مارينا العبيدي ملكة جمال العرب لعام 2021 .. من هي العراقية الفاتنة؟ - وطن يغرد خارج السرب
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مارينا العبيدي ملكة جمال العرب لعام 2021 .. من هي العراقية الفاتنة؟

كتب باسل النجار
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تصدر اسم الفنانة العراقية مارينا العبيدي، قوائم البحث عبر مواقع التواصل وذلك بعد إعلان فوزها بلقب ملكة جمال العرب للعام الحالي 2021.

وعبر وسم حمل عنوان “مارينا العبيدي” والذي تصدر التريند بتويتر، انتشرت صور البلوجر العراقية مع العديد من التعليقات عقب فوزها باللقب.

وكانت مارينا العبيدي التي تبلغ من العمر 26 عاما، قد عبرت في تصريحات لها قبل أيام، عن سعادتها بتمثيل العراق في مسابقة ملكة جمال العرب 2021، وطلبت الدعم من جمهورها.

ويشار إلى أن مسابقة ملكة جمال العرب 2021 التي فازت بها مارينا العبيدي، أقيمت في مصر داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرامات.

وتفوقت مارينا العبيدي على 13 متسابقة مثلن مجموعة من الدول العربية، من بينها السعودية، المغرب، تونس، العراق، مصر، الإمارات.

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وتداول النشطاء مقطعا مصورا أظهر لحظة إعلان فوز مارينا العبيدي، بلقب ملكة جمال العرب 2021.

حيث لم تتمالك الفنانة العراقية دموعها من الفرحة وانهمرت في البكاء، وظهر عليها التأثر وسط تصفيق حاد من الحضور.

توجت مارينا أيضا بلقب ملكة جمال العراق عام 2018.

وشاركت الفنانة مارينا العبيدي في مسلسل “نعيم وحليمة”، وهو مسلسل كوميدي عراقي.

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وسبق أن فازت مارينا العبـيدي بلقب ملكة جمال بغداد، ووصيفة ملكة جمال العراق عام 2017.

من هي مارينا العبيدي ملكة جمال العرب؟

ويشار إلى أن مارينا العبـيدي، هي بلوجر وفنانة عراقية ولدت في بغداد لأب عراقي وأم سورية.

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درست مارينا في جامعة دمشق- سوريا وحصلت على بكالوريوس تجارة واقتصاد / قسم تأمين ومصارف.

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وقدمت مارينا العبـيدي برامج على عدة قنوات عراقية.

وشاركت أيضا في مسلسل “لخة” بدور رئيسي ثم في فيلم “إلى بغداد” مع ستار سعد.

(المصدر: وطن- مواقع التواصل الاجتماعي)

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تعليق 1
  1. مروة يقول

    الجمال العراقي ما شاء الله

    الرد
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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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