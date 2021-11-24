باريس سان جيرمان يتعثر بالخسارة أمام مانشستر سيتي في مباراة مثيرة (فيديو)

سقط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام المستضيف مانشستر سيتي في مباراة. مثيرة وقوية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، ضمن دور المجموعات المنافسة من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

أهداف مانشستر سيتي في شباك باريس سان جيرمان

وأحرز فريق مانشستر سيتي الهدف الأول في شباك منافسه الضيف باريس سان جيرمان. ” البي أس جي” في الدقيقة ال63 عن طريق اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ سجلها بأقدامه على يسار حارس المرمى بعد عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء.

كما وجاء هدف الفوز في المباراة المثيرة بالدقيقة ال76 عن طريق اللاعب غابرييل خيسوس. سددها ببراعة على يسار حارس المرمى من تمريرة جميلة.

باريس سان جيرمان والهدف الوحيد

وسجل فريق باريس سان جيرمان الهدف الوحيد للفريق في شباك أصحاب الأرض مانشستر سيتي في الدقيقة ال50. عن طريق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بتسدية قوية سجلها بقوة داخل شباك المرمى الفريق السماوي، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي على سان جيرمان بهدفين مقابل هدف يتيم.

9⃣ مرات متتالية التأهل لدور الـ 16 ✅

5⃣ مرات متتالية على قمة المجموعة ✅ 💪 قــــــــــــوة 👏 🔷 #السيتي | #UCL pic.twitter.com/OlUfHI1HwV — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 25, 2021

اقرأ المزيد: ريال مدريد يهزم شيريف ويبلغ الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا (شاهد)

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية. أمام منافسه المستضيف مانشستر سيتي، فقد كان في حراسة كيلور نافاس.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: سيرخيو راموس، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، كما واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف باريس سان جيرمان، حيث تواجد في حراسة المرمى إيديرسون دي مورايس.

اقرأ المزيد: النصر السعودي يوضح أسباب فسخ تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله

كما وفي خط الدفاع جاء كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: كيفن دي بروين، فيرناندينو، جاك غريليش، أما في هجوم الفريق اعتمد على الثلاثي، بيرناردو سيلفا، فيران توريس، رياض محرز.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

كما ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعة المنافسة. برصيد 12 نقطة، بينما جاء باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن + تويتر)

شاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE»