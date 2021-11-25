جورجينا تستعرض سيارتها الفاخرة وتغازل من جديد عشيقها رونالدو (صور)

استعرضت عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية. “جورجينا رودريغيز” 27 عاماً، صورة وهو تركب داخل سيارتها الفاخرة من نوع “بينتلي”، كما وغازلت صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً بصورة أخرى بعد نجاحه في قيادة فريقه مانشستر يونايتد إلى الثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

جورجينا وسيارتها الثمينة

ونشرت الإسبانية جورجينا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، صورة لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحتفل بهدفه مع فريق الشياطين الحمر الإنجليزي في شباك المستضيف. فياريال الإسباني، مرفقة عدد من الرموز الحمراء على صورته وهو يحمل جائزة رجل المباراة.

الجميلة جورجينا تبدو رائعة في اخر صورة لها في مانشستر. pic.twitter.com/Wo0c7gHMNx — Screen Mix (@ScreenMix) November 23, 2021

كما وظهرت جورجينا سيارتها الفاخرة بصورة أخرى نشرتها. عبر حسابها الخاص، وهو تركب بداخلها من نوع “بينتلي” حيث تبلغ سعرها نحو 200 ألف دولار، أمام بيت كبير داخل مدينة مانشستر في دولة بريطانيا.

اقرأ المزيد: ليفاندوفسكي يتوج بلقب جائزة أفضل لاعب لعام 2021

وكان صديقها صاروخ ماديرا رونالدو قد نجح في تسجيل هدفه السادس في منافسات دوري أبطال أوروبا في شباك نظيره فياريال ” الغواصات الصفراء”، في مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين انتهت بفوز فريق مانشستر يونايتد. بهدفين نظيفين والتأهل بهذا الفوز إلى دور الثمن النهائي.

جورجينا تدعم كرستيانو بستوري الانستقرام ♥️ pic.twitter.com/hU403PH0Du — د.بُشرى🐺 (@besh_bn) November 24, 2021

جورجينا وإثارة الجدل

وقد أثارت صديقة رونالدو “جورجينا” في وقت سابق الجدل بين متابعيها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، بعد قيامها بالتعليق على صورة مواطنها الأرجنتيني ليونيل ميسي على صورته الشخصية التي نشرها عبر حسابه برموز قلب حمراء ونار.

اقرأ المزيد: الصراع يشتد بين رونالدو وصلاح .. تفاصيل ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

لكن هذا التعليق أثار الجدل بين المتابعين الذين قاموا باتهامها. بالخيانة جراء هذا التصرف، لترد على ذلك، قائلة: ” نحن مجرد أصدقاء فقط”.

التوأم المنتظر

وتنظر جورجينا وصديقها رونالدو التوأم بعد إعلان الأخير أن صديقته حامل، في منشور له عبر حسابه على الانستغرام مرفق بصورة لأشعة للجنينين.

Delighted to announce that we are expecting twins👶🏻👶🏻#blessed pic.twitter.com/bdwmNUWdDu — Georgina Rodríguez (@georginajaca) October 28, 2021

كما وقالت عشيقة رونالدو في مقابلة لها بوقت سابق، ” رغبتي في الأمومة. أقوى من أي شيء”، وهو ما حققته عارضة الأزياء الإسبانية، كما أن الأخير حامل في توأمها بالشهر الثاني عشر.

ولدى الدون رونالدو أربعة من الأطفال، أكبرهم كريستيانو جونيور. المولد في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأمان إيفا وماتيو رونالدو في عام 2017 من أم بديلة، وكذلك آلانا مارتينا التي أنجبتها عشيقته جورجينا في العام ذاته.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

شاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE»