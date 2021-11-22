ماذا يخبئ المستقبل للتمويل الإسلامي؟

من المتوقع أن تنمو صناعة التمويل الإسلامي بنسبة تتراوح بين 10 و 12 % خلال عامي 2021 و 2022. حسب ما أصدره تقرير لـ “Oxford Business Group”.

تحدي مزدوج

نقلت مجلة “أتلايار” الإسبانية عن تقرير لـ Oxford Business Group، أن قطاع التمويل الإسلامي حقق أداءً قويًا هذا العام. بعد أن حافظ على مرونته في عام 2020. حيث تجتمع البيئة الاقتصادية المحسنة وزيادة عدد المشاريع الكبيرة وزيادة التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة لدفع الطلب.

وعلى الرغم من التحدي المزدوج المتمثل في محاربة جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أن أصول القطاع نمت بنسبة 10.6% العام الماضي، وفقًا لوكالة التصنيف العالمية S&P.

على الرغم من أن هذا كان أقل من معدل النمو البالغ 17.3 % المسجل في عام 2019 ، إلا أنه كان أداءً قويًا في ضوء الركود العالمي. حيث أشار الكثيرون إلى أن النمو الإيجابي للقطاع كان علامة على إمكاناته المستقبلية القوية.

تعافي اقتصادي

على هذا الأساس، توقعت مؤشرات “S&P” أن الصناعة المالية الإسلامية العالمية ستنمو بنسبة تتراوح بين 10 و 12 %سنويا سنويًا خلال عامي 2021 و 2022.

ذات المصادر تؤكد على أن هذا التوقع الإيجابي، يعتمد إلى حد كبير على التعافي الاقتصادي المتوقع في الأسواق الإسلامية الرئيسية. في الخليج وجنوب شرق آسيا. مدفوعًا بنشر مشاريع البنية التحتية الكبيرة في دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر.

كذلك زيادة انبعاثات الصكوك (السندات الإسلامية)، التي تتوقع S&P أن تصل قيمتها إلى حوالي 140 إلى 155 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 139.8 مليار دولار في عام 2020.

في الواقع، شهد بعض المقرضين الأفراد نموًا أكثر إثارة، حيث حقق مصرف الإمارات الإسلامي ومقره دبي، نموًا بنسبة 358 % على أساس سنوي في صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

يزيد التمويل الإسلامي من حصة السوق

ربما ليس من المستغرب أن يُترجم النمو المستمر للتمويل الإسلامي، إلى بروز أكبر في الأسواق المالية العالمية. ولا سيما في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

على سبيل المثال، في مجلس التعاون الخليجي، أكبر سوق مالي إسلامي في العالم بلغت حدود حصته العالمية حوالي 45 %.

فضلا عن ذلك، نمت أصول البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كنسبة من إجمالي أصول البنوك بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

في السعودية، ارتفعت الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من 29 % فقط من إجمالي أصول البنوك في 2018 إلى 50.6 % في 2020.

بينما ارتفعت الأرقام في الكويت من 37.9 % إلى 42.5 % وفي قطر من 19.7 % إلى 26.6 %.

اقرأ أيضا: أردوغان يعارض الفائدة .. إليكم أسباب انهيار الليرة التركية

أما بالنسبة لماليزيا، كثالث أكبر سوق مالي إسلامي في العالم، ارتفعت حصة التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية من 22.8 % إلى 30.1 % خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه ليس عالميا، حيث تشهد أصول البنوك الإسلامية في الإمارات انخفاضًا طفيفًا من حيث حصتها من إجمالي الأصول. مع ارتفاع الأرقام المقابلة في البحرين وسلطنة عمان بهامش ضئيل.

زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ

أدت هذه الزيادة في قيمة الأصول وحصة السوق بطبيعة الحال إلى دفع العديد من المؤسسات المصرفية السائدة إلى تحويل اهتمامها إلى التمويل الإسلامي.

وبالتزامن مع اتجاه أوسع لعمليات الاندماج والاستحواذ في الخليج، سعت العديد من المؤسسات الرئيسية إلى الشراء أو الاندماج مع البنوك الإسلامية في السنوات الأخيرة.

على سبيل المثال، وبتاريخ 1 مايو 2019، تمّ اكتمال عملية الاندماج بين كلٍّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني. واستحواذ الكيان المُدمج على مصرف الهلال، الذي يواصل بدوره مزاولة نشاطه كوحدةٍ منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية. وسيحتفظ بإسمه وعلامته التجارية الحاليين ضمن المجموعة.

وقد ساهمت الصفقة في تعزيز مكانة بنك أبوظبي التجاري، ليصبح ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في دولة الإمارات.

نشاط الاندماج والاستحواذ

وتبلغ قيمة أصول المجموعة الإجمالية 423 مليار درهم وفقاً للبيانات المالية الأولية، التي صدرت في 31 ديسمبر 2018. كما تبلغ قاعدة عملائها حوالي مليون عميل.

في سياق متصل، استمر نشاط الاندماج والاستحواذ في عام 2020. حيث استحوذ بنك البحرين الوطني (NBB) على حصة 78.8 %، من بنك البحرين الإسلامي (BisB) التجاري. الذي يتخذ من المنامة مقراً له في يناير الماضي.

بينما أنهى مصرف الريان القطري في نفس الشهر عملية اندماج مع شركة البنك الخليجي التجاري. الذي أنشأ ثاني أكبر بنك في قطر وواحد من أكبر المجموعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة.

وفي الوقت ذاته، في يوليو من العام الماضي، أكمل بنك عمان العربي الاستحواذ على المؤسسة الشريكة لسلطنة عمان، بنك العز الإسلامي.

وفي هذا الشأن، صرّح ياسر الشريفي، مدير إستراتيجية المجموعة في بنك البحرين الوطني، لـ Oxford Business Group. أنه “على المستوى الاستراتيجي، يوفر دمج البنوك التقليدية والإسلامية ميزانيات أقوى من خلال إطار عمل قوي لإدارة المخاطر.

وتابع: “كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تسريع التمويل وأوجه التآزر في رأس المال، فضلاً عن خلق فرص العروض المشتركة لصفقات الشركات الأكبر”.

فوائد أخرى

وفي حين أن دخول أسواق الصيرفة الإسلامية المربحة، غالبًا ما يكون دافعًا للبنوك التقليدية. إلا أن هناك أيضًا عددًا من الفوائد التي يمكن أن تجلبها عمليات الاندماج والاستحواذ للمقرضين الإسلاميين، الذين يميلون إلى أن يكونوا أصغر مقارنة بنظرائهم التقليديين.

من جانبه، قال حسن جرار، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، لـ OBG: “بما أن بنك البحرين الوطني يمتلك 80 % من بنك البحرين الإسلامي. فقد كان هناك فائدتان مهمتان”.

وتابع:”فيما يتعلق بتنمية المواهب، يتمتع موظفو كلا البنكين الآن بمزيد من الفرص للتقدم الوظيفي. بينما فيما يخص توسيع عمليات بنك البحرين الإسلامي. ساهم الاستحواذ من قبل بنك البحرين الوطني في الدعم المالي الذي نحتاجه لتوسيع نطاق وصولنا”.

وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ. تشير أرقام الصناعة إلى وجود بعض التحديات المرتبطة بدمج مؤسستين مختلفتين.

هذا وقال يأسر الشريفي لـ OBG: “تشمل تحديات التكامل الرئيسية، إطلاق العنان لقيمة التآزر في وقت مبكر من خطة التكامل. حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال إطار حوكمة يتم الإبلاغ عنها بوضوح وخطة تكامل جيدة التنظيم مع مراقبة فعالة للأداء”.

وتابع: “من المهم أن يكون لديك خطة إدارة تغيير ناجعة تركز على الاحتفاظ بالمواهب ومواءمة الثقافة خلال السنوات الأولى من التكامل”.

(ESG) البيئية والاجتماعية والحوكمة للتمويل الإسلامي

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أيضًا أن يوفر التحول إلى ESG في التمويل العالمي فرص نمو كبيرة للصيرفة الإسلامية، لا سيما في منطقة الخليج.

في الواقع، هناك العديد من أوجه الشبه الرئيسية بين قيم ESG وقيم التمويل الإسلامي.

على سبيل المثال، في تثبيط الاهتمام، والتركيز القوي على تقاسم الأرباح والخسائر، والاعتقاد بعدم تمويل الأنشطة التي تسبب ضررًا اجتماعيًا. فإن التمويل الإسلامي له عوامل اجتماعية متأصلة بعمق في مبادئه الأساسية.

بعض القروض ذات التفكير الاجتماعي تعتبر حسنة أو محبّذة. وهو قرض يتم تقديمه في الأساس لأغراض على غرار، الزكاة. وهو شيء مشابه للضريبة التي يتم تطبيقها على الأشخاص الذين يكسبون أعلى من عتبة معينة.

اقرأ أيضا: 10 حيل ذهنية لتحسين علاقتك بالمال

لكن الزكاة تستخدم لأغراض الرعاية الاجتماعية وهو عمل خيري أو عبارة على تبرع دون فوائد.

التمويل الإسلامي والتقليدي

وفي هذا السياق، علقت سابين سليم. المديرة التنفيذية للوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، لـ OBG: “التمويل الإسلامي في حد ذاته ليس أكثر خطورة من التمويل التقليدي. وعلى الرغم من أنه قد يكون تقليديًا، بالنظر الى المخاطر على مستوى العقارات والبناء نظرًا لسهولة الهيكلة. إلا أن تجنبه الفطري لمعاملات المضاربة يحد من تعرضه لمجالات أكثر خطورة مثل المشتقات المالية).

وزادت: “كما أن أساس تعاطف التمويل الإسلامي المتأصل مع المجتمع وتجنب المصالح يسمح للعملاء الالتجاء إليه للتعافي عند الحاجة”.

وفي الوقت ذاته، مع مبدأ “حماية الحياة”، يتماشى التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية أيضًا مع الجانب البيئي ESG. حيث يسعى كلاهما إلى تجنب تمويل المشاريع أو التطورات التي يمكن أن تضر بالبيئة أو برفاهية الناس بشكل عام.

صعود الصكوك الخضراء

في الواقع، تزامن الوعي المتزايد بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التمويل العالمي أيضًا، مع زيادة الطلب على الصكوك الخضراء أو الصكوك المسؤولة اجتماعيًا.

بعد الإصدار الأول لصكوك خضراء من قبل شركة Tadau Energy الماليزية لتمويل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في عام 2017، نما الاهتمام بالمنتج بشكل مطرد.

على الرغم من أنها لا تزال تشكل جزءًا صغيرًا فقط من السوق المالية الإسلامية بشكل عام، إلا أنه من المتوقع أن تتمتع الصكوك الخضراء، بإمكانيات نمو كبيرة، لا سيما في منطقة الخليج.

وقالت سليم لـ OBG “فيما يتعلق بأسواق رأس المال، على الرغم من أن سوق رأس المال الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي. لا يزال غير عميق كما هو الحال في ماليزيا أو إندونيسيا. فإن المؤسسات المالية في المنطقة تختبر بشكل متزايد الصكوك، بما في ذلك المرافق الخضراء أو الموجهة نحو الغذاء”

وتابعت “مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من العمل لتحديد ووضع المعايير لما يشتمل عليه الصكوك التي تتوافق مع الشريعة بشكل عام. ووضع معايير تنظيمية للأدوات المركزة على “الصكوك الخضراء” أو “الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية”.

(المصدر: أتلايار – ترجمة وتحرير وطن)

«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»