توكل كرمان تكشف حقيقة ترحيلها من تركيا وتهاجم محمد بن زايد - وطن يغرد خارج السرب
توكل كرمان كذّبت الأنباء المتداولة بشأن ترحيلها من تركيا
توكل كرمان أكدت على ان علاقة تركيا بالامارات أمر خاص بتركيا لا يعنيها
الهدهد

توكل كرمان تكشف حقيقة ترحيلها من تركيا وتهاجم محمد بن زايد

"لست وصية على تركيا في علاقاتها بالامارات او السعودية"

كتب باسل النجار
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كذّبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، الأنباء المتداولة بشأن ترحيلها من تركيا رفقة عدد من النشطاء اليمنيين، ووصفتها بأنها “شائعات”.

وكانت وسائل إعلام خليجية على رأسها صحيفة (عكاظ) السعودية قد روجت لتلك الشائعات. ونشرت خبر ترحيل توكل كرمان من تركيا عبر موقعها الإلكتروني.

ونفت “كرمان” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، وجود أي ضغوطات تركية عليها من أي نوع.

وتابعت موضحة:”لم يصلني أي خبر انها طلبت من أحد من الناشطين الرحيل” . واصفة هذه الأنباء المتداولة منذ أيام بأنها “مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.”

كما اعتبرت توكل كرمان أن “علاقة تركيا بالامارات أمر خاص بتركيا لا يعنيني”.

وأوضحت في الوقت ذاته أن موقفها المناهض للإمارات هو بسبب سياساتها القمعية “وجرائمها في بلدي اليمن والمنطقة ومساندتها للثورات المضادة.” حسب وصفها.

الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أكدت أيضا في تغريدة أخرى أن موقفها من الإمارات “لا يتأثر ابدا بعلاقاتها بتركيا سلباً أو إيجاباً.”

وتابعت:”وبالتالي لست وصية على تركيا في علاقاتها بالامارات او السعودية. وتركيا ايضا ليست وصية علي في مواقفي من هذه الدول.”

وتأتي هذه التوضيحات في سياق رد توكل كرمان، على مزاعم متداولة منذ أيام عن قيام السلطات التركية بإخبار عدد من النشطاء اليمنيين وهي على رأسهم، بأنهم غير مرحب بهم في البلاد وعليهم المغادرة.

مزاعم صحيفة “عكاظ”

هذه المزاعم روجت لها صحف عربية وخليجية، أبرزها كان صحيفة (عكاظ) التي عنونت خبر لها بعنوان “بين الطرد والترحيل.. تركيا تلفظ إخوان اليمن”.

فيما أرفقت الصحيفة السعودية المحسوبة على النظام، خبرها بصورة للناشطة اليمنية، في إشارة إلى أنها مستهدفة بالطرد.

من جانبها ردت توكل كرمان، على الصحيفة السعودية وقتها بقولها:”صحيفة عكاظ ليست سوى واحدة من تجليات تفاهة المملكة الشائخة.”

كما ذكرت الباحثة التركية بشؤون الشرق الأوسط، زينب قراطاش، أنها حاولت التقصي وراء صحة هذه الأنباء، ولم تتوصل إلى ما يؤكد صحة هذه الأنباء.

ونقلت في تغريدة لها عن مصادر يمنية تأكديهم بأن المزاعم المنتشرة ليست سوى إشاعات يثيرها رواد التواصل الاجتماعي في السعودية.

توكل كرمان تهاجم محمد بن زايد

والأربعاء، شنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، هجوما عنيفا على ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، تزامنا مع زيارته التي يجريها لتركيا.

ووصفت توكل كرمان ابن زايد، إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنها “مجرمان يجب أن يلقى بهما في السجن” حسب قولها.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أعود فأقول: محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مجرمان. ارتكبا مجازر ضد الإنسانية في بلادي.”

مضيفة:”وستظل العدالة غائبة حتى تتم محاكمتهما ويلقى بهما في السجن.”

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والتقى محمد بن زايد، حاكم الإمارات الفعلي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بأنقرة. ضمن زيارة حازت اهتماما دوليا وعربيا كبيرا.

وجاءت الزيارة بعد قطيعة دبلوماسية استمرت سنوات بين البلدين. ووقع الرئيس التركي مع ولي عهد ابوظبي عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين في مجالات عدة.

(المصدر: وطن- تويتر)

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تعليق 1
  1. عروبة يقول

    صدقتي استاذة توكل .. محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مجرمان ويجب معاقبتهما ولا تهمنا مواقف ومصالح الدول

    الرد
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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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