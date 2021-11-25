هيفاء وهبي بفستان جريئ داخل مسبح في دبي وتعليق غامض.. هل وقعت بالحب؟

استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنوثتها بجلسة تصوير جديدة أمام مسبح.

أحلق عالياً

وظهرت هيفاء وهبي بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” وهي تقف أمام مسبح على سطح أحد المباني في دبي.

وارتدت الفنانة اللبنانية فستاناً قصيراً باللون البيج، مكشوف الظهر وأجزاء من البطن بطريقة غريبة.

واستكملت هيفاء إطلالتها بحذاء شتوي باللون البني، تاركةً شعرها مسدولا.

وعقبت هيفاء على الصور بتعليق غامض، أثار الشك حول وقوعها بالحب.

حيث كتبت: “أحلق عالياً لأن حبك منحني الأجنحة”.

قبلة شاذة!

ومؤخراً، أثارت الفنانة اللبنانية ، جدلاً بين متابعيها إثر نشرها فيديو مع شقيقتها عليا.

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وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، وهي تحتضن شقيقتها عليا.

وتظهر الفنانة بلقطة أخرى وكأنها تقبل شقيقتها من شفتيها، معقبة: “اطيب اخت واحلا قلب اختي عليا”.

الأمر الذي أثار جدلاً بين المتابعين الذين تداولوا الفيديو، واصفين التصرف بالشاذ والخارج.

قبلات وأحضان

وفي سياق آخر، نشرت هيفاء أيضاً مجموعة من الصور لوصولها إلى دبي وبروفات الحفل.

ومن ضمن الصور، واحدة تجمعها بمواطنها الفنان وائل كفوري من الكواليس والتي عقبت عليها: “مع الملك وائل كفوري”.

كما ظهرت هيفاء بفيديو قصير مع وائل، ظهر فيه الثنائي وهما يتبادلان القبل والأحضان.

“بوس الواوا”

وأشعلت الفنانة اللبنانية أحدث حفلاتها الفنية بالرقص بفستانها الجريء.

وظهرت هيفاء وهبي بالحفل، بفستان أسود لامع، بفتحة صدر جريئة، وفتحة جانبية كشفت ساقها بشكل كبير.

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وأشعلت هيفاء المسرح بأحد فنادق دبي، بالرقص بدلع، خاصة حين أدت أغنيتها “بوس الواوا”.

هيفاء تقلد “فلولة”

هذا وقد تصدر مقطع فيديو مضحك لهيفاء حديث الجمهور ظهرت فيه وهي تقلّد الطفلة السعودية ريتان أشرف، الملقبة بـ”فلولة”.

وظهرت الفنانة اللبنانية وهي تقلد فلولة بأشهر فيديوهاتها التي ظهرت فيهت وهي تقول كلمة “باي” لوالدها بطريقة حماسية بمناسبة عودة المدارس.

(المصدر: وطن – انستجرام)