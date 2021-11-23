اليوتيوبر العراقي حمودي المولى ​ينهي حياته بطريقة بشعة والسبب صادم! - وطن يغرد خارج السرب
انتحار اليوتيوبر العراقي حمودي المولى
انتحار اليوتيوبر العراقي حمودي المولى بسبب زواج حبيبته وفق ما ذكر نشطاء
Imageحياتنا

اليوتيوبر العراقي حمودي المولى ​ينهي حياته بطريقة بشعة والسبب صادم!

كتب باسل النجار
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سادت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة جدل واسعة، عقب تداول خبر يفيد بانتحار اليوتيوبر العراقي حمودي المولى.

وما أحزن النشطاء وأثار الجدل هو أن حمودي المولى، الذي يبلغ من العمر 18 عاما أنهى حياته بنفسه، حيث أقدم على الانتحار شنقا.

والسبب كما ذكر ناشطون ومواقع عراقية هو أن حبيبته تزوجت.

وأنهى اليوتيوبر العراقي حياته بحبل ملتف حول عنقه في منزله بقضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، ليصبح أحدث ضحية لتزايد حالات الانتحار في مدينته الناصرية، وفي العراق بصورة عامة.

ردود فعل 

وأثار خبر انتحار حمودي المولى، ردود أفعال كثيرة بين النشطاء وكتب أحدهم:”انتحار شاب عراقي اليوم بسبب زواج حبيبته. الافراط في كل شي انعكاسه عليك لايرحم اعط كل شي القليل واحتفظ بالباقي لنفسك.”

فيما كتب محمد الجبوري:”الناصرية تفقد أحد ثوار تشرين وساحة الحبوبي صاحب الصوت الجميل حمودي المولى. صاحب قصيدة (هاي هاي الناصرية نموت عشرة نموت مية)”.

ودون عبدالله البياتي:”يله ويكلك النسوان ميلعبن بمشاعر الشباب.. الاهم من هذا المجتمع الى اين؟ الإيمان بالله وين؟”

ونقلت وسائل إعلام عراقية تصريحات عن علي السعيدي، الذي وصف نفسه بأنه صديق للراحل.

وقال السعيدي في تصريحاته تلك إن حمودي المولى “انتحر نتيجة لضغط نفسي كبير”.

وأضاف: “لم نشعر بشيء في تصرفاته يشير إلى أنه سيقدم على هذا الفعل، لكننا كنا نعرف أنه متأثر عاطفيا بفقد حبيبته”.

وعرف المولى، 18 عاما، بفيديوهاته الغنائية المرحة على يوتيوب.

حيث يؤدي الأغاني العاطفية الخفيفة من دون موسيقى، بين أصدقائه، ويختمها عادة بضحكة واسعة.

كما اشتهر المولى إلى درجة أن قناة BBC البريطانية نشرت تقريرا تلفزيونيا عنه سابقا.

ارتفاع عدد حالات الانتحار في الناصرية

وتزداد حالات أو محاولات الانتحار في مدينة الناصرية (محافظة ذي قار) بشكل كبير مؤخرا.

حيث حاولت فتاة، الاثنين، سحب سلاح كان يحمله ضيف في منزلها لقتل نفسها، قبل أن يتمكن أهلها من انتزاعه منها بصعوبة.

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وسجلت الشرطة العراقية محاولتي انتحار في يوم واحد في المدينة في العاشر من نوفمبر الحالي.

كما انتحر شرطي بسبب “الديون” قبلها بأيام.

بينما بلغ مجمل حالات أو محاولات الانتحار في هذه المدينة في نوفمبر الحالي ما بين 10 إلى 12 حالة مسجلة.

(المصدر: وطن – تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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