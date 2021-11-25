توكل كرمان تكشف حقيقة ترحيلها من تركيا وتهاجم محمد بن زايد

كذّبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، الأنباء المتداولة بشأن ترحيلها من تركيا رفقة عدد من النشطاء اليمنيين، ووصفتها بأنها “شائعات”.

وكانت وسائل إعلام خليجية على رأسها صحيفة (عكاظ) السعودية قد روجت لتلك الشائعات. ونشرت خبر ترحيل توكل كرمان من تركيا عبر موقعها الإلكتروني.

ونفت “كرمان” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، وجود أي ضغوطات تركية عليها من أي نوع.

لا يوجد علي أي ضغوطات تركية من أي نوع ولم يصلني أي خبر انها طلبت من أحد من الناشطين الرحيل،هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة

علاقة تركيا بالامارات أمر خاص بتركيا لا يعنيني وموقفي المناهض للامارات هو بسبب سياساتها القمعية وجرائمها في بلدي اليمن والمنطقة ومساندتها للثورات المضادة — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) November 25, 2021

وتابعت موضحة:”لم يصلني أي خبر انها طلبت من أحد من الناشطين الرحيل” . واصفة هذه الأنباء المتداولة منذ أيام بأنها “مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.”

كما اعتبرت توكل كرمان أن “علاقة تركيا بالامارات أمر خاص بتركيا لا يعنيني”.

وأوضحت في الوقت ذاته أن موقفها المناهض للإمارات هو بسبب سياساتها القمعية “وجرائمها في بلدي اليمن والمنطقة ومساندتها للثورات المضادة.” حسب وصفها.

الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أكدت أيضا في تغريدة أخرى أن موقفها من الإمارات “لا يتأثر ابدا بعلاقاتها بتركيا سلباً أو إيجاباً.”

موقفي من الإمارات لا يتأثر ابدا بعلاقاتها بتركيا سلباً أو إيجاباً،

وبالتالي لستُ وصية على تركيا في علاقاتها بالامارات او السعودية، وتركيا ايضا ليست وصية علي في مواقفي من هذه الدول — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) November 25, 2021

وتابعت:”وبالتالي لست وصية على تركيا في علاقاتها بالامارات او السعودية. وتركيا ايضا ليست وصية علي في مواقفي من هذه الدول.”

وتأتي هذه التوضيحات في سياق رد توكل كرمان، على مزاعم متداولة منذ أيام عن قيام السلطات التركية بإخبار عدد من النشطاء اليمنيين وهي على رأسهم، بأنهم غير مرحب بهم في البلاد وعليهم المغادرة.

مزاعم صحيفة “عكاظ”

هذه المزاعم روجت لها صحف عربية وخليجية، أبرزها كان صحيفة (عكاظ) التي عنونت خبر لها بعنوان “بين الطرد والترحيل.. تركيا تلفظ إخوان اليمن”.

فيما أرفقت الصحيفة السعودية المحسوبة على النظام، خبرها بصورة للناشطة اليمنية، في إشارة إلى أنها مستهدفة بالطرد.

من جانبها ردت توكل كرمان، على الصحيفة السعودية وقتها بقولها:”صحيفة عكاظ ليست سوى واحدة من تجليات تفاهة المملكة الشائخة.”

صحيفة عكاظ ليست سوى واحدة من تجليات تفاهة المملكة الشائخة pic.twitter.com/f4sppGKHVF — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) November 23, 2021

كما ذكرت الباحثة التركية بشؤون الشرق الأوسط، زينب قراطاش، أنها حاولت التقصي وراء صحة هذه الأنباء، ولم تتوصل إلى ما يؤكد صحة هذه الأنباء.

ونقلت في تغريدة لها عن مصادر يمنية تأكديهم بأن المزاعم المنتشرة ليست سوى إشاعات يثيرها رواد التواصل الاجتماعي في السعودية.

'Arap basınına göre…' deyince heralde önemli ana akım medyada çıktı sandım. Aradım taradım yok böyle bir haber, Türkiye'deki bir kaç Yemenliye sordum 'Suudilerin sosyal medyada yaptığı dedikodu' dediler. …

Hayırdır sen Serbestiyet? https://t.co/TdbfxNf9Jt — Zeynep Karataş (@zainabkaratash) November 21, 2021

توكل كرمان تهاجم محمد بن زايد

والأربعاء، شنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، هجوما عنيفا على ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، تزامنا مع زيارته التي يجريها لتركيا.

ووصفت توكل كرمان ابن زايد، إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنها “مجرمان يجب أن يلقى بهما في السجن” حسب قولها.

أعود فأقول : محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مجرمان ارتكبا مجازر ضد الإنسانية في بلادي وستظل العدالة غائبة حتى تتم محاكمتهما ويلقى بهما في السجن — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) November 24, 2021

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أعود فأقول: محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مجرمان. ارتكبا مجازر ضد الإنسانية في بلادي.”

مضيفة:”وستظل العدالة غائبة حتى تتم محاكمتهما ويلقى بهما في السجن.”

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والتقى محمد بن زايد، حاكم الإمارات الفعلي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بأنقرة. ضمن زيارة حازت اهتماما دوليا وعربيا كبيرا.

وجاءت الزيارة بعد قطيعة دبلوماسية استمرت سنوات بين البلدين. ووقع الرئيس التركي مع ولي عهد ابوظبي عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين في مجالات عدة.