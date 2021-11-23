رونالدو يقود مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال من ميدان فياريال - وطن يغرد خارج السرب
احتفال رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد بعد تسجيل هدف في فياريال
احتفال رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد بعد تسجيل هدف في فياريال
Videoرياضة

رونالدو يقود مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال من ميدان فياريال

أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في المباراة ال5 على التوالي

كتب فارس أبو شيحة
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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الثمن النهائي. من دوري أبطال أوروبا، بهدفين نظيفين دون رد على مضيفه فياريال الإسباني في مباراة القوة والإثارة بين كلا المنافسين على ملعب الأخير ” لا سيراميكا”.

مانشستر يونايتد والهدفين النظيفين

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول في شباك المستضيف فياريال في الدقيقة ال78، سجله بطريقة رائعة على يمين حارس من خطأ ارتكبه حارس المرمى في تمرير الكرة.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال90. عن طريق جيدون سانشو سدده اللاعب بقوة داخل شباك المرمى بعد هجمة مرتدة سريعة قادها الدون رونالدو، لتنتهي المباراة بفوز فريق مانشستر يونايتد على فياريال بهدفين نظيفين دون مقابل، وشهد اللقاء القوة والسيطرة بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث المباراة، مع إهدارهما العديد من الفرص القاتلة في هز شباك المرمى.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ولعب المدرب الجديد المؤقت مايكل كاريك. بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف فياريال، حيث تواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، خوان ماتا، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق. كلاً من اللاعبين: جيدون سانشو، ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.

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تشكيلة فريق فياريال

ودخل المدرب أوناي إمري في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف مانشستر يونايتد، فقد كان في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: خوان فويث، عيسى ماندي، بيرفس إستوبينان، وفي خط الوسط جاء كلاً من: ألفونسو بيدرازا، يريمي بينو، داني باريخو، مانو تريغيروس، أما في هجوم الفريق تواجد كلاً من: جيرارد مورينو، باو توريس، بولاي ديا.

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ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط. في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، كما وتجمد الفريق المنافس فياريال رصيد عند 7 نقاط، في منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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