طائرات قطرية ترافق طائرة السلطان هيثم بن طارق
طائرات قطرية ترافق طائرة السلطان هيثم بن طارق في الأجواء القطرية
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طائرات حربية قطرية ترافق طائرة السلطان هيثم بن طارق (فيديو)

تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية

كتب سالم حنفي
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة دخول طائرة السلطان هيثم بن طارق للأجواء القطرية، التي وصلها اليوم في زيارة دولة تستمر لمدة يومين.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رافقت طائرة السلطان هيثم بن طارق خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية.

وكان السلطان هيثم بن طارق قد وصل صباح اليوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة “دولة” تستغرق يومين.

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ولدى وصوله مطار الدوحة الدولي كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة المستقبلين والمرحِّبين به عند سلَّم الطائرة.

 

كما تم خلال حفل الاستقبال اصطفاف الخيالة والهجانة على جانبي الطريق ترحيبًا وابتهاجًا بزيارة السلطان هيثم بن طارق.

وفور وصول الموكب إلى ساحة الديوان الأميري، اصطحب الأمير تميم بن حمد السلطان هيثم بن طارق إلى منصة الشرف. حيث عزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني القطري.

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وبعدها، تفقَّد السلطان هيثم بن طارق حرس الشرف الذي أدّى التحيَّة له. بعدها استقبل كبار مستقبليه من الجانب القطري مبادلًا إياهم السلام والتحيّة.

فيما استقبل أمير دولة قطر أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم بن طارق.

زيارة تدلل على متانة العلاقات الثنائية 

وكان السفير الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان قد أكد أن الزيارة “دولة” التي يقوم السلطان هيثم بن طارق إلى دولة قطر تحمل دلالة لمتانة العلاقات الثنائية في مختلف الصّعد.

كما وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن هذه الزيارة ستعمل على تأسيس مرحلة ترضي طموحات الشعبين الشقيقين وستحمل في طيّاتها العديد من الرؤى والمشاريع التي ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

وأضاف أنّ العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان ذات أطر خاصة. تدعمها جذور عميقة من صلات النسب والمصاهرة. وتزكيها علاقات اقتصادية وسياسية ضاربة في عمق التاريخ مستندة على إرث ثقافي تليد. وهو ما يجعل منها علاقات توافقية ذات أهداف متنامية وآفاق غير محدودة من التعاون المشترك.

كما وبين أن : “العلاقات القطرية العمانية ستشهد المزيد من التقارب من خلال الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لوطنه الثاني. وسط ترحيب كبير من كافة أطياف الشعب القطري” .

بينما أشار إلى أنّ هذه الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق في ثاني محطاته الخارجية والتقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ذات دلائل كثيرة على المستقبل المشرق الذي ينتظر العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة والأوجه. ولتأسيس مرحلة تعمل على إرضاء طموحات الشعبين الشقيقين.

(المصدر: وطن – وكالات)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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