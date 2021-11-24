هكذا حاول مهربو مخدرات توريط سلطنة عمان بتهريب شحنة “شبو” للكويت

كشف الناشط الكويتي حامد بويابس عن تفاصيل هامة حول قيام السلطات الكويتية، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية الشيخ ثامر علي الصباح بإحباط شحنة مخدرات “شبو” مهربة بطريقة مبتكرة، كانت قادمة من إيران عبر سلطنة عمان.

وقال “بويابس” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” كاشفا تفاصيل دقيقة عن العملية: “بسبب تداعيات جائحة الموت رفضت السلطات الكويتية دخول أية شحنة قادمة من “إيران” القُبح بشرط أن تدخل دولة خليجية ومن ثم يعاد تصديرها للكويت”.

كما أضاف:” التفاصيل: شُحنت من “إيران” إلى سلطنة “عُمان” لياد تصديرها للكويت!. أمس وصلت الشحنة ميناء “الدوحة”.

ضربة معلم..

ذات شرف زاهر-1️⃣

بسبب تداعيات جائحة الموت رفضت السلطات الكويتية دخول أية شحنة قادمة من "إيران" القُبح بشرط أن تدخل دولة خليجية ومن ثُما يُعاد تصديرها للكويت.

التفاصيل:

شُحنت من "إيران" الشر..

إلى سلطنة "عُمان" ليُعاد تصديرها للكويت!

أمس..

وصلت الشحنة ميناء "الدوحة". — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) November 23, 2021

كما أوضح في تغريدة أخرى أنه ” قبل وصول شحنة المخدرات المدمرة تم ضبط مرتزق “بدون” ومعه (كيلو) من مادة “الشبو”!. بعد التحقيق معه ذكر التالي: هذا (الكيلو) الذي بحوزتي هو المتبقي من الكمية التي هربتها مع شريكي “الإيراني” وهناك كمية جديدة ستصل الكويت عبر ميناء “الدوحة” خلال (24) ساعة!”.

ضربة معلم..

ذات شرف زاهر-3️⃣

قبل وصول شحنة المخدرات المدمرة تم ضبط مرتزق "بدون" ومعهُ (كيلو) من مادة "الشبو"!

بعد التحقيق معهُ ذكر التالي:

هذا (الكيلو) الذي بحوزتي هو المتبقي من الكمية التي هربتها مع شريكي "الإيراني" وهناك كمية جديدة ستصل الكويت عبر ميناء "الدوحة" خلال (24) ساعة! — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) November 23, 2021

وعن تفاصيل الشحنة، قال “بويابس”:”تم رصد عملية التهريب فتبيّن التفاصيل التالية: الشحنة:أغنام حيّة. التهريب:مادة “الشبو”. الكمية:(17) كيلو مدمرة. التصدير:سلطنة عمان”. المتهمون:(بدون&إيراني). الشركة:”الواوان” للمواشي والاعلاف. القيمة السوقية:مليون و(200) ألف دينار كويتي.

ضربة معلم..

ذات شرف زاهر-4️⃣

تم رصد عملية التهريب فتبيّن التفاصيل التالية:

▪️الشحنة:أغنام حيّة.

▪️التهريب:مادة "الشبو".

▪️الكمية:(17) كيلو مدمرة.

▪️التصدير:سلطنة "عُمان".

▪️المتهمون:(بدون&إيراني).

▪️الشركة:"الواوان" للمواشي والاعلاف.

▪️القيمة السوقية:مليون و(200) ألف دينار كويتي. — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) November 23, 2021

الداخلية الكويتية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الثلاثاء، عن ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربة معلم👌🏻

لفرسان الأمن الوطني المتمثلين في رجالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور.

شكراً..

شكراً..

شكراً..

لكل الشرفاء الذين اجتهدوا في ضبط هذه العملية التي لو عبرت لا سمح الله لدمرت صحة (30) ألف شاب من ابناء وطني.

لكم التفاصيل الدقيقة بعد هذه التغريدة.

انتظروني👌🏻 pic.twitter.com/F5485yizen — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) November 23, 2021

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي أنه وضمن جهود (الداخلية) في مكافحة آفة المخدرات وضبط مهربيها والمتاجرين بها. وبحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح. تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في شحنة أغنام حية قادمة من دولة مجاورة.

اقرأ أيضاً: “تعاطي وحيازة مخدرات”.. محكمة الاستئناف بالكويت تصدر حكمها النهائي في قضية علي كاكولي!

وأضافت أنه أثناء نشاط قطاع الأمن الجنائي في البحث والتحري عن مهربي ومروجي المخدرات وصلت معلومات عن قيام شخصين باستلام كمية من المخدرات في شحنة أغنام قادمة من دولة مجاورة .

وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات وأخذ الإذن القانوني تم ضبط مكان تخزين الأغنام في منطقة (جواخير كبد).

كما أوضحت أنه بتفتيش الموقع المشار إليه. تم العثور على كمية من المواد المخدرة تقدر بنحو 17 كيلو غراما. مخبأة في احشاء الأغنام المستوردة بطريقة مبتكرة.

في حين تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما أفادت بأن وزير الداخلية أعرب خلال عملية ضبط الشحنة عن اعتزازه وتقديره لجهود رجال الأمن المستمرة في التصدي لمهربي ومروجي المخدرات. وحماية المجتمع من هذه الآفة.

ووذكر أن وزير الداخلية أكد ثقته في رجال مكافحة المخدرات وقدرتهم على مواكبة الأساليب الإجرامية الحديثة والمبتكرة لتهريب المخدرات.

كما شدد على أن رجال الداخلية سيظلون السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.