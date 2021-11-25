عامر متروك الفالح .. اختفاء مستشار سابق بوزارة سعودية سيادية!

أكد حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي خبر اختفاء المستشار السابق بوزارة التخطيط والاقتصاد، الدكتور عامر متروك الفالح.

ويشار إلى أن الدكتور عامر متغيب منذ مساء يوم السبت الماضي، وفق ما كشفت أسرته.

🔴 تأكد لنا اختفاء المستشار السابق بوزارة التخطيط والاقتصاد، الدكتور #عامر_متروك_الفالح، منذ مساء يوم السبت الماضي، وأنباء عن اعتقاله من قبل أمن الدولة، دون الإفصاح عن مكان تواجده حتى الآن. pic.twitter.com/9sq5BXY5v3 — معتقلي الرأي (@m3takl) November 25, 2021

ولفت حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إلى وجود أنباء عن اعتقاله من قبل أمن الدولة، دون الإفصاح عن مكان تواجده حتى الآن.

وكان الأكاديمي السعودي الدكتور متروك الفالح، ناشد الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، بالكشف عن مصير ابنه.

بسم الله الرحمن الرحيم

عاجل/هام جدا:الموضوع غياب واختفاء الابن د.عامر متروك الفالح

١-اتوجه لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك(@KingSalman)ومقام سموولي العهد الأمير محمد بن سلمان،واناشدهم بالتوجيه بالأمر بالكشف عن مصير ابني" عامر"،حيث انه منذ أن خرج(يتبع)،، — Dr.Matrook Alfaleh (@Benfaleh) November 24, 2021

وغرد الفالح وهو حقوقي، وأستاذ في العلاقات الدولية والسياسية، بأن ابنه عامر اختفى منذ السبت الماضي.

وذلك بعدما أبلغ زوجته بأنه ذاهب إلى “مقابلة ودية” وأنه سيعود لاحقا، في إشارة غير مباشرة إلى اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة.

٢-حيث انه منذ خرج من منزلنا في عرقة، بعد مغرب يوم السبت (21نوفمبر2021م) لم يعد حتى الآن ، رغم انه أبلغ زوجته ان لدية مقابلة ودية (!) و انه سيعود لاحقا وان لدية مقابلات عمل في الإثنين والثلاثاء و الأربعاء، لكنه خرج ولم يرجع للبيت حتى الآن !!!(يتبع)،، — Dr.Matrook Alfaleh (@Benfaleh) November 24, 2021

وتابع الدكتور متروك:”و عندما لم يرجع إلى المنزل كما قال، قامت زوجته في اليوم التالي لغيابه، بتقديم بلاغ لشرطة حي عرقة/الرياض بتغيبه وعدم عودته للبيت.”

مضيفا:”وفهمنا انه تم تعميم غياب الابن”عامر” للجهات المعنية بالأمر. ومن ذلك الحين وللآن،رغم مرور عدة ايام بليالهن لم يعد”.

٣- و عندما لم يرجع إلى المنزل كما قال، قامت زوجته في اليوم التالي لغيابه، بتقديم بلاغ لشرطة حي عرقة/الرياض بتغيبه وعدم عودته للبيت، وفهمنا انه تم تعميم غياب الابن"عامر"للجهات المعنية بالأمر. ومن ذلك الحين وللآن،رغم مرور عدة ايام بليالهن لم يعد(يتبع)،، — Dr.Matrook Alfaleh (@Benfaleh) November 24, 2021

وتساءل الأكاديمي السعودي في تغريدة أخرى:”وبرغم فاجعة والم الغياب عليه خاصة من قبل امه وزوجته وأولاده، ورغم التواصل المتواصل مع الشرطة والادلة الجنائية وجمعية”غوث”. فلم نتلقى ردا أو أي شيء عن مصيره، ولا نعرف إن كان حيا أم ميتا، أم مخطوفا أو مقتولا ام معتقلا،وعند من واين هو؟”.

٤-،،،وبرغم فاجعة والم الغياب عليه خاصة من قبل امه وزوجته و أولاده، ورغم التواصل المتواصل مع الشرطة والادلة الجنائية وجمعية"غوث"، فلم نتلقى ردا او اي شيء عن مصيره، ولا نعرف ان كان حيا ام ميتا، ام مخطوفا او مقتولا ام معتقلا،وعند من واين هو؟(يتبع)، — Dr.Matrook Alfaleh (@Benfaleh) November 24, 2021

أمن الدولة

وأوضح الدكتور متروك الفالح، أنهم خاطبوا كثر من جهة بحثا عن مصير ابنه “عامر” ولمم يبقى أمامهم إلا “أمن الدولة”.

واستطرد موجها حديثه للملك سلمان:”لذلك كله أتوجه لمقامكم الكريم وسمو ولي العهد وأناشدكم بالتوجيه على من يلزم ، بما فيهم “أمن الدولة” بالكشف عن مصيره وسلامته، وتطميننا عنه بما يؤكد سلامته عبر التواصل معه والاتصال به ولقاءه و زيارته ان كان معتقلا او محتجزا و لماذا؟.”.

٥-و حيث اننا خاطبنا اكثر من جهة بحثا عن مصير الابن "عامر" فلم يبقى أمامنا الا"أمن الدولة".

لذلك كله أتوجه لمقامكم الكريم و سمو ولي العهد و اناشدكم بالتوجيه على من يلزم ، بما فيهم "أمن الدولة" بالكشف عن مصيره و سلامته، و تطميننا عنه بالتأكد (يتبع)،، — Dr.Matrook Alfaleh (@Benfaleh) November 24, 2021

مشددا في الوقت ذاته على أن ابنه “عامر” لا يعرف له أي نشاط سياسي أو حقوقي أو في المجال العام، وخاصة خلال العشر سنوات الأخيرة.

٦-،، و تطميننا بما يؤكد سلامته عن طريق وعبر التواصل معه والاتصال به ولقاءه و زيارته ان كان معتقلا او محتجزا و لماذا؟.

مقام خادم الحرمين، حسب معرفتي بابني"عامر"فلا اعرف له اي نشاط سياسي او حقوقي او في المجال العام، وخاصة خلال العشر سنوات الاخيرة(يتبع)،، — Dr.Matrook Alfaleh (@Benfaleh) November 24, 2021

واختتم الدكتور متروك الفالح تغريداته بالقول:”مقام خادم الحرمين، بعد أن استنفدت المتاح لنا من وسائل رسمية للبحث عن مصير ابني”عامر”، وحيث لم يصل رد، فإنني أتوجه لكم وسمو لي العهد لأضعكم مباشرة في الصورة مباشرة، ولكم بعد الله الامر،،حفظ الله وسلم بلادنا وامنها،والحمدلله رب العالمين. أ.د/متروك الفالح”.

١٢-مقام خادم الحرمين، بعد إن استنفدت المتاح لنا من وسائل رسمية للبحث عن مصير ابني"عامر"، وحيث لم يصل رد، فإنني أتوجه لكم وسمو لي العهد لأضعكم مباشرة في الصورة مباشرة، ولكم بعد الله الامر،،حفظ الله وسلم بلادنا وامنها،والحمدلله رب العالمين.

أ.د/متروك الفالح — Dr.Matrook Alfaleh (@Benfaleh) November 24, 2021

ويشار إلى أن عامر متروك الفالح، حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد عام 2016م من جامعة كليرمونت/ كاليفورنيا، ودرجة الماجستير في اقتصاديات المالية من جامعة بولتكنيك ولاية كاليفورنيا عام 2010.

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وكذلك فهو حاصل على البكالوريوس في المالية من جامعة الملك سعود عام 2005.

كما عمل محللا اقتصاديا بوزارة التخطيط و الاقتصاد السعودية، ما بين أكتوبر 2016 ونهاية أكتوبر 2018.

وهو يبلغ من العمر 39 عاما ولديه طفلان هما نواف ومشعل.