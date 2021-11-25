جورجينا تستعرض سيارتها الفاخرة وتغازل من جديد عشيقها رونالدو (صور) - وطن يغرد خارج السرب
جورجينا وصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
جورجينا وصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
Imageرياضة

جورجينا تستعرض سيارتها الفاخرة وتغازل من جديد عشيقها رونالدو (صور)

كتب فارس أبو شيحة
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استعرضت عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية. “جورجينا رودريغيز” 27 عاماً، صورة وهو تركب داخل سيارتها الفاخرة من نوع “بينتلي”، كما وغازلت صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً بصورة أخرى بعد نجاحه في قيادة فريقه مانشستر يونايتد إلى الثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

جورجينا وسيارتها الثمينة

ونشرت الإسبانية جورجينا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، صورة لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحتفل بهدفه مع فريق الشياطين الحمر الإنجليزي في شباك المستضيف. فياريال الإسباني، مرفقة عدد من الرموز الحمراء على صورته وهو يحمل جائزة رجل المباراة.

كما وظهرت جورجينا سيارتها الفاخرة بصورة أخرى نشرتها. عبر حسابها الخاص، وهو تركب بداخلها من نوع “بينتلي” حيث تبلغ سعرها نحو 200 ألف دولار، أمام بيت كبير داخل مدينة مانشستر في دولة بريطانيا.

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وكان صديقها صاروخ ماديرا رونالدو قد نجح في تسجيل هدفه السادس في منافسات دوري أبطال أوروبا في شباك نظيره فياريال ” الغواصات الصفراء”، في مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين انتهت بفوز فريق مانشستر يونايتد. بهدفين نظيفين والتأهل بهذا الفوز إلى دور الثمن النهائي.

جورجينا وإثارة الجدل

وقد أثارت صديقة رونالدو “جورجينا” في وقت سابق الجدل بين متابعيها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، بعد قيامها بالتعليق على صورة مواطنها الأرجنتيني ليونيل ميسي على صورته الشخصية التي نشرها عبر حسابه برموز قلب حمراء ونار.

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لكن هذا التعليق أثار الجدل بين المتابعين الذين قاموا باتهامها. بالخيانة جراء هذا التصرف، لترد على ذلك، قائلة: ” نحن مجرد أصدقاء فقط”.

التوأم المنتظر

وتنظر جورجينا وصديقها رونالدو التوأم بعد إعلان الأخير أن صديقته حامل، في منشور له عبر حسابه على الانستغرام مرفق بصورة لأشعة للجنينين.

كما وقالت عشيقة رونالدو في مقابلة لها بوقت سابق، ” رغبتي في الأمومة. أقوى من أي شيء”، وهو ما حققته عارضة الأزياء الإسبانية، كما أن الأخير حامل في توأمها بالشهر الثاني عشر.

ولدى الدون رونالدو أربعة من الأطفال، أكبرهم كريستيانو جونيور. المولد في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأمان إيفا وماتيو رونالدو في عام 2017 من أم بديلة، وكذلك آلانا مارتينا التي أنجبتها عشيقته جورجينا في العام ذاته.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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