طائرات حربية قطرية ترافق طائرة السلطان هيثم بن طارق (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة دخول طائرة السلطان هيثم بن طارق للأجواء القطرية، التي وصلها اليوم في زيارة دولة تستمر لمدة يومين.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رافقت طائرة السلطان هيثم بن طارق خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية.

٥ طائرات من القوات الجوية الأميرية رافقت طائرة جلالة #السلطان المعظم لدى دخولها الأجواء القطرية pic.twitter.com/3BDfHCNR5x — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) November 22, 2021

وكان السلطان هيثم بن طارق قد وصل صباح اليوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة “دولة” تستغرق يومين.

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ولدى وصوله مطار الدوحة الدولي كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة المستقبلين والمرحِّبين به عند سلَّم الطائرة.

كما تم خلال حفل الاستقبال اصطفاف الخيالة والهجانة على جانبي الطريق ترحيبًا وابتهاجًا بزيارة السلطان هيثم بن طارق.

وفور وصول الموكب إلى ساحة الديوان الأميري، اصطحب الأمير تميم بن حمد السلطان هيثم بن طارق إلى منصة الشرف. حيث عزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني القطري.

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وبعدها، تفقَّد السلطان هيثم بن طارق حرس الشرف الذي أدّى التحيَّة له. بعدها استقبل كبار مستقبليه من الجانب القطري مبادلًا إياهم السلام والتحيّة.

فيما استقبل أمير دولة قطر أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم بن طارق.

زيارة تدلل على متانة العلاقات الثنائية

وكان السفير الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان قد أكد أن الزيارة “دولة” التي يقوم السلطان هيثم بن طارق إلى دولة قطر تحمل دلالة لمتانة العلاقات الثنائية في مختلف الصّعد.

كما وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن هذه الزيارة ستعمل على تأسيس مرحلة ترضي طموحات الشعبين الشقيقين وستحمل في طيّاتها العديد من الرؤى والمشاريع التي ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

وأضاف أنّ العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان ذات أطر خاصة. تدعمها جذور عميقة من صلات النسب والمصاهرة. وتزكيها علاقات اقتصادية وسياسية ضاربة في عمق التاريخ مستندة على إرث ثقافي تليد. وهو ما يجعل منها علاقات توافقية ذات أهداف متنامية وآفاق غير محدودة من التعاون المشترك.

كما وبين أن : “العلاقات القطرية العمانية ستشهد المزيد من التقارب من خلال الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لوطنه الثاني. وسط ترحيب كبير من كافة أطياف الشعب القطري” .

بينما أشار إلى أنّ هذه الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق في ثاني محطاته الخارجية والتقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ذات دلائل كثيرة على المستقبل المشرق الذي ينتظر العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة والأوجه. ولتأسيس مرحلة تعمل على إرضاء طموحات الشعبين الشقيقين.