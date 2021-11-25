ليفربول يطيح مضيفه بورتو ويتأهل إلى الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

نجح فريق ليفربول في إطاحة منافسه الضيف بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين دون مقابل وبلوغ دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مباراة مثيرة وقوية جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الآنفيلد”.

هدفي ليفربول في شباك بورتو

وافتتح فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”، أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال52. عن طريق تياغو ألكانتارا بتسديدة صاروخية أرضية سكنت داخل شباك فريق الضيف بورتو.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال70 عن طريق النجم المصري محمد صلاح سجلها. ببراعة في زاوية صعبة على يسار حارس المرمى، لينتهي اللقاء بفوز صاحب الأرض فريق ليفربول على بورتو بهدفين نظيفين دون رد.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة لفريق ليفربول .” الريدز” طيلة مجريات أحداث اللقاء، على عكس منافسه بورتو الذي قدم الأداء المتواضع مع قلة الفرص في الوصول إلى شباك المرمى.

كما وتمكن فريق ليفربول في بلوغ دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نظيره الضيف بورتو وحصد النقاط الثلاثة الثمينة في المباراة.

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تشكيلة فريق ليفربول

ودخل المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية أمام الضيف بورتو، فقد كان في حراسة المرمى أليسون بيكر.

كما وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر آرنولد، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون.

📈 بعد هدفه الرائع الليلة، الملك المصري @MoSalah يُعادل رقم بوبي فيرمينو للأهداف المُسجلة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 6️⃣ أهداف، والقائم منذ موسم 2017-18 ⚽️ pic.twitter.com/Z70p0vdU2Z — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 24, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح، فيما سيغيب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

تشكيلة فريق بورتو

ولعب المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في تشكيلة أساسية أمام فريق. المستضيف ليفربول، حيث تواجد في حراسة المرمى أغوستين ماركيسن.

وفي دفاع الفريق تواجد كلاً من اللاعبين، بيبي، زيدو سانوسي، فابيو كاردوسو، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: أوتافيو مونتيرو، سيرجيو أوليفيرا، ماتيوس أوريبي، ماركو غروييتش.

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لكن في هجوم الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: لويس فرناندو دياز، خيسوس كورونا، مهدي طارمي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

كما ويعتلي فريق ليفربول بهذا الفوز صدارة ترتيب المجموعة المنافسة. برصيد 15 نقطة، كما وجاء منافسه فريق بورتو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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