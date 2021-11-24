موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي أمام منافسه بورتو. مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع كلا المنافسين على ملعب “الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين الفريق المستضيف ليفربول وبورتو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المواجهة النارية بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

اقرأ المزيد: برشلونة يعجز عن فك الشيفرة بعد التعثر على أرضه أمام بنفيكا (شاهد)

كما وستبث المباراة عبر “beIN Sports HD 2” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات بين ليفربول وبورتو عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية أمام الضيف بورتو، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

كما وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر آرنولد، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون.

اقرأ المزيد: رونالدو يقود مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال من ميدان فياريال

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح، فيما سيغيب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

تشكيلة فريق بورتو

وسيلعب المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في تشكيلة أساسية أمام فريق المستضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أغوستين ماركيسن.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: بيبي، زيدو سانوسي، فابيو كاردوسو، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، أوتافيو مونتيرو، سيرجيو أوليفيرا، ماتيوس أوريبي، ماركو غروييتش.

لكن في هجوم الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: لويس فرناندو دياز، خيسوس كورونا، مهدي طارمي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويعتلي فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، كما وجاء منافسه فريق بورتو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط .

(المصدر: وطن + تويتر)