية يقول

    دائما الحل في سلطنة عمان

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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