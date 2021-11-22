وفاة الناشط القطري “حسايف” بعد رحلته حول العالم للترويج لمونديال قطر

توشح موقع التدوين المصغر “تويتر” في قطر والخليج بالسواد حزنا على وفاة الرحالة القطري علي بن محمد المري المشهور باسم “حسايف”.

ودشن الناشطون على موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” #حسايف_في_ذمة_الله”، للترحم عليه وتعداد مناقبه وجعمه لبلده، خاصة وأنه كان في رحلة طويلة للترويج لاستضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط.

جاب ثلاث قارات ترويجًا لمونديال قطر و رفع علم قطر 🇶🇦 وأنتقل اليوم الى جوار ربه في نفس اليوم الذي بدأ العد التنازلي لكأس العالم دعواتكم له بالمغفرة والرحمة 🤲🏻 #حسايف_في_ذمه_الله | #مرسال_قطر pic.twitter.com/dX6lYPMF5q — مرسال قطر (@Marsalqatar) November 21, 2021

وتناقل رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو للرحالة القطري وهو يستعرض سيارته التي كتب عليها: “الهزيمة للشجعان فقط الجبناء لا يخوضون المعارك أصلًا”.

وقال إنه بدأ رحلته من قطر بعد عيد الفطر المبارك، الذي حلّ في الرابع من يونيو المنصرم، وانطلق منها إلى إيران ثم أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وصولًا إلى تركيا.

وأوضح في الفيديو المنشور أنه بعد محطة تركيا انطلق عابرًا دول بلغاريا ورومانيا واليونان وألبانيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا وهنغاريا وأوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا وليتوانيا وروسيا، ثم سافر إلى بولندا وألمانيا والدانمارك والسويد والنرويج وهولندا.

🎥💔 | إنت بروحك؟

– معي الله سبحانه♥️ – مقطع مؤثر للراحل علي محمد المري "الرحّالة حسايف" أثناء قيامه عام 2019 بجولة في 3 قارات حول العالم 🌍 للترويج لمونديال #قطر2022 🇶🇦🏆⚽️#حسايف_في_ذمة_الله#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/nn6jwaSFPB — نديب قطر (@NadeebQa) November 21, 2021

آخر “سناب” لـ”حسايف”

وأشار عدد من المغردين الى أن “حسايف” تعرض لوعكة طبية قبل أيام أدخلته المستشفى، وهو ما وثقه الراحل في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق “سناب شات” خلال تواجده في مستشفى حمد العام في العاصمة القطرية الدوحة يرجو من متابعيه الدعاء له.

آخر سناب للمرحوم علي المري ( حسايف ) يطلب منكم الدعاء له فلا تبخلوا عليه بخالص الدعاء اللهم أغفر له وارحمه وثبته عند السؤال

اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه

اللهم اكرم نزله واسكنه الفردوس الأعلى .#حسايف_في_ذمة_الله #حسايف_في_ذمة_الله pic.twitter.com/8CHfWk4XWa — NawaF | نواف🇶🇦 (@nawaf_doha) November 21, 2021

ويبدو أن الحالة الصحية للرحالة القطري “حسايف” تدهورت مؤخرًا. حيث ذكر مغردون بأنه كان يعاني من مرض القلب منذ زمن وتدهورت حالته حتى فارق الحياة مساء الأحد.

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وفور الإعلان عن وفاته، تسابق العديد من الإعلاميين والكتاب القطريين لنعيه عبر موقع “تويتر”.

وقال الإعلامي القطري “جاسم السلمان”: “انتقل إلى رحمة الله الليلة الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي علي محمد المري “حسايف”. الله يرحمه ويصبر أهله ومحبيه”.

انتقل إلى رحمة الله الليلة الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي علي محمد المري "حسايف" الله يرحمه ويصبر أهله ومحبيه #حسايف_في_ذمة_الله pic.twitter.com/9QzAc16pT8 — جاسم سلمان (@jassimsalman) November 21, 2021

من جانبه، نعى الإعلام “خالد جاسم” الرحالة “حسايف” قائلا:” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة ، انا لله وانا إليه راجعون.”

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة ،

انا لله وانا إليه راجعون. #حسايف_في_ذمه_الله pic.twitter.com/9bkHGfdKXZ — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 21, 2021

وقال “عبدالله الوذين” في نعيه:” رحم الله علي بن محمد آل عديل المري وأسكنه فسيح جناته. طيب القلب ونقي السريرة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما لاعب المنتخب القطري السابق “عادل الدهيم” فغرد مترحما ومستذكرا مناقب “حسايف” بالقول:” حسن الخُلق وطيب المَعْشر يُفقد إذا غاب عن دنيانا. رحم الله الأخ علي حسايف. وجعله منعماً في الفردوس الأعلى .”.

حسن الخُلق وطيب المَعْشر يُفقد إذا غاب عن دنيانا..

رحم الله الأخ علي " حسايف " وجعله منعماً في الفردوس الأعلى .#حسايف_في_ذمة_الله — عادل لامي الدهيِّم (@LAmy_7) November 22, 2021

وستقام صلاة الجنازة على “حسايف” بعد صلاة العصر اليوم الأثنين، في مقبرة مسيمير.