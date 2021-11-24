برشلونة يعجز عن فك الشيفرة بعد التعثر على أرضه أمام بنفيكا (شاهد) - وطن يغرد خارج السرب
مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
Videoرياضة

برشلونة يعجز عن فك الشيفرة بعد التعثر على أرضه أمام بنفيكا (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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تعثر فريق برشلونة الإسباني أمام مضيفه بنفيكا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليعقد المهمة على نفسه في المواجهة. المقبل أمام بايرن ميونيخ الألماني في حسم التأهل إلى دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

برشلونة والتعثر على ميدانه

ودخل فريق برشلونة “البلوغرانا” المباراة بقوة والسيطرة أمام منافسه. الضيف فريق بنفيكا المالدوفي، لكنه فشل في هز شباك المرمى وحجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبهذا التعثر السلبي الذي خيم على مجريات اللقاء بين كلا المنافسين، يواجه فريق برشلونة. خطر الإقصاء مبكرًا من منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات في مواجهة صعبة أما فريق بايرن ميونيخ الألماني في ألمانيا، كما وسيواجه منافسه بنفيكا سيواجه دينامو كييف في البرتغال.

تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أمام منافسه الضيف. بنفيكا البرتغالي، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، فيليبي كوتينيو.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي.

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تشكيلة فريق بنفيكا

ولعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسة المستضيف برشلونة، فقد كان في حراسة المرمى أوديسياس فلاكوديموس.

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بينما في دفاع تشكيلة الفريق جاء كلاً من اللاعبين، نيكولاس أوتامندي، جان فيرتونجن، لوكاس فيريسيمو، لكن في وسط الفريق آتى كلاً من: جواو ماريو، جيدسون فرنانديز، رافا سيلفا، سواليهو ميتي، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: إيفرتون سواريس، رومان ياريمتشوك، هاريس سيفيروفيتش.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وجاء فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق بنفيكا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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