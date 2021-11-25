عامر متروك الفالح .. اختفاء مستشار سابق بوزارة سعودية سيادية! - وطن يغرد خارج السرب
عامر متروك الفالح المستشار السابق بوزارة التخطيط والاقتصاد مختفي منذ ايام
عائلة عامر متروك الفالح ناشدت الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد بن سلمان بالكشف عن مصير ابنها
الهدهد

عامر متروك الفالح .. اختفاء مستشار سابق بوزارة سعودية سيادية!

كتب باسل النجار
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أكد حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي خبر اختفاء المستشار السابق بوزارة التخطيط والاقتصاد، الدكتور عامر متروك الفالح.

ويشار إلى أن الدكتور عامر متغيب منذ مساء يوم السبت الماضي، وفق ما كشفت أسرته.

ولفت حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إلى وجود أنباء عن اعتقاله من قبل أمن الدولة، دون الإفصاح عن مكان تواجده حتى الآن.

وكان الأكاديمي السعودي الدكتور متروك الفالح، ناشد الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، بالكشف عن مصير ابنه.

وغرد الفالح وهو حقوقي، وأستاذ في العلاقات الدولية والسياسية، بأن ابنه عامر اختفى منذ السبت الماضي.

وذلك بعدما أبلغ زوجته بأنه ذاهب إلى “مقابلة ودية” وأنه سيعود لاحقا، في إشارة غير مباشرة إلى اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة.

وتابع الدكتور متروك:”و عندما لم يرجع إلى المنزل كما قال، قامت زوجته في اليوم التالي لغيابه، بتقديم بلاغ لشرطة حي عرقة/الرياض بتغيبه وعدم عودته للبيت.”

مضيفا:”وفهمنا انه تم تعميم غياب الابن”عامر” للجهات المعنية بالأمر. ومن ذلك الحين وللآن،رغم مرور عدة ايام بليالهن لم يعد”.

وتساءل الأكاديمي السعودي في تغريدة أخرى:”وبرغم فاجعة والم الغياب عليه خاصة من قبل امه وزوجته وأولاده، ورغم التواصل المتواصل مع الشرطة والادلة الجنائية وجمعية”غوث”. فلم نتلقى ردا أو أي شيء عن مصيره، ولا نعرف إن كان حيا أم ميتا، أم مخطوفا أو مقتولا ام معتقلا،وعند من واين هو؟”.

أمن الدولة

وأوضح الدكتور متروك الفالح، أنهم خاطبوا كثر من جهة بحثا عن مصير ابنه “عامر” ولمم يبقى أمامهم إلا “أمن الدولة”.

واستطرد موجها حديثه للملك سلمان:”لذلك كله أتوجه لمقامكم الكريم وسمو ولي العهد وأناشدكم بالتوجيه على من يلزم ، بما فيهم “أمن الدولة” بالكشف عن مصيره وسلامته، وتطميننا عنه بما يؤكد سلامته عبر التواصل معه والاتصال به ولقاءه و زيارته ان كان معتقلا او محتجزا و لماذا؟.”.

 

مشددا في الوقت ذاته على أن ابنه “عامر” لا يعرف له أي نشاط سياسي أو حقوقي أو في المجال العام، وخاصة خلال العشر سنوات الأخيرة.

واختتم الدكتور متروك الفالح تغريداته بالقول:”مقام خادم الحرمين، بعد أن استنفدت المتاح لنا من وسائل رسمية للبحث عن مصير ابني”عامر”، وحيث لم يصل رد، فإنني أتوجه لكم وسمو لي العهد لأضعكم مباشرة في الصورة مباشرة، ولكم بعد الله الامر،،حفظ الله وسلم بلادنا وامنها،والحمدلله رب العالمين. أ.د/متروك الفالح”.

ويشار إلى أن عامر متروك الفالح، حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد عام 2016م من جامعة كليرمونت/ كاليفورنيا، ودرجة الماجستير في اقتصاديات المالية من جامعة بولتكنيك ولاية كاليفورنيا عام 2010.

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وكذلك فهو حاصل على البكالوريوس في المالية من جامعة الملك سعود عام 2005.

كما عمل محللا اقتصاديا بوزارة التخطيط و الاقتصاد السعودية، ما بين أكتوبر 2016 ونهاية أكتوبر 2018.

وهو يبلغ من العمر 39 عاما ولديه طفلان هما نواف ومشعل.

(المصدر: وطن- تويتر)

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تعليق 1
  1. رمل الصحاري يقول

    ومن غير الدب الداشر اخفاه في سجونه!

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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