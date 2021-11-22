قُبلة هيفاء وهبي غير العادية لشقيقتها عليا تثير الجدل! “فيديو”

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جدلاً بين متابعيها إثر نشرها فيديو مع شقيقتها عليا.

قبلة شاذة!

وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، وهي تحتضن شقيقتها عليا.

وتظهر الفنانة بلقطة أخرى وكأنها تقبل شقيقتها من شفتيها، معقبة: “اطيب اخت واحلا قلب اختي عليا”.

الأمر الذي أثار جدلاً بين المتابعين الذين تداولوا الفيديو، واصفين التصرف بالشاذ والخارج.

قبلات وأحضان

وفي سياق آخر، نشرت هيفاء أيضاً مجموعة من الصور لوصولها إلى دبي وبروفات الحفل.

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ومن ضمن الصور، واحدة تجمعها بمواطنها الفنان وائل كفوري من الكواليس والتي عقبت عليها: “مع الملك وائل كفوري”.

كما ظهرت هيفاء بفيديو قصير مع وائل، ظهر فيه الثنائي وهما يتبادلان القبل والأحضان.

“بوس الواوا”

وأشعلت الفنانة اللبنانية أحدث حفلاتها الفنية بالرقص بفستانها الجريء.

وظهرت هيفاء وهبي بالحفل، بفستان أسود لامع، بفتحة صدر جريئة، وفتحة جانبية كشفت ساقها بشكل كبير.

وأشعلت هيفاء المسرح بأحد فنادق دبي، بالرقص بدلع، خاصة حين أدت أغنيتها “بوس الواوا”.

هيفاء تقلد “فلولة”

هذا وقد تصدر مقطع فيديو مضحك لهيفاء حديث الجمهور ظهرت فيه وهي تقلّد الطفلة السعودية ريتان أشرف، الملقبة بـ”فلولة”.

وظهرت هيفاء تقلد فلولة بأشهر فيديوهاتها التي ظهرت فيهت وهي تقول كلمة “باي” لوالدها بطريقة حماسية بمناسبة عودة المدارس.

اللطيفة هيفاء وهبي بفديو ظريف 🥺❤️ pic.twitter.com/QBQWr4ny74 — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 20, 2021

ملك جمال لبنان

وقبل أيام، تألقت الفنانة اللبنانية، بإطلالة جريئة في حفل مسابقة ملك جمال لبنان.

وظهرت هيفاء وهبي بالحفلة ترتدي بدلة نسائية سوداء، ذات قميص أسود شفاف كشف بطنها.

واستكملت هيفاء الإطلالة ببنطال بقصة الخصر العالي والأرجل الضيقة.

وأشارت هيفاء في تعقيبها على الصور عبر “انستجرام”، إلى أن البدلة من تصميم مايكل شمعون.

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وتركت الفنانة اللبنانية شعرها المموج منسدلاً على كتفيها، وارتدت حذاءً فضياً، واعتمدت مكياجاً ترابياً، وارتدت بعض المجوهرات الناعمة.

وعقبت هيفاء على الصور: ” مسابقة ملك جمال لبنان مختلفة هالسنة ومنهديها لبيروت”.

بينما تترأس هيفا لجنة مسابقة ملكة جمال لبنان لهذا العام، وتوّجت الشاب هادي فخر الدين بلقب “​ملك جمال لبنان لعام 2021.

(المصدر: وطن – انستجرام)