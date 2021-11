محكمة فرنسية تعاقب بنزيما بالسجن على خلفية الابتزاز الجنسي

أصدرت محكمة فرنسية الحكم على النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 33 عامًا، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لعام واحد مع وقف التنفيذ، بعد اتهامه في محاولة الابتزاز بقضية. الشريط الجنسي. لزميله السابق في منتخب فرنسا فالبوينا، إلى جانب فرض غرامة مالية تقدر ب75 ألف يورو.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن الفرنسي كريم بنزيما قد شجع زميله فالبوينا. على دفع أموال. لمبتزين من أجل إبقاء ذلك الشريط الجنسي بعيدًا عن الجمهور والفضيحة، فيما أن اللاعب نفى ارتكابه أي مخالفات بشأن تلك القضية، كما أنه لم يحضر إلى المحكمة.

Karim Benzema has been found guilty of conspiring to blackmail former France teammate Mathieu Valbuena over a sex tape.

The Real Madrid forward has been given a 1-year suspended prison sentence and an $84K fine; his lawyer has confirmed he will appeal the decision. pic.twitter.com/C8hR2sWI6X

