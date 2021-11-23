تشيلسي يقسو على يوفنتوس بهزيمة ثقيلة في أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق تشيلسي الفوز على منافسه الضيف. يوفنتوس برباعية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” ستامفورد بريدج”.

تشيلسي والرباعية النظيفة

وسجل فريق تشيلسي “البلوز” الهدف الأول في الدقيقة ال25 عن طريق تريفوه تشالوباه بتسديدة قوية. سددها بقوة في شباك مرمى يوفنتوس ” السيدة العجوز”، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال55 عن طريق رييس جيمس في هجمة مرتدة سريعة سجلها .بقوة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال58 أحرز اللاعب كالوم أودوي الهدف الثالث بتسديدة قوية سكنت في شباك. مرمى الضيف يوفنتوس، فيما جاء الهدف الرابع الحاسم في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل عن طريق تيمو فيرنر، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي برباعية نظيفة دون رد.

وشهدت المباراة القوة والسيطرة من قبل فريق أصحاب الأرض تشيلسي على مجريات أحداث اللقاء .وممارسة الضغط على لاعبي فريق السيدة العجوز الإيطالي الذي قدم المستوى المتواضع مع قلة الفرص في الوصول إلى شباك مرمى البلوز.

تشكيلة فريق تشيلسي

ودخل المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف يوفنتوس، حيث تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في خط الدفاع جاء كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما تواجد في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو.

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كما وآتى في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من اللاعبين، تيمو فيرنر، هودسون أودوي، حكيم زياش، بينما غاب عن المباراة البلجيكي روميلو لوكاكو عن المباراة بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ولعب المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف تشيلسي، حيث كان في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق آتى كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

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ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

كما ورفع فريق تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، متساويًا بعدد النقاط مع منافسه فريق يوفنتوس بنفس الرصيد من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن + تويتر)