كاني ويست يعترف بإرتكاب أخطاء في حق طليقته كيم كارداشيان 

تطرقت مجلة “بيبول” الأمريكية، في تقرير ترجمته “وطن، إلى حديث فيه الكثير من الصراحة. أدلى به مغني الراب الأمريكي كاني ويست أثناء حضوره في مأوى للمشردين في لوس أنجلوس. وذلك بمناسبة عيد الشكر السنوي.

وتقول المجلة إن مغني الراب، البالغ من العمر 44 عاماً. ظهر رفقة تروي فون الرئيس التنفيذي لمنظمة LA Mission الخيرية.

وتعرض ويست في هذا اللقاء إلى الحديث حول عائلته وعن الأخطاء التي ارتكبها خلال حياته الزوجية وماذا يريد الله منه أن يجتمع من جديد مع زوجته المنفصلة، كيم كارداشيان.

“ارتكبتُ أخطاء”

وفي هذا السياق، قال ويست خلال هذا الحدث الخيري. لمساعدة أولئك الذين يعيشون بالقرب من سكيد رو في لوس أنجلوس: “ما يريده الله هو أننا يمكن أن نحصل على التوبة في مثل هذه العلاقات.”

متابعا قوله: ” لقد ارتكبنا أخطاء ولقد ارتكبتً أخطاء. ولقد قمتُ علانية بأشياء لم تكن مقبولة مني كزوج. لكن في الوقت الحالي، لأي سبب كان – لم أكن أعرف أنني سأكون أمام هذا الميكروفون- لكنني هنا لأقول غير ذلك.”

“أنا المسؤول عن منزلي”

وقال مغني الراب صاحب أغنية “Praise God”.الذي كان يرتدي سترة جلدية سوداء وقفازًا أسود وقبعة بيسبول. إنه يرفض أن تتناول كل من قناة هولو وقناة E! – الشبكتان اللتان تمتلكهما عائلة كارداشيان والتي تعرض كل منهما “برنامج مواكبة عائلة كارداشيان” – خفايا حياة عائلته. مضيفًا “أنا المسؤول عن منزلي.”

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وتابع ويست قوله “إذا تمكن العدو من التفرقة بيني وبين زوجتي. فستكون هناك ملايين العائلات التي تشعر أن هذا الفصل مقبول”.

وأضاف: “لكن عندما يجمع الله بيني وبين كيم. ستكون هناك ملايين العائلات التي ستتأثر. لترى أنها تستطيع التغلب على أتعاب هذا الفراق والصدمة التي استخدمها الشيطان لإبقاء الناس في بؤس. في الوقت الذي يدوس فيه الناس أولئك الذين لا يملكون مأوى للذهاب الى متجر Gucci.”

رغبة ويست في الرجوع إلى عائلته

كشف ويست أيضًا أنه على الرغم من انتقاله إلى مكان قريب من منزل زوجته السابقة كيم كارداشيان والبالغة من العمر 41 عامًا. ليكون بجوار أطفاله قدر الإمكان. إلا أنه يقول في نهاية المطاف أن مكانه في المنزل مع أطفاله الأربعة الذين أنجبهم من كيم.

ويقول ويست هذا الكلام عن كارداشيان في حفل عيد الشكر السنوي الذي أقيم يوم الأربعاء. بعد أقل من عام من طلب كارداشيان الطلاق منه.

وخلال ظهوره في برنامج “درينك تشامبس” في وقت سابق من هذا الشهر. قال ويست أنه لم يتخلى بعد عن زواجه من كارداشيان حتى الآن.

وقال كايني إنه “لم ير أوراق الطلاق مطلقا” مضيفا “نحن لسنا مطلقين”.

ارتباط كيم ببيت ديفيدسون

بينما يأمل كاني ويست أن تنجح علاقته مع كيم من جديد، يبدو أن الأخيرة قد ارتبطت بالفعل مع بيت ديفيدسون. عضو فريق التمثيل في برنامج ساترداي نايت لايف.

وفي هذا السياق، تحدث مصدر مقرب من المجلة عن آخر موعد عشاء جمع بين الثنائي. الذي قال” كانا جالسين بقرب بعضهما البعض وكانت كيم تضحك.”

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مضيفا نفس المصدر: “لقد كان بيت لطيفًا للغاية وطلب الكثير من الطعام له ولكيم”.

وتابع: “لقد تقاسما العديد من أطباق المعكرونة. وكان بيت واضعا ذراعه حول كيم وكانا في أجواء حميمية ويمكن أن نقول أن كيم قضت أفضل وقت كما كانا يتصرفان كثيرًا كالزوجين.”

(المصدر: بيبول – ترجمة وتحرير وطن)