اليوتيوبر العراقي حمودي المولى ​ينهي حياته بطريقة بشعة والسبب صادم!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة جدل واسعة، عقب تداول خبر يفيد بانتحار اليوتيوبر العراقي حمودي المولى.

وما أحزن النشطاء وأثار الجدل هو أن حمودي المولى، الذي يبلغ من العمر 18 عاما أنهى حياته بنفسه، حيث أقدم على الانتحار شنقا.

انتحار اليوتيوبر العراقي حمودي المولى شنقاً في منزله بمحافظة ذي قار.. pic.twitter.com/gSZWrQ7ueu — Basra Today | البصرة اليوم (@basratoday__1) November 23, 2021

والسبب كما ذكر ناشطون ومواقع عراقية هو أن حبيبته تزوجت.

وأنهى اليوتيوبر العراقي حياته بحبل ملتف حول عنقه في منزله بقضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، ليصبح أحدث ضحية لتزايد حالات الانتحار في مدينته الناصرية، وفي العراق بصورة عامة.

🔴 النــــاصرية تـــودع

احد احباب تشرين صــــاحب

الصـــوت الجميـــل حمـــودي المــــولى

الى رحمة الله #الفاتحة pic.twitter.com/ifYlyQsTvg — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) November 23, 2021

ردود فعل

وأثار خبر انتحار حمودي المولى، ردود أفعال كثيرة بين النشطاء وكتب أحدهم:”انتحار شاب عراقي اليوم بسبب زواج حبيبته. الافراط في كل شي انعكاسه عليك لايرحم اعط كل شي القليل واحتفظ بالباقي لنفسك.”

انتحار شاب عراقي اليوم بسبب زواج حبيبته !!

الافراط في كل شي انعكاسه عليك لايرحم

اعط كل شي القليل واحتفظ بالباقي لنفسك#حمودي_المولي pic.twitter.com/ce2qPzhP3V — 🇸🇦 ✰ SAMI OMAR (@SAMIOMAR_0) November 23, 2021

فيما كتب محمد الجبوري:”الناصرية تفقد أحد ثوار تشرين وساحة الحبوبي صاحب الصوت الجميل حمودي المولى. صاحب قصيدة (هاي هاي الناصرية نموت عشرة نموت مية)”.

#الناصرية تفقد احد ثوار تشرين وساحة الحبوبي صاحب الصوت الجميل حمودي المولى. صاحب قصيدة (هاي هاي الناصرية نموت عشرة نموت مية) الرحمه والخلود ياحبيبي 💔💔 — محمد الجبوري Mohameed aljburi (@lionlraqOctober) November 23, 2021

ودون عبدالله البياتي:”يله ويكلك النسوان ميلعبن بمشاعر الشباب.. الاهم من هذا المجتمع الى اين؟ الإيمان بالله وين؟”

بسبب زواج حبيبته…

انتحار اليوتيوبر حمودي المولى 18 عاماً، شنقا داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ في ذي قار.. يله ويكلك النسوان ميلعبن بمشاعر الشباب..

الاهم من هذا المجتمع الى اين ؟

الإيمان بالله وين؟#ادعم_حسابي لتكتمل عندك الصورة pic.twitter.com/fkX2WpwsXh — ABDULLAH AL_BAYATI (@AbdallahAlbayat) November 23, 2021

ونقلت وسائل إعلام عراقية تصريحات عن علي السعيدي، الذي وصف نفسه بأنه صديق للراحل.

وقال السعيدي في تصريحاته تلك إن حمودي المولى “انتحر نتيجة لضغط نفسي كبير”.

صاحب صوت الثورة انتقل الى رحمة الله 💔🇮🇶

حمودي المولى في ذمة الله 💔 سبب الموت انتحار 😥💔 pic.twitter.com/lWsgXl0pOr — Noor Khalil (@noorkh2021) November 23, 2021

وأضاف: “لم نشعر بشيء في تصرفاته يشير إلى أنه سيقدم على هذا الفعل، لكننا كنا نعرف أنه متأثر عاطفيا بفقد حبيبته”.

وعرف المولى، 18 عاما، بفيديوهاته الغنائية المرحة على يوتيوب.

حدث قبل ساعات أنتحـ ـار الشاب الثائر حمودي المولى في محافظة ذي قار💔 pic.twitter.com/Hjm1nbPHfU — طـــوقَ🥑 (@20zji) November 23, 2021

حيث يؤدي الأغاني العاطفية الخفيفة من دون موسيقى، بين أصدقائه، ويختمها عادة بضحكة واسعة.

كما اشتهر المولى إلى درجة أن قناة BBC البريطانية نشرت تقريرا تلفزيونيا عنه سابقا.

ارتفاع عدد حالات الانتحار في الناصرية

وتزداد حالات أو محاولات الانتحار في مدينة الناصرية (محافظة ذي قار) بشكل كبير مؤخرا.

حيث حاولت فتاة، الاثنين، سحب سلاح كان يحمله ضيف في منزلها لقتل نفسها، قبل أن يتمكن أهلها من انتزاعه منها بصعوبة.

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وسجلت الشرطة العراقية محاولتي انتحار في يوم واحد في المدينة في العاشر من نوفمبر الحالي.

كما انتحر شرطي بسبب “الديون” قبلها بأيام.

بينما بلغ مجمل حالات أو محاولات الانتحار في هذه المدينة في نوفمبر الحالي ما بين 10 إلى 12 حالة مسجلة.