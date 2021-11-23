هكذا استخدمت السعودية تهريب المخدرات من لبنان في الابتزاز السياسي

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا مطولا عن عمليات تهريب المخدرات للمملكة العربية السعودية عن طريق لبنان. مشيرا إلى حادثة العثور على أكثر من خمسة ملايين حبة بيضاء مصفرة من قبل الجمارك في ميناء جدة السعودي في أبريل الماضي، كانت مخبأة في ثمار الرمان التي مصدرها سوريا.

وقال التقرير إن حبوب الكبتاغون، التي تصدر من لبنان في صناديق من الرمان، هي عقار الأمفيتامين الذي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة.

كما أوضح التقرير، أن هذه الحادثة لم تكن حادثة منعزلة. فقد تصاعدت عمليات ضبط مماثلة خلال العام الماضي، لكنها شكلت نقطة تحول بالنسبة للسعودية، التي واصلت فرض حظر شامل على واردات الفاكهة والخضروات من لبنان لوقف تهريب الكبتاغون.

ولفت التقرير إلى انه في حين هذا الضبط يرسم جزءًا صغيرًا من صورة أكثر تعقيدًا للنظام البيئي للمخدرات في المنطقة، والجهود التي تبذلها دول الخليج لمكافحتها. فإنه يمثل أيضًا سببًا رئيسيًا لمزيد من تآكل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

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وتابع التقرير أنه إلى جانب التوترات الدبلوماسية الأخيرة التي انتهت بطرد دبلوماسيين لبنانيين من المملكة العربية السعودية ومزيد من توتر العلاقات مع دول الخليج مثل الكويت و البحرين، فإن تجارة المنشطات قد تؤثر على مكانة لبنان الدبلوماسية، مؤكدا على أن الخلاف الدبلوماسي يتجاوز ذلك.

حظر “سياسي”

كانت الإجراءات العقابية السعودية موجهة فقط إلى لبنان، الذي يأتي في المرتبة الثانية في إنتاج الكبتاغون بعد سوريا.

وتعتقد كارولين روز، الباحثة في معهد نيولاينز ، أن هذا يشير إلى أن حظر واردات المملكة العربية السعودية “سياسي”. ولن يكون له تأثير يذكر في وقف دخول المخدرات إلى المملكة.

وبحسب “روز” فقد كان الرمان والكبتاغون سوريين، لكنها تعتقد أنه في ظل العلاقات الدافئة بين سوريا ودول الخليج ظهر لبنان كبش فداء لتجارة المخدرات، على الرغم من أن الحكومة السورية هي المنتج الرئيسي.

وأوضحت أن لبنان هو وسيط ولاعب في سوق أوسع تشارك فيه دول مثل الأردن والعراق وبعض دول منطقة البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى سوريا.

وهذا الشهر فقط، صادرت المملكة العربية السعودية 2.3 مليون حبة كبتاغون في معبر الحديثة على حدودها مع الأردن. مما يظهر أنه على الرغم من حظر الواردات على لبنان ، ستظهر طرق بديلة دائمًا.

من جانبه، أوضح إيان لارسون ، المحلل في مركز التحليل والبحوث التشغيلي (COAR) ، أن السياسة السعودية لم تأخذ في الحسبان الطبيعة التكيفية العالية لتجارة الكبتاغون. ويرجع ذلك على الأرجح إلى التحيز السياسي ضد لبنان.

وقال لارسون: “حظر الاستيراد عشوائي مثل انفجار بندقية هناك بعد سياسي واضح للتحركات الأخيرة. وهذا يسبق قضية تهريب المخدرات”.

أما نزار غانم، مدير الأبحاث في مؤسسة المثلث الفكري اللبنانية، الذي وافق على الحديث للموقع، فقد أن “قضية المخدرات هي قضية ، لكنها ليست القضية الرئيسية”.

وقال: “نية السعوديين ليست فقط وقف المخدرات في الخليج، النية الحقيقية هي نوايا دبلوماسية. تضغط على لبنان للعودة إلى الحظيرة العربية بعيداً عن النفوذ الإيراني”.

ولهذا -وفقا للتقرير- اتخذ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الخط بنفسه في مناسبات عديدة .

وأشار إلى أن حظر الاستيراد وطرد الدبلوماسيين له علاقة بـ “استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي” في لبنان.

وقال غانم: “أعتقد أن السعوديين قد سئموا ، لقد استثمروا مليارات الدولارات في لبنان ولم يحصلوا على عائد على الاستثمار”.

دور حزب الله

لطالما كانت بلغاريا منتجًا مهمًا للكبتاغون، لكن الحملة على المختبرات أجبرت الإنتاج على التحول إلى سوريا في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت روز لموقع Middle East Eye: “عندما انتقل الإنتاج إلى سوريا كان هناك دائمًا مستوى من المشاركة من لبنان”.

وتم تنفيذ الكثير من الإنتاج في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من قبل مجموعات غير حكومية، والتي كانت بحاجة إلى مرافق مختبرات متنقلة يمكن نقلها لتجنب قبضة الدولة السورية الحديدية.

وقالت روز: “كان هناك الكثير من الأدلة على مكان شحن معامل الكبتاغون إلى لبنان لفترة، ثم الذهاب إلى سهل البقاع ثم العودة إلى سوريا”.

منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله ولها تاريخ في إنتاج الحشيش والماريجوانا، كان سهل البقاع اللبناني المكان المثالي لإنتاج الكبتاغون، بلا هوادة من قبل القوات الحكومية.

كما أن المهربين في سهل البقاع ليسوا غرباء عن الطرق البرية والبحرية الضرورية لضمان ازدهار تجارة الكبتاغون.

يمكن القول إن المعرفة الحالية بأنماط التهريب والبنية التحتية للتهريب المتاحة في لبنان قد وفرت لمنتجي الكبتاغون أساسًا يمكنهم من خلاله تهريب المخدرات في جميع أنحاء المنطقة.

أنماط الإنتاج تغيرت وتحولت

وقال أورورا بوتيان من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لموقع Middle” East Eye:” تعمل العديد من الشبكات في أجزاء من الدولة المعنية لا تخضع لسيطرة كاملة من السلطات الوطنية”.

لكن أنماط الإنتاج تغيرت وتحولت ، خاصة في سوريا ، من مجموعات صغيرة تعمل في الظلام إلى التغاضي عنها وتسهيلها من قبل الحكومة السورية.

واوضحت روز ، التي كانت تبحث في التجارة منذ عام 2018 “عندها ترى دورًا مختلفًا بدأ لبنان يلعبه”.

وقالت إن حزب الله لديه ثروة من المعرفة والخبرة التقنية، والتي أثبتت فائدتها للحكومة السورية لأنها كانت تتنقل في كيفية الاستمرار بنجاح في تجارة الكبتاغون كمصدر بديل للإيرادات وطريقة للتخفيف من آثار العقوبات الدولية.

وقالت روز: “إن الإنتاج في لبنان لا يقارن بأي حال من الأحوال بمستوى وحجم الإنتاج داخل سوريا لأن لديك مشاركة ودعم الدولة في الإنتاج”.

وتابعت: “في لبنان ، يمكن لحزب الله أن يعمل بدرجة من الحرية والفضاء والاستقلالية لتسهيل هذه التجارة”.

ويعتقد غانم من المثلث أن حزب الله قد أوصل لبنان بالفعل إلى وضعه الإشكالي الحالي في المنطقة.

وقال “إنهم مسؤولون عن هذه الأزمة وإنتاج المخدرات ، لكن قضية تهريب المخدرات تحديدا يستخدمها السعوديون لمعاقبة حزب الله”.

التأثير المعاكس

ألغى حظر الواردات السعودية ثاني أكبر وجهة لتصدير الفاكهة والخضروات اللبنانية. مما جعل المزارعين الذين كانوا يعيشون بالفعل في حالة فقر – بسبب أزمة اقتصادية خانقة – أكثر فقرًا. هذا يمكن أن يدفع المزيد من الناس إلى تجارة الكبتاغون.

قالت روز: “توجد الآن منافسة على استخدام الكبتاغون كمصدر بديل للإيرادات، خاصة في مواجهة العقوبات. لذا، كلما ازداد الوضع سوءًا في الاقتصاد، زاد عدد اللاعبين الذين يرغبون في التحول إلى إنتاج الكابتاغون و التهريب كمصدر للدخل”.

هذا هو السبب في أنه من المحتمل أن يكون للحظر تأثير معاكس ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى زيادة الإنتاج والاتجار لأنه لا يعالج أسبابه الحقيقية.

وانتشرت تجارة الكبتاغون بشكل كبير خلال العام ونصف العام الماضيين، لا سيما في المملكة العربية السعودية.

وبين عامي 2015 و 2019 ، تمت 44 في المائة من مضبوطات الكابتاغون في دول الشرق الأوسط، 26 في المائة منها في المملكة العربية السعودية. وفقًا لبيانات من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

جادلت روز بأن السيول الهائلة من عمليات الضبط التي تم الإبلاغ عنها وضع المملكة العربية السعودية في موقف حرج على الصعيد الدولي.

حظر الاستيراد السعودي يزيد متاعب الاقتصاد اللبناني

وقالت روز: “إن عمليات الضبط التي تراها من السلطات السعودية ليست سوى غيض من فيض”. الكثير من النوبات الصغيرة التي نراها كل يوم “.

هذا هو السبب في أن المصادرات ليست مؤشرًا موثوقًا به لاتجاهات تهريب الكبتاغون.

وأخبر بوتيان من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة موقع “ميدل إيست آي” أن الدول لم تبلغ عن الحجم الحقيقي للمضبوطات في السنوات الأخيرة.

وقالت: “نسيت” الدول الفردية في بعض السنوات إبلاغ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمضبوطات التي تمت على أراضيها .وبالتالي تظهر المضبوطات المبلغ عنها تقلبات سنوية قوية في الشرق الأوسط “.

يعتقد بوتيان أنه لا توجد مؤشرات على أن “هذه التقلبات الهائلة على أساس سنوي تعكس تغيرات في أنشطة الاتجار”.

ولكن وفقًا للبيانات طويلة المدى التي جمعتها وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة .فإن الاتجاه الأساسي في مضبوطات الكابتاغون يتجه نحو الأعلى. وهو ما من المحتمل أن يكون انعكاسًا للزيادة الإجمالية في الاتجار.

وقالت روز: “هناك أيضًا احتمال ألا نرى مثل هذا العدد من النوبات المعلنة”. إنهم يريدون أن يُنظر إلى فكرة حظر الاستيراد هذا على أنها إجراء فعال.”

سياسة غير فعالة

النهج السعودي لوقف تهريب المخدرات يفتقر إلى بعد الصحة العامة، مع القليل من العمل لمعرفة سبب استخدام الناس للمخدرات في المقام الأول. ولماذا تعتبر المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى سوقًا كبيرًا لها.

قال لارسون: “أكثر من أي شيء آخر ، هناك حاجة إلى نهج علاجي اجتماعي مؤيد للعقاقير”.

كانت دول الخليج بطيئة في معالجة التجارة من خلال إجراءات فعالة.

كما إن الحظر الشامل على الواردات ليس له أهمية كبيرة إذا لم يتم تطبيق مناهج شاملة تركز على الصحة العامة وفهم طرق التهريب.

وقال لارسون: “إن طرق التهريب متكيفة وسلسة ، ولكن حتى الآن ، لم تكن هناك حاجة لأن تكون كذلك”. كانت الحكومات بطيئة بشكل ملحوظ في استنباط نهج شامل”.

في حين أن استيراد الفواكه والخضروات من بلد ما يمكن أن يوقف تهريب الكبتاغون من خلال الصناعة الزراعية ، فإن المهربين المحنكين لا يضعون كل بيضهم في سلة واحدة.

وقالت روز: “لقد كان الرمان بالأمس . سيكون مجففات ملابس أو أفران بيتزا غدًا”.

لهذا السبب، يبدو أن السياسات السعودية التي تحاول وقف تهريب الكبتاغون لا تتعلق بالكبتاغون على الإطلاق.

في غضون ذلك ، يتحمل لبنان العبء الاقتصادي والسياسي لنظام بيئي معقد في تهريب المخدرات .

وتواصل دول الخليج الاستعداد للحكومة السورية – على الرغم من تورطها في إنتاج المخدرات -. مما يدل على أن القضايا تتعلق بالاصطفاف السياسي للبنان ، بحسب غانم.

وقال غانم: “ما يفعله الخليج هو في الواقع إخبار اللبنانيين ، نحن نملك مفاتيح تعافيكم. نحن بحاجة إلى دبلوماسية نشطة تعيد وضع لبنان بطريقة مقبولة للمنطقة إذا كان لدينا اقتصاد. ازدهار.”