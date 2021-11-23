رونالدو يقود مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال من ميدان فياريال

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الثمن النهائي. من دوري أبطال أوروبا، بهدفين نظيفين دون رد على مضيفه فياريال الإسباني في مباراة القوة والإثارة بين كلا المنافسين على ملعب الأخير ” لا سيراميكا”.

مانشستر يونايتد والهدفين النظيفين

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في شباك المستضيف فياريال في الدقيقة ال78، سجله بطريقة رائعة على يمين حارس من خطأ ارتكبه حارس المرمى في تمرير الكرة.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال90. عن طريق جيدون سانشو سدده اللاعب بقوة داخل شباك المرمى بعد هجمة مرتدة سريعة قادها الدون رونالدو، لتنتهي المباراة بفوز فريق مانشستر يونايتد على فياريال بهدفين نظيفين دون مقابل، وشهد اللقاء القوة والسيطرة بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث المباراة، مع إهدارهما العديد من الفرص القاتلة في هز شباك المرمى.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ولعب المدرب الجديد المؤقت مايكل كاريك. بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف فياريال، حيث تواجد في حراسة دافيد دي خيا.

العلامة الكاملة خارج الديار وصدارة المجموعة ✅#يونايتد | #دوري_الأبطال — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 23, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، خوان ماتا، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق. كلاً من اللاعبين: جيدون سانشو، ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.

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تشكيلة فريق فياريال

ودخل المدرب أوناي إمري في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف مانشستر يونايتد، فقد كان في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

#UCL | 0-2 ⏱ 90' | Final en el Estadio de la Cerámica. pic.twitter.com/KLjWGU9ynE — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 23, 2021

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: خوان فويث، عيسى ماندي، بيرفس إستوبينان، وفي خط الوسط جاء كلاً من: ألفونسو بيدرازا، يريمي بينو، داني باريخو، مانو تريغيروس، أما في هجوم الفريق تواجد كلاً من: جيرارد مورينو، باو توريس، بولاي ديا.

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ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط. في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، كما وتجمد الفريق المنافس فياريال رصيد عند 7 نقاط، في منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)