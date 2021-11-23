الهلال السعودي يتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه (شاهد)

توج فريق الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز النظيف على منافسه. الضيف بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية المثيرة. التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد فهد الدولي”.

هدفي الهلال السعودي في شباك بوهانغ

وأحرز فريق الهلال السعودي ” الزعيم” أولى أهداف اللقاء في شباك الضيف. بوهانغ ستيلرز، في الدقيقة الأولى مع انطلاق صافرة بدء المباراة بهدف عالمي سدده .اللاعب ناصر الدوسري من خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة على يمين حارس مرمى بوهانغ الكوري.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال63. عن طريق موسى ماريجا في هجمة مرتدة سريعة، سجلها اللاعب بقوة على يمين شباك المرمى من عرضية جميلة، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ” الزعيم الآسيوي”، على بوهانغ الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين دون رد.

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وتوج فريق الهلال السعودي للمرة الرابعة في تاريخ مسيرته الكروية. بطلاً لدوري أبطال آسيا، كما ورفع عدد ألقابه القارية إلى 8 بطولات حتى الآن.

تشكيلة فريق الهلال السعودي

ودخل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في تشكيلة أساسية. أمام منافسه الضيف ستيلرز الكوري، كما وتواجد في حراسة المرمى عبدالله المعيوف.

🏆كبير القارة يحقّق بطولته الآسيوية الثامنة، ودوري أبطال آسيا الرابع والذهب الثالث والستون.. مبروووووك 💙#الهلال_كبير_آسيا pic.twitter.com/rvDigE5OhS — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 23, 2021

كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من: جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، بينما في وسط الفريق .آتى كلاً من اللاعبين، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، سلمان الفرج، أندريه كاريو.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، بافيتيمبي غوميز، موسى ماريجا، صالح الشهري.

تشكيلة فريق ستيلرز الكوري

ولعب المدرب الكوري الجنوبي كيم جي دونج في تشكيلة أساسية أمام المستضيف الهلال السعودي، فقد كان في حراسة المرمى كانغ هيون مو.

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كما وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: أليكس غرانت، كانغ سانغ وو، شين كوانغ هون، لكن في وسط الفرق جاء كلاً من: سونغ مو لي، ماريو كفيزيتش، جين هو شين، لي سو بن.

فيديو فرحة و احتفال جماهير الهلال السعودي في المدرجات خلال تتويج فريقهم بطلًا للقارة. pic.twitter.com/1BUX6pGfHu — كرة القدم الآسيوية (@ChampionsAsia) November 23, 2021

أما في هجوم الفريق تواجد في التشكيلة كلاً من اللاعبين، مانويل بالاسيوس، ليم سانغ هيوب، بوريس تاشتشي.

(المصدر: وطن + تويتر)