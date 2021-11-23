بلقيس فتحي تستفز جمهورها بالرقص على أغاني المهرجانات وسط الشارع! “فيديو”

أثارت الفنانة الإماراتية، يمنية الأصل بلقيس فتحي، جدلاً واسعاً بأدائها وصلة رقص في وسط الشارع.

أغنية “ويجز”

وظهرت بلقيس فتحي بفيديو نشرته بنفسها عبر “انستجرام”، وهي ترقص في أحد شوارع القاهرة على أغنية مهرجانات شعبية.

وعقبت بلقيس على المقطع: ” اغنية ويجز دي بتمثلني بسسس”.

وتعرضت بلقيس لهجوم وانتقادات متابعيها الذين اتهموها بالتناقض وذكروها بتصريحها حول الرقص.

حيث قالت بلقيس فتحي أثناء حلولها ضيفة على برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة الدندراوي إن رقص الفنانة الخليجية على المسرح غير مقبول نوعاً ما.

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وتابعت الفنانة حينها: “التمايل البسيط مع الموسيقى ليس خطأ لكن الإسفاف الزائد غير مقبول”.

اتهام بالتناقض

وجاء في التعليقات على مقطع رقص بلقيس: ” شكد متناقضة مستشرفة مانسينا موقفها من المغدوره اسراء غريب الله يرحمها”.

وكتب آخر: ” هاذا الاستشراف بس هيا حلال عليها ترقص مع محمد رمضان وغيرو وتغني بس إسراء عيب خطيبها كيف الله يرحمها”.

ورأت أخرى أن انفصال بلقيس عن زوجها سبباً في تصرفاتها، وكتبت: ” الوحدة بس تنفصل بتنهبل صدقيني”.

ووجهت لها أخرى نصيحة مُحب قائلة: ” بلقيس انا وربي احبك بس في اشياء تسويها انتي ماتليق فيك انتي ارقى منها”.

رقصة مع محمد رمضان

وسبق أن أثارت الفنانة صاحبة الأصول اليمنية جدلاً واسعاً، بعد نشرها، فيديو رقص مع الفنان المصري محمد رمضان. خلال تواجدها في الساحل الشمالي بمصر .

وظهرت بلقيس في حينها وهي ترقص مع محمد رمضان على أنغام أغنيته “ثابت“.

#عرب_وود | بلقيس ترقص مع محمد رمضان على "ثابت" خلال تواجدهما بالساحل الشمالي. pic.twitter.com/Jj62zvjZb4 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 19, 2021

متلازمة الكوخ

وفي سياق آخر، كشفت بلقيس أنها أصيبت بـ(متلازمة الكوخ) بعد ظروف وباء كورونا. ما جعلها تعيش لحظات عصيبة، وواجهت صعوبة فى الاندماج مرة أخرى مع المجتمع.

وأشارت الفنانة إلى أن أعراض (متلازمة الكوخ) تتمثل في الاكتئاب والقلق والعزلة وعدم الانتظام في الأكل والشعور بالنوم والرغبة في عدم الاستيقاظ من النوم.

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وتحدثت بلقيس في لقاءها في برنامج (معكم)، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.عن بداية اكتشاف موهبتها في الغناء.

وقالت: (بدأت مع والدي، كان بيجيب العود وأغني معاه).

وحول تخليها عن كلية الطب بعد التحاقها بها بعد الثانوية العامة، قالت المطربة اليمنية: (حصلت على 95% فى الثانوية العامة بالإمارات. ودخلت كلية طب قصر العينى فى مصر).

وتابعت: (لما دخلت الكلية وشفت التشريح قلت مش ممكن أكمل الكلام ده، وبالفعل لم أكمل الدراسة فى الكلية).

وتحدثت بلقيس عن محتواها في السوشيال ميديا قائلة: (أفضل أن أكون صديقة العائلات لأني أعرف جيدا مسئولية أني أدخل البيوت).

(المصدر: وطن – انستجرام)