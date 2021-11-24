هكذا حاول مهربو مخدرات توريط سلطنة عمان بتهريب شحنة "شبو" للكويت - وطن يغرد خارج السرب
الكويت تضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة كانت قادمة من إيران عبر سلطنة عمان
حاول المهربون تهريب المخدرات في أحشاء خراف
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هكذا حاول مهربو مخدرات توريط سلطنة عمان بتهريب شحنة “شبو” للكويت

في أحشاء أغنام حية!

كتب سالم حنفي
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كشف الناشط الكويتي حامد بويابس عن تفاصيل هامة حول قيام السلطات الكويتية، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية الشيخ ثامر علي الصباح بإحباط شحنة مخدرات “شبو” مهربة بطريقة مبتكرة، كانت قادمة من إيران عبر سلطنة عمان.

وقال “بويابس” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” كاشفا تفاصيل دقيقة عن العملية: “بسبب تداعيات جائحة الموت رفضت السلطات الكويتية دخول أية شحنة قادمة من “إيران” القُبح بشرط أن تدخل دولة خليجية ومن ثم يعاد تصديرها للكويت”.

كما أضاف:” التفاصيل: شُحنت من “إيران” إلى سلطنة “عُمان” لياد تصديرها للكويت!. أمس وصلت الشحنة ميناء “الدوحة”.

كما أوضح في تغريدة أخرى أنه ” قبل وصول شحنة المخدرات المدمرة تم ضبط مرتزق “بدون” ومعه (كيلو) من مادة “الشبو”!. بعد التحقيق معه ذكر التالي: هذا (الكيلو) الذي بحوزتي هو المتبقي من الكمية التي هربتها مع شريكي “الإيراني” وهناك كمية جديدة ستصل الكويت عبر ميناء “الدوحة” خلال (24) ساعة!”.

وعن تفاصيل الشحنة، قال “بويابس”:”تم رصد عملية التهريب فتبيّن التفاصيل التالية: الشحنة:أغنام حيّة. التهريب:مادة “الشبو”. الكمية:(17) كيلو مدمرة. التصدير:سلطنة عمان”. المتهمون:(بدون&إيراني). الشركة:”الواوان” للمواشي والاعلاف. القيمة السوقية:مليون و(200) ألف دينار كويتي.

الداخلية الكويتية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الثلاثاء، عن ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي أنه وضمن جهود (الداخلية) في مكافحة آفة المخدرات وضبط مهربيها والمتاجرين بها. وبحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح. تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في شحنة أغنام حية قادمة من دولة مجاورة.

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وأضافت أنه أثناء نشاط قطاع الأمن الجنائي في البحث والتحري عن مهربي ومروجي المخدرات وصلت معلومات عن قيام شخصين باستلام كمية من المخدرات في شحنة أغنام قادمة من دولة مجاورة .

وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات وأخذ الإذن القانوني تم ضبط مكان تخزين الأغنام في منطقة (جواخير كبد).

كما أوضحت أنه بتفتيش الموقع المشار إليه. تم العثور على كمية من المواد المخدرة تقدر بنحو 17 كيلو غراما. مخبأة في احشاء الأغنام المستوردة بطريقة مبتكرة.

في حين تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما أفادت بأن وزير الداخلية أعرب خلال عملية ضبط الشحنة عن اعتزازه وتقديره لجهود رجال الأمن المستمرة في التصدي لمهربي ومروجي المخدرات. وحماية المجتمع من هذه الآفة.

ووذكر أن وزير الداخلية أكد ثقته في رجال مكافحة المخدرات وقدرتهم على مواكبة الأساليب الإجرامية الحديثة والمبتكرة لتهريب المخدرات.

كما شدد على أن رجال الداخلية سيظلون السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

(المصدر: وطن – متابعات)

 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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