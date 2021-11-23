لاميتا فرنجية تستعرض لياقتها على شرفة منزلها برقصة عجيبة! “فيديو”

أثارت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، جدلاً واسعاً بطريقة استعراض لياقتها البدنية.

رقصة الأخطبوط

وظهرت لاميتا بفيديو نشرته عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترقص على شرفة منزلها في دبي بفستان أسود أشبه بقميص النوم.

وأدت لاميتا حركات غريبة لتستعرض لياقتها، كاشفةً عن جسدها بالفستان الأسود ذو الفتحة الجانبية الكبيرة.

وتعرضت لاميتا لانتقادات واسعة، وسخرية من طريقة رقصها.

سخرية وانتقادات

وجاء في التعليقات: ” رقصة الأخطبوط الممغوص”.

وكتب آخر: ” رقصة زحلقني وشوف ما أسخفني”.

وتذكرت أخرى نفسها أثناء تنظيف المنزل ساخرة: ” حركاتي لما امسح الارضيه “.

وسخرت أخرى أيضاً بالتعقيب: ” ضروري تشوف دكتور مسالك بولية لانو عندها بواسير وحالتها شديدة الله يشفيها “.

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واتهمها آخر بمحاولة تصدر التريند وكتب: “مش عارفة شو بدها تعمل لتصير ترند و ترجع عالساحة، لما يكون المحتوى صفر هيك بتكون النتيجة”.

(عدنا إلى المدينة)

وقبل أسابيع وثقت لاميتا عودتها إلى دبي بصورة جريئة جداً.

ونشرت لاميتا فرنجية صورتها عبر (انستجرام)، وهي تقف على شرفة شفافة وخلفها برج خليفة في داون تاون بدبي.

كما ظهرت لاميتا وهي ترتدي بكيني من قطعتين فقط، باللون البرتقالي، وبدت كأنها لا ترتدي شيئاً.

وتركت عارضة الأزياء شعرها منسدلاً، وارتدت نظارات شمسية، وكانت تمسك بمشروب في يدها.

وعقبت لاميتا: (عدنا إلى المدينة).

شوارع المدينة مدارج حقيقية

وقبل ذلك بأيام، استعرضت لاميتا جسدها بملابس رياضية ضيقة في وسط أحد شوارع دبي.

ونشرت لاميتا مجموعة صور وهي ترتدي شورت ليجن، مع تيشرت بأكمام ونصف بطن، باللون الفسفوري.

وظهرت لاميتا وهي تقطع الشارع، وتغطي وجهها بيدها من الشمس، معتمدة تسريحة ذيل الفرس والظفيرة.

شتاء من أعلى وهوت شورت من أسفل

وعلقت لاميتا على صورها بالقول: (شوارع المدينة هي المدارج الحقيقية!).

كما نشرت لاميتا صورتين ظهرت فيهما بتوب نصف بطن.

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واستكملت اطلالتها ببنطال ضيق من نفس القماشة وبنفس اللون النيود اللامع.

واعتمدت لاميتا تسريحة ذيل الفرس مستكملةً إطلالتها المثيرة بحذاء بنقشة التايجر.

وأرفقت لاميتا فرنجية الصورة بتعليق غامض قالت فيه: (إذا لم يشعل روحك على النار فلا يستحق الحرق).

(المصدر: وطن – انستجرام)