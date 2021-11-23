وفاة انشراح موسى بالإكتئاب .. قصة أخطر جاسوسة مصرية عملت للموساد

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة انشراح موسى، التي اشتهرت بالعمل جاسوسة لصالح إسرائيل ضد مصر خلال فترة النكسة عام 1967.

موقع “القاهرة24” المحلي قال إن انشراح موسى توفيت عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع طويل مع مرض الاكتئاب.

انهارده الاخبار حلوه فعلا

من تشرد توكل كرمان لوفاة دينا حاييم ( انشراح موسي ) يتساقط خونة الأوطان pic.twitter.com/kRXJM0UOTP — احمس الاول (@zEKoREv8fKzIZIs) November 23, 2021

ولفت الموقع أيضا وفق المعلومات التي تحصل عليها إلى أنه تم دفنها في تل أبيب، وفق الشريعة اليهودية.

وأثار خبر وفاة انشراح موسى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل بين النشطاء المصريين.

توفت الجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى، عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع مرص الاكتئاب

ف داهيه يا انشراح pic.twitter.com/hrfqQliScn — Neven abdelazez (@nevenabdelazez0) November 23, 2021

وأبدى معظم النشطاء شماتة كبيرة في وفاة انشراح موسى، حيث أنها خائنة طعنت وطنها في الظهر أيام النكسة وتعاونت مع العدو، حسب قولهم.

وقالت ناشطة باسم ريم:”لأول مرة في حياتى ادعوا بهذه الدعوة، الله لايرحمهم ويدخلهم قاع جهنم الي ابد الابدين.”

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فيما علق محمد أنور:”بروحها لعنات كل أسر الشهداء”

انشراح موسى ومقتل عبدالمنعم رياض

ومعروف أن مقتل أكبر جنرالات الجيش المصري، الفريق عبد المنعم رياض، قد حدث بوشاية من الجاسوسة المصرية انشراح موسى.

وتسببت انشراح موسى، في قتل الفريق عبد المنعم رياض، بعدما كشفت للجيش الإسرائيلي عن موقع وموعد وصوله إلى الجبهة المصرية يوم 9 مارس 1969.

وتعرض عبد المنعم رياض، أثناء وجوده في الخطوط الأمامية للجبهة أثناء حرب الاستنزاف لهجوم مدفعي إسرائيلي مفاجئ وإطلاق النيران والقذائف. حتى أصيب، وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى.

وتواصلت الجاسوسة، انشراح موسى، التي انضمت هي وزوجها وأبناؤها الثلاثة للعدو الإسرائيلي بمحض إرادتهم. وأوشت بموعد وصول الجنرال الذهبي إلى مقر الجبهة.

وقامت المخابرات العامة المصرية عام 1974 بالقبض على الجاسوسة انشراح موسى وزوجها وأبنائها. وتم الحكم على زوجها فقط بالإعدام.

أما انشراح موسى نفسها فتم مبادلتها هي وأبنائها الثلاثة ببعض الأسرى المصريين لدى إسرائيل.

وذلك في صفقة تبادل أسرى وضعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع إسرائيل التي كانت تتعهد آنذاك بتوفير الملاذ الآمن لكل من ينفضح أمره ممن يعملون لصالحها.

وفاة نجل انشراح موسى

وفي مايو الماضي، توفي رافيل بن ديفيد نجل الجاسوسة الإسرائيلية انشراح موسى في العاصمة البريطانية لندن. وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان موقع “القاهرة 24” قد أجرى حوارا مع رافيل نشرت منه الحلقة الأولى، حيث روى فيها تفاصيل تعامل والديه مع إسرائيل أثناء وبعد نكسة 1967.

وكشف رافي بن دافيد، ابن الجاسوسة انشراح موسى الموجود في إسرائيل، خلال الحوار، اسم والدته الحقيقي انشراح علي مرسي، وليس موسى، وهي من مواليد 1937 محافظة المنيا، أما والده فهو إبراهيم شاهين.

اعتناق أسرة انشراح موسى اليهودية

وأكد رافيل بن دافيد أو عادل شاهين ابن انشراح موسى أنه تم تغيير أسماء أشقائه للعبرية بعد خروجهم من مصر والتوجه للإقامة في دولة إسرائيل، واعتناقهم اليهودية.

حيث تم تغيير اسم والده إبراهيم شاهين إلى بن ديفيد، وكان اسمه داخل الموساد موسى. واختارت والدته انشراح موسى بعد دخولها إسرائيل اسم دينا بن ديفيد. وأصبح اسم شقيقه نبيل يوسي، وتغير اسم شقيقه الثالث محمد إلى حاييم.

وحول رحلة التجسس وتجنيد العائلة من قبل الموساد الإسرائيلي، قال رفائيل بن دافيد ابن انشراح موسى: “كان أسفل منزلنا في العريش كبينة عسكرية فأبلغ والدي ضابط الموساد الإسرائيلي أبو نعيم بجميع التفاصيل الخاصة بها”.

وأضاف “لم نكن أنا وأشقائي نعرف أي شيء عن أمي وأبي لمدة عام ونصف العام. وطوال تلك الفترة كنا نعيش في القاهرة. وتم تجنيد والدي من قبل الموساد الإسرائيلي، وعاد إلى مصر عن طريق الصليب الأحمر من الأردن، لجمع المعلومات الخاصة بأسعار السلع الأساسية والخضروات، حتى يعلم حسن نواياهما”.

قصة تجنيد انشراح موسى

وكشف عادل ابن الجاسوسة انشراح موسى أو رفائيل بن دافيد في حواره لـ”القاهرة 24″ تفاصيل تجنيد والدته في الموساد.

وقال: “سافرت والدتي إلى بئر سبع بصحبة والدي والتقيا ضابط الموساد أبو نعيم حتى يتم تجنيدهما، وتطوير أدائهما. بعدما تيقن أنهما تحت سيطرته تماما، ويريدان التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي”.

وقال رفائيل بن دافيد: “بدأت معرفتي بقصة التجسس في المرحلة الإعدادية وكان عمري وقتها 11 عاما. ونسكن في حي الأميرية وهي منطقة فقيرة في وقتها. وكان أبي يمتلك سيارة فيات موديل 1100 قام بشرائها من مدينة روما بإيطاليا في إحدى الزيارات. وفي أحد الأيام وتحديدا في مطار قويسنا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

سمعت أبي يقول لأمي وهو يقود السيارة: “يلا يا حبيبتي يا شوشو طلعي الكاميرا وصوري المطار الحربي”.

وطالبها بتصوير جميع المناطق العسكرية بالإسكندرية بطول الطريق. وقاما والداي بتصوير كل أنحاء مصر من أجل الحصول على أموال من إسرائيل.

وعندما رأيتهما يصوران تلك المواقع المهمة خافا أن ينكشف أمرهما فطلبت أمي من أبي أن يكشف لنا عما يفعلانه حتى لا يفضح أمرهما بين أصدقائنا داخل المدرسة بطريقة غير مقصودة. وذلك في عام 1967 وتحديدا بعد النكسة مباشرة حيث تم تجنيدهما”.

وقال عادل إن والديهما أكدا أنهما يعملان مع أصدقاء لهما في إسرائيل، من أجل المساعدة على المعيشة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد الحرب، فأبي كان دائما يقول لنا إن إسرائيل تجلب لنا العيش وكل ما نحتاجه.

“صدمة رفائيل”

وكشف رفائيل بن دافيد صدمته، عندما علم أن والده يعمل جاسوسا.

لكن شقيقيه محمد ونبيل كانا سعيدين جدا، مؤكدا أنه عاشق لمصر، ولا يصح أن يخون أهله وناسه.

وما حدث من أبيه وأمه إجرام، وقال لوالده في ذلك الوقت: “إذا استمررت في العمل مع إسرائيل سأبلغ الجهات المصرية بذلك”.

جدير بالذكر أن المخابرات العامة المصرية ألقت القبض على الجاسوسة انشراح موسى، وزوجها إبراهيم سعيد شاهين، لقيامهما بتصوير 72 فيلما لبعض المواقع العسكرية المهمة بعد نكسة 67.

وصدر حكم على الزوجين بالإعدام شنقا، إلا أن الحكم لم ينفذ إلا على إبراهيم شاهين فقط، وانتشرت أنباء تفيد بخروج انشراح موسى وأولادها في صفقة تبادل مع إسرائيل في صفقة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.