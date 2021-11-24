محكمة فرنسية تعاقب بنزيما بالسجن على خلفية الابتزاز الجنسي

أصدرت محكمة فرنسية الحكم على النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 33 عامًا، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لعام واحد مع وقف التنفيذ، بعد اتهامه في محاولة الابتزاز بقضية. الشريط الجنسي. لزميله السابق في منتخب فرنسا فالبوينا، إلى جانب فرض غرامة مالية تقدر ب75 ألف يورو.

محكمة فرنسية وقضية بنزيما

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن الفرنسي كريم بنزيما قد شجع زميله فالبوينا. على دفع أموال. لمبتزين من أجل إبقاء ذلك الشريط الجنسي بعيدًا عن الجمهور والفضيحة، فيما أن اللاعب نفى ارتكابه أي مخالفات بشأن تلك القضية، كما أنه لم يحضر إلى المحكمة.

Karim Benzema has been found guilty of conspiring to blackmail former France teammate Mathieu Valbuena over a sex tape. The Real Madrid forward has been given a 1-year suspended prison sentence and an $84K fine; his lawyer has confirmed he will appeal the decision. pic.twitter.com/C8hR2sWI6X — B/R Football (@brfootball) November 24, 2021

من جانبه، طالبت النيابة العامة في مدينة فرساي .الفرنسية الشهر الماضي، المحكمة الفرنسية بفرض عقوبة على اللاعب كريم بنزيما بالسجن لمدة عشر أشهر مع وقف التنفيذ، لكن محاموه بنزيما قالوا بأن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتورط في قضية الابتزاز الجنسي.

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وتعود تلك القضية إلى عام 2015، حيث تعرض على إثرها النجم الفرنسي. كريم بنزيما بالاستبعاد عن منتخب الديوك الفرنسي، ليعود مجددًا بقرار من المدرب ديدييه ديشان .للمشاركة في التشكيلة الأساسية في بطولة اليورو 2020 في شهر مايو الماضي.

كما ونجح الفرنسي بنزيما من قيادة منتخب فرنسا. بالتتويج ببطولة دوري كأس أمم قارة أوروبا لعام 2021، بعد الفوز على منتخب إسبانيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد الشهر الماضي.

تفاصيل الشريط الجنسي

وقام الشخصان زواوي وأنغوت بالتواصل مع صديق طفولة اللاعب. فالبوينا وهو نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما، حيث توجه الأخير إلى زميله وصديقه في غرفته في معسكر تدريب المنتخب الوطني الفرنسي.

Karim Benzema has been found guilty of conspiring to blackmail former France teammate Mathieu Valbuena over a sex tape. The Real Madrid forward has been given a 1-year suspended prison sentence and an $84K fine; his lawyer has confirmed he will appeal the decision. pic.twitter.com/C8hR2sWI6X — B/R Football (@brfootball) November 24, 2021

وقال النجم الفرنسي بنزيما في وقت سابق، ” حاولت فقط مساعدة زميلي فالبوينا. للتخلص من الفيديو الفاضح محذرًا صديقه بأنهم عصابة كبيرة جدًا”.

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كما وكانت الشرطة الفرنسية في وقتها تقوم بالتنصت .على جميع المكالمات الهاتفية، حيث سجلت مكالمة للنجم الفرنسي بنزيما مع زميله السابق فالبوينا، قائلاً: ” إنه لا يأخذنا على محمل الجد”.

وقد استدعت الشرطة الفرنسية النجم الفرنسي. بنزيما للتحقيق لمدة 48 ساعة، على إثر تلك القضية التي طرد على إثرها من تشكيلة المنتخب الفرنسي منذ عام 2016، إلا أن قرر المدرب عودته. من جديد للمشاركة مجددًا في يورو 2020.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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