ريال مدريد يهزم شيريف ويبلغ الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا (شاهد)

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه النظيف على منافسه شيريف. المالدوفي بثلاثية نظيفة دون مقابل خلال منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

ريال مدريد والثلاثية النظيفة

وسجل فريق ريال مدريد أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال30 عن طريق المدافع .النمساوي دافيد ألابا بتسديدة قوية من ركنية حرة ثابتة سكنت داخل شباك المرمى، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال46 عن طريق الألماني توني كروس سجلها على يمين حارس المرمى من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية جميلة.

وأحرز النجم الفرنسي المهاري كريم بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة ال55 بتسديدة قوية سددها من داخل منطقة الجزاء ببراعة على يسار حارس المرمى، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

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كما وشهدت المباراة السيطرة والقوة من فريق ريال مدريد على صاحب الأرض خلال مجريات اللقاء، على عكس الأخير الذي قدم الأداء المتواضع في المباراة مع قلة الفرص في هز شباك المرمى.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية أمام المستضيف شيريف تيراسبول، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، داني كرفخال.

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لقد اجتزنا جميع مراحل المجموعة من #دوري_الأبطال (الدوري الحديث) التي لعبناها في تاريخنا! 👏

🤯 30 مرة على التوالي والفريق الوحيد الذي حقق ذلك إنجاز في تاريخ المسابقة. #UCL pic.twitter.com/5oVpljL9wi — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) November 24, 2021

وفي هجوم الفريق جاء في التشكيلة ثلاثي اللاعبين، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو غوس.

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تشكيلة فريق شيريف

ودخل المدرب زوران زكيتش بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف ريال مدريد، حيث تواجد في حراسة المرمى جيورجوس أثاناسياديس.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: غوستافو دولانتو، دانيلو أربوليدا، كريستيانو دا سيلفا ليتي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: ديمتريس كولوفوس، سيباستيان ثيل، إدموند أدو، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أداما تراوري، فرانك كاستانيدا، مومو ياساني.

ترتيب الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد ” الملكي” الإسباني رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، بينما جاء منافسه شيريف في المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن + تويتر)

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