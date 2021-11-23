معلومات جديدة عن اعتقال صدام حسين مئات البريطانيين إبان غزو الكويت

كشفت وزارة الخارجية البريطانية أن مئات الركاب البريطانيين كان من الممكن أن يتجنبوا اعتقالهم كرهائن من قبل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 1990، لو تم نقل مكالمة دبلوماسية بريطانية هامة إلى شركة الخطوط الجوية البريطانية وقتها.

ووفق تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن أوراقا جديدة تم الكشف عنها بموجب حكم العشرين عامًا، تظهر أن سفير بريطانيا في الكويت اتصل بالكاتب المناوب في وزارة الخارجية لتحذيره من أن الغزو العراقي للكويت كان جارياً.

ثم تم نقل الرسالة الى جميع السلطات المختصة وأجهزة المخابرات.لكن لم يتم نقل هذه الرسالة إلى الخطوط الجوية البريطانية.

وفي ذلك الوقت، كانت رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 في الجو متوجهة إلى التوقف في مطار الكويت (ترانزيت)، حيث كان من المقرر أن تسافر إلى وجهة أخرى في آسيا.

احتجاز مئات الركاب البريطانيين

وتابع التقرير أن قوات صدام حسين ألقت القبض على مئات الركاب البريطانيين وتفرق البعض في أنحاء العراق لاستخدامهم كدروع بشرية. بهدف منع الهجمات الصاروخية على منشآت عسكرية عراقية رئيسية.

واحتُجز بعضهم كرهائن لمدة تصل إلى خمسة أشهر.

تعرض بعض الركاب للعنف الجنسي أو شاهدوا مشاهد مروعة، وأصيب الكثير منهم باضطراب ما بعد الصدمة.وفق مزاعم الصحيفة

واعتذرت وزيرة الخارجية “ليز تروس”، عن الإخفاق حتى الآن في الإعلان عن المكالمة. وقالت إنها أعربت عن تعاطفها مع من تم أسرهم واحتجازهم.

لطالما كان هناك جدل حول سبب عدم إبلاغ الخطوط الجوية البريطانية بالخطر الذي ينطوي عليه السفر إلى الكويت.وفق الصحيفة

غالبًا ما ادعى بعض الركاب وطاقم الطائرة أن القوات الخاصة البريطانية كانت أيضًا على متن الرحلة.

وأن المملكة المتحدة كانت بحاجة ماسة إلى وصول الرحلة إلى الكويت. حتى يتمكنوا من التفرق وتقديم معلومات استخباراتية على الأرض حول الغزو.

وعالجت “تروس” ذلك من خلال تكرار الصيغة التي استخدمها الوزراء في عام 2007: “لم تسع الحكومة في ذلك الوقت لاستغلال الهروب بأي شكل من الأشكال بأي وسيلة كانت”.

يشرح المسؤولون الصيغة على أنها ضرورية حتى لا تنتهك قاعدة تمنع أي مناقشة وزارية للقوات البريطانية الخاصة.

ويوضح بيان “تروس” تفاصيل المحادثات التي جرت بين السفارة ولندن، مؤكدا أنه في المكالمة مع كاتب المناوبة، لم يكن واضحا ما إذا كان توغل محدود أو غزو واسع النطاق جاريًا.

الرهائن يرفضون اعتذار الحكومة

ووفق تقرير آخر نشر اليوم لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد رفض الرهائن البريطانيون الغاضبون الذين احتجزوا لأشهر بعد هبوط طائرتهم في الكويت خلال حرب الخليج اعتذارا من الحكومة. والتي زعمت أن محنتهم كانت نتيجة خطأ بريء.

اقرأ أيضاً: “الغارديان”: ما خطورة ترشح الإماراتي أحمد الريسي لرئاسة الإنتربول؟

واتهم الناجون، الذين احتجزهم نظام صدام حسين كرهائن في عام 1990 ، الحكومة بالتستر على الاستغلال العسكري لطائرة مدنية لتهريب ضباط المخابرات إلى داخل البلاد.

بينما يتذكر كل من الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة مجموعة غامضة من الرجال الذين نقلهم مسؤول عسكري بريطاني من الطائرة بمجرد هبوطها في الكويت.

عملاء عسكريين

لم يُشاهد الرجال مرة أخرى ويقول الناجون إنه “من المعروف” أن هؤلاء الرجال كانوا عملاء عسكريين تم نشرهم في الكويت. وهو ادعاء نفته الحكومة.

وكشفت وثائق صدرت حديثاً ، أن التحذير من دخول القوات العراقية إلى الكويت لم يمر على الخطوط الجوية البريطانية. رغم أن رحلة طيرانها كانت متوجهة إلى دولة الخليج.

وأصدرت وزيرة الخارجية “ليز تروس” اعتذارًا نيابة عن الحكومة اليوم ووصفت عدم الإبلاغ عن المخاطر بأنه “غير مقبول”.

وكجزء من بيانها الوزاري المكتوب، قالت “تروس” إن الملفات التي تم الإفراج عنها في الأرشيف الوطني لا تدعم المزاعم بأن الرحلة استخدمت كجزء من عملية عسكرية سرية.

وقالت “تروس” إن الملفات التي تم إصدارها اليوم تتفق مع بيان للوزراء في عام 2007 بأن “الحكومة في ذلك الوقت لم تحاول بأي شكل من الأشكال استغلال الرحلة بأي وسيلة كانت”.

لكن الناجين الذين كانوا على متن الطائرة واحتجزوا – بعضهم لمدة تصل إلى خمسة أشهر – وجهوا انتقادات للبيان وقالوا إنهم ما زالوا ينتظرون الإجابات.

وقال باري مانرز ، الراكب الذي احتجزه الجنود العراقيون كرهينة لمدة أربعة أشهر ونصف، إنه لم يقبل اعتذار الحكومة.

وتابع:”إنها كذبة أنا مذهول من أنهم ما زالوا يقولون هذا. يجب أن تكون الأدلة قابلة للدحض.”

كما قال :”إذا كانت الحكومة تستخدم الخطوط الجوية البريطانية كوسيلة نقل عسكرية بحكم الأمر الواقع. لتعترف بذلك.”

فيما ذكر مانرز ، البالغ من العمر 54 عامًا ، وهو عامل متقاعد ومنظف شواطئ. أنه يؤكد ما قاله الكثير من الناس عن هذه الحكومة، وربما جميع الحكومات، أنهم يكذبون.

قصة الرحلة الغامضة رقم 149

وعلى مدى سنوات لف الغموض هبوط رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 في الكويت خلال الغزو العراقي لها عام 1990. وسط مزاعم بأن الحكومة البريطانية استخدمت هذه الرحلة لأهداف أمنية. وانتهت بوقوع الطاقم والركاب في الأسر ومعاناتهم على مدى خمسة أشهر.

وقد غادرت رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 لندن مساء 1 أغسطس 1990 متجهة إلى آسيا على أن تتوقف ترانزيت في الكويت.

كما حطت الطائرة صباح 2 أغسطس، وكانت الطائرة الوحيدة التي تحط في مطار الكويت في ذلك الصباح. حيث حولت بقية الرحلات مساراتها.

وسبق أن قال أنتوني بايس ، العضو السابق في مجتمع المخابرات البريطانية الذي كان يعمل في الكويت في ذلك الوقت ، لـ”بي بي سي” إن “استغلال المخابرات العسكرية لرحلة الخطوط الجوية البريطانية 149 قد حدث بالفعل”.