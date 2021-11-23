الهلال السعودي يتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه (شاهد) - وطن يغرد خارج السرب
الهلال السعودي والتتوج بطلاً لقارة آسيا للمرة الرابعة في تاريخه
الهلال السعودي والتتوج بطلاً لقارة آسيا للمرة الرابعة في تاريخه
Videoرياضة

الهلال السعودي يتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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توج فريق الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز النظيف على منافسه. الضيف بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية المثيرة. التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد فهد الدولي”.

هدفي الهلال السعودي في شباك بوهانغ

وأحرز فريق الهلال السعودي ” الزعيم” أولى أهداف اللقاء في شباك الضيف. بوهانغ ستيلرز، في الدقيقة الأولى مع انطلاق صافرة بدء المباراة بهدف عالمي سدده .اللاعب ناصر الدوسري من خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة على يمين حارس مرمى بوهانغ الكوري.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال63. عن طريق موسى ماريجا في هجمة مرتدة سريعة، سجلها اللاعب بقوة على يمين شباك المرمى من عرضية جميلة، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ” الزعيم الآسيوي”، على بوهانغ الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين دون رد.

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وتوج فريق الهلال السعودي للمرة الرابعة في تاريخ مسيرته الكروية. بطلاً لدوري أبطال آسيا، كما ورفع عدد ألقابه القارية إلى 8 بطولات حتى الآن.

تشكيلة فريق الهلال السعودي

ودخل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في تشكيلة أساسية. أمام منافسه الضيف ستيلرز الكوري، كما وتواجد في حراسة المرمى عبدالله المعيوف.

كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من: جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، بينما في وسط الفريق .آتى كلاً من اللاعبين، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، سلمان الفرج، أندريه كاريو.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، بافيتيمبي غوميز، موسى ماريجا، صالح الشهري.

تشكيلة فريق ستيلرز الكوري

ولعب المدرب الكوري الجنوبي كيم جي دونج في تشكيلة أساسية أمام المستضيف الهلال السعودي، فقد كان في حراسة المرمى كانغ هيون مو.

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كما وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: أليكس غرانت، كانغ سانغ وو، شين كوانغ هون، لكن في وسط الفرق جاء كلاً من: سونغ مو لي، ماريو كفيزيتش، جين هو شين، لي سو بن.

أما في هجوم الفريق تواجد في التشكيلة كلاً من اللاعبين، مانويل بالاسيوس، ليم سانغ هيوب، بوريس تاشتشي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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