قُبلة هيفاء وهبي غير العادية لشقيقتها عليا تثير الجدل
وصف المتابعون تصرف هيفاء وهبي بالشاذ
Videoحياتنا

قُبلة هيفاء وهبي غير العادية لشقيقتها عليا تثير الجدل! “فيديو”

تصدرت هيفاء وهبي أيضاً بفيديو "فلولة"

كتب رفيف عبدالله
0

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جدلاً بين متابعيها إثر نشرها فيديو مع شقيقتها عليا.

قبلة شاذة!

وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، وهي تحتضن شقيقتها عليا.

وتظهر الفنانة بلقطة أخرى وكأنها تقبل شقيقتها من شفتيها، معقبة: “اطيب اخت واحلا قلب اختي عليا”.

هيفاء وهبي

الأمر الذي أثار جدلاً بين المتابعين الذين تداولوا الفيديو، واصفين التصرف بالشاذ والخارج.

قبلات وأحضان

وفي سياق آخر، نشرت هيفاء أيضاً مجموعة من الصور لوصولها إلى دبي وبروفات الحفل.

اقرأ أيضا: غادة عبدالرازق بملامح مختلفة في أحدث صورها والجمهور: “مين دي؟”

ومن ضمن الصور، واحدة تجمعها بمواطنها الفنان وائل كفوري من الكواليس والتي عقبت عليها: “مع الملك وائل كفوري”.

هيفاء ووائل كفوري

كما ظهرت هيفاء بفيديو قصير مع وائل، ظهر فيه الثنائي وهما يتبادلان القبل والأحضان.

“بوس الواوا”

وأشعلت الفنانة اللبنانية أحدث حفلاتها الفنية بالرقص بفستانها الجريء.

وظهرت هيفاء وهبي بالحفل، بفستان أسود لامع، بفتحة صدر جريئة، وفتحة جانبية كشفت ساقها بشكل كبير.

وأشعلت هيفاء المسرح بأحد فنادق دبي، بالرقص بدلع، خاصة حين أدت أغنيتها “بوس الواوا”.

هيفاء تقلد “فلولة”

هذا وقد تصدر مقطع فيديو مضحك لهيفاء حديث الجمهور ظهرت فيه وهي تقلّد الطفلة السعودية ريتان أشرف، الملقبة بـ”فلولة”.
وظهرت هيفاء تقلد فلولة بأشهر فيديوهاتها التي ظهرت فيهت وهي تقول كلمة  “باي” لوالدها بطريقة حماسية بمناسبة عودة المدارس.

ملك جمال لبنان

وقبل أيام، تألقت الفنانة اللبنانية، بإطلالة جريئة في حفل مسابقة ملك جمال لبنان.

وظهرت هيفاء وهبي بالحفلة ترتدي بدلة نسائية سوداء، ذات قميص أسود شفاف كشف بطنها.

واستكملت هيفاء الإطلالة ببنطال بقصة الخصر العالي والأرجل الضيقة.

وأشارت هيفاء في تعقيبها على الصور عبر “انستجرام”، إلى أن البدلة من تصميم مايكل شمعون.

اقرأ أيضا: عمر كمال يهاجم صحيفة مصرية نسبت إليه هذا التصريح المثير للجدل!

وتركت الفنانة اللبنانية شعرها المموج منسدلاً على كتفيها، وارتدت حذاءً فضياً، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وارتدت بعض المجوهرات الناعمة.

وعقبت هيفاء على الصور: ” مسابقة ملك جمال لبنان مختلفة هالسنة ومنهديها لبيروت”.

بينما تترأس هيفا لجنة مسابقة ملكة جمال لبنان لهذا العام، وتوّجت الشاب هادي فخر الدين بلقب “​ملك جمال لبنان لعام 2021.

 

(المصدر: وطن – انستجرام

 

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

رفيف عبدالله

رفيف عبدالله محررة منوعات تهتم بالقضايا الفنية والاجتماعية. رفيف التحقت بصحيفة وطن عام ٢٠١٧ وتشرف على قسم حياتنا الذي يعنى بالقضايا الفنية والاجتماعية في الوطن العربي

قد يعجبك ايضا
حياتنا

هيفاء وهبي تشعل أحد فنادق دبي بالرقص والدلع على أغنية “بوس الواوا” وفستان…

حياتنا

هيفاء وهبي تنشر فيديو جريء بقلب قوي: “بدون فلاتر”!

حياتنا

هيفاء وهبي بملابس شفافة لتختار الرجل الأوسم في لبنان!

حياتنا

انتقام صادم من هيفاء وهبي لمدير أعمالها السابق بتهمة “الخيانة”!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More