موعد مباراة ريال مدريد وشيريف والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف مانشستر سيتي ضيفه الثقيل فريق باريس سان جيرمان.مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” استاد الاتحاد”. في العاصمة البريطانية لندن.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة. العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، لكن عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت.

كما وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات .”beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

📸✈️ آخر التدريبات قبل السفر إلى مانشستر. 🏆 @ChampionsLeague pic.twitter.com/WztzJji244 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) November 22, 2021

وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة النارية والقوية بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات. “beIN Sports”، المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة كيلور نافاس.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: سيرخيو راموس، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

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تشكيلة فريق مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف. باريس سان جيرمان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إيديرسون دي مورايس.

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وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط. سيأتي كلاً من: كيفن دي بروين، فيرناندينو، جاك غريليش، أما في هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، بيرناردو سيلفا، فيران توريس، رياض محرز.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

كما ويتصدر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة .عن منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي .برصيد 8 نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)