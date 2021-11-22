كيف تنظفين الغلاية الكهربائية في دقائق؟

نشرت مجلة “دايلي ميل” البريطانية تقريرا تحدثت فيه بعض النساء على مواقع التواصل الاجتماعي عن الطريقة المفضلة لتنظيف الغلاية الكهربائية.

استعمال الليمون

قالت إحدى الأمهات اسمها دي من سيدني إنها لا تستعمل سوى الليمون لتنظيف الغلاية.

وقد أبهرت الصور التي نشرتها الأم مستخدمي الفيسبوك.

وتبين الصورة كيف تتحول الغلاية الكهربائية من قذرة إلى نظيفة لامعة في غضون دقائق باستعمال الليمون.

وتلقى المنشور مئات التعليقات وأكثر من 1700 إعجاب، حيث عبر الكثيرون عن امتنانهم لمشاركتها هذه الطريقة المفيدة.

الطريقة

ولتنظيف الغلاية من الداخل، ابدأ بتقطيع الليمون إلى ثماني شرائح وضعها داخل الوعاء.

ثم املئه إلى أعلى مستوى بالماء بعد ذلك قم بتسخين الغلاية قبل إفراغها وشطفها عدة مرات حتى تتأكد من نظافتها.

وكشفت دي أيضًا أنه بعد تنظيف غلايتها بالليمون، لم يكن هناك مذاق حامضي.

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وهذه الطريقة تستعمل كذلك بالنسبة للغلايات المصنوعة من البلاستيك أو من الفولاذ المقاوم للصدأ.

استعمال الخل

أم أسترالية أخرى اسمها كارولينا ماكولي من بيرث، اكتسب شهرة على نطاق واسع في وقت سابق من هذا العام لمشاركتها مقطع فيديو لحيلة أخرى معتمدة لتنظيف الغلاية.

ولإزالة البقع من الغلاية، وضعت ماكولي كوبًا من الخل الأبيض وكوبًا واحدًا من الماء في الجهاز، ثم تركت ذلك الخليط يرتاح بالداخل لمدة 30 دقيقة قبل الغليان.

ثم يقع سكب السائل لتبقى الغلاية نظيفة لامعة من الداخل إلى الخارج.

وقد تظهر البقع المتناثرة في أسفل الغلاية بمرور الوقت نتيجة الاستخدام المفرط والتنظيف البسيط.

الماء والخل معاً

من المعروف أن تركيز الحموضة العالية في الخل يقتل البكتيريا والعفن والجراثيم ويعمل أيضًا كمنتج تنظيف طبيعي رائع.

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ومن الآمن الجمع بين الماء والخل عند التنظيف لأن الاثنين لا يشكلان تفاعلًا كيميائيًا.

وبعد 48 ساعة، تمت مشاهدة فيديو ماكولي اكثر من 135000 مرة وشكرها الكثيرون على مشاركتها نصيحة التنظيف الخاصة بها لتنظيف الغلاية.

(المصدر: ديلي ميل– ترجمة وتحرير وطن )