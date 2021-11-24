النصر السعودي يوضح أسباب فسخ تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله - وطن يغرد خارج السرب
النصر السعودي وأسباب فسخ تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله
النصر السعودي وأسباب فسخ تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله
Imageرياضة

النصر السعودي يوضح أسباب فسخ تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله

كتب فارس أبو شيحة
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كشف نادي النصر السعودي عن إعلانه المفاجئ والذي أثار الجدل الواسع. بين عشاق وجماهير النادي، بفسخ تعاقده مع المهاجم المغربي المهاري عبد الرزاق حمد الله 30 عامًا يوم أمس الثلاثاء في هذا التوقيت.

النصر السعودي والمغربي حمد الله

وبين نادي النصر السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول أسباب اتخاذه هذا القرار، جاء فيه: ” أنهت إدارة النصر السعودي العلاقة التعاقدية. مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وكذلك حسب اللوائح التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا”.

وأردف البيان، ” يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية، المترتبة على ذلك أمام الجهات .القضائية المختصة وراء اتخاذ هذا القرار”.

أزمة حمد الله مع النصر السعودي

وفي ذات السياق، أفادت العديد من التقارير الصحفية السعودية بأن السبب وراء اتخاذ هذا القرار، يعود لأزمات المغربي حمد الله الأخيرة مع النادي السعودي.

وبينت تلك التقارير، بأن أزمة المهاجم حمد الله بدأت مع نادي النصر السعودي. خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية مع نظيره فينسنت أبو بكر القادم مؤخرًا من الدوري التركي والذي يلعب في نفس مركز المهاجم المغربي داخل صفوف الفريق.

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كما وأشارت تقارير صحفية، بأن اللاعب المغربي حمد الله قد غاب عن عدد من المباريات .خلال هذا الموسم بسبب الإصابة، لكن أنباء أخرى قد تحدثت عن تهربه ورفضه الجلوس على دكة البدلاء بعد فقد مكانه. في التشكيلة الأساسية لنادي النصر السعودي.

ألفاظ غير لائقة

من جانبه، ذكرت صحيفة البلاد السعودية، بأن الأسباب وراء فسخ عقد المغربي حمد الله مع إدارة نادي النصر، كان بسبب رسائل موثقة من اللاعب إلى أحد الإداريين بالنادي تلفظ فيها بألفاظ غير لائقة وبناء عليه تم إنهاء عقده مع النادي.

لكن تقارير أخرى، تحدثت أنه ربما عدم توصل إدارة نادي النصر السعودي مع اللاعب بشأن تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، كان أحد الأسباب التي أدت إلى فسخ تعاقده ورفض اللاعب التجديد مع رغبته في الرحيل عن النادي.

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ولم يشارك المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع تشكيلة صفوف منتخب بلاده المغرب منذ عام 2019، على إثر مشاحنات مع عدد من زملائه داخل المنتخب، حيث معروف أنه شخص مزاجي وفق تقارير صحفية.

ومن الجدير بالذكر، فقد انضم المغربي حمد الله إلى صفوف نادي النصر السعودي في صيف عام 2018، قادمًا من نادي الريان القطري بعقد لمدة ثلاثة سنوات، حيث نجح في قيادة النادي بالتتويج بلقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019، ونجاحه في أحراز 35 هدفًا والتتويج بجائزة هداف الدوري الممتاز، كما وشارك في 105 مباراة مسجلاً 117 هدفًا منذ قدومه إلى الفريق السعودي.

(المصدر: وطن + البلاد)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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