ميلان يعزز آماله في دوري أبطال أوروبا بفوز نظيف على أتلتيكو مدريد

حقق فريق ميلان الإيطالي أول انتصار له بعد ثلاثة خسارات وتعادل وحيد في منافسات .دوري أبطال أوروبا بالفوز على صاحب الأرض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف دون رد، ليعزز حظوظه في الصراع على التأهل لدور الثمن النهائي من البطولة.

ميلان والهدف النظيف في شباك أتلتيكو مدريد

وسجل فريق ميلان “الروسونيري” الهدف الوحيد في شباك منافسه أتلتيكو مدريد بالدقيقة ال87. عن طريق جونيور ميسياس برأسية كروية بعد عرضية جميلة لتعانق شباك مرمى الفريق المنافس.

وشهد المباراة تكافؤ الفرص في السيطرة والقوة بين كلا المنافسين، طيلة مجريات أحداث اللقاء. مع إهدار العديد من الفرص في هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز فريق الضيف ميلان على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف دون رد.

اقرأ المزيد: ليفربول يطيح مضيفه بورتو ويتأهل إلى الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

كما وبهذا الفوز عزز فريق ميلان الإيطالي حظوظه في التأهل إلى دور الثمن النهائي. من دوري أبطال أوروبا، في حال التعادل أو الفوز في المواجهة القادمة أمام فريق ليفربول، إلى جانب تعثر فريق بورتو أمام أتلتيكو مدريد أو التعادل بينهما في المباراة.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ودخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ميلان، حيث تواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

اقرأ المزيد: باريس سان جيرمان يتعثر بالخسارة أمام مانشستر سيتي في مباراة مثيرة (فيديو)

تشكيلة فريق ميلان

ولعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في تشكيلة أساسية ة أمام نظيره المستضيف أتلتيكو مدريد، فقد كان في حراسة المرمى مايك ماينان.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: تيو هيرنانديز، سيمون كيير، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: فرانك كيسييه، إسماعيل بن ناصر، جونيور ميسياس، أما في خط هجوم الفريق جاء كلاً من: إبراهيم دياز، أليكسيس ساليماكرس، زلاتان إبراهيموفيتش.

كما ويتساوى فريق ميلان ومنافسه أتلتيكو مدريد برصيد 4 نقاط في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة، بفارق نقطة وحيدة فريق بورتو البرتغالي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق ليفربول المتأهل إلى الثمن النهائي برصيد 15 نقطة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن + تويتر)

شاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE»